Калужская актриса Ирина Желтикова рассказала о своих ролях в сериалах «По ту сторону солнца» и «Доктор Калистратова»

На этой неделе на телеканале «Домашний» вышли две мелодрамы режиссера Виталия Бабенко, которые снимались в нашем городе: «По ту сторону солнца» и «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой».

В обоих сериалах сыграла наша замечательная актриса Ирина ЖЁЛТИКОВА. Причем, в фильме о жизни двух подруг «По ту сторону солнца» она исполнила главную роль.

Её героиня Катя – девушка яркая, целеустремлённая, уверенная в себе. И от Ирины Желтиковой в фильме глаз не оторвать, настолько она органична в этой роли и камера её любит, что другие герои отходят на второй план.

Отражается на сердце

- Ирина, это ваша первая работа в кино?

- Нет. Я участвовала в проектах «Невидимки», «Созвучия любви», «Подольские курсанты», «Некрасивая подружка» и др. В сериале «Черта», который тоже снимали в Калуге, у меня тяжёлая роль, меня в итоге убивают. Но крупных ролей до этого не было.

Ирина снялась уже во многих проектах, но в сериале «По ту сторону солнца» у неё главная роль.

- Как вы попали в сериалы «Калистратова» и «По ту сторону солнца»?

- Эти сериалы снимались летом 2021 года. В театре был кастинг, отбирали на эпизоды в сериал «Доктор Калистратова». Его снимали первым.

И меня пробовали на роль Лизы и на роль Милы. У Милы роль покрупней. И потом сказали, что я так чётко сыграла Милу, что вариантов не было.

На кастинге взяли сложный кусок, где моя героиня лежит в больнице. И одно дело, когда ты действительно в больнице находишься, а другое, когда ты на студии перед кем-то сидишь и пытаешься работать. Но им понравилось.

- Это, действительно, сложная сцена, а где её снимали?

- Снимали в больнице в Анненках. Я волновалась, и понимала, что моя героиня искренне раскаивается, хотела передать все чувства, эмоции этой женщины, чтобы люди в жизни не делали ничего плохого, потому что всё потом возвращается.

Пока снимали, даже режиссёр прослезился. Сняли дубль, сказали: «Стоп камера!» И - полная тишина. А я по-настоящему была подключена к аппаратуре, лежала вся в проводочках. Монитор показывал сердечный пульс.

И оператор был поражён: «Вот это да! Не думал, что игра артиста может так на сердце отражаться». А у меня пульс зашкаливал. Он мне говорит: «Ты же себе сердце угробишь!»

Ирина в сериале «Доктор Калистратова» в роли Милы.

- Для меня важно, чтобы у зрителей, которые сидят перед экраном, мурашки побежали, чтобы они что-то поняли, чтобы у них внутри что-то изменилось.

А после съемок в этом фильме мне позвонили и предложили главную роль в сериале «По ту сторону солнца». Я была невероятно рада, прыгала дома, как сумасшедшая.

Мне высылали прочитать все серии и спросили, согласна ли я. Затем я должна была сама снять пробы и отослать им. Это первый этап кастинга.

В Москве продюсеры, режиссер, директор отсматривают всё, и уже приглашают на пробы. А потом ещё канал утверждает актрису на главную роль.

- В этот раз легко прошёл кастинг?

- Меня будто на ладошке кто-то нёс. Я верующий человек. И мне после того, как я от радости попрыгала по комнате, снится сон, будто захожу в белую часовенку, а там - Матронушка.

И вдруг она оживает, я сморю, а это моя бабушка, царство ей небесное. Она говорит: «Ирочка, а чего ты хочешь?» Я говорю: «Денежек и главную роль сыграть хочу».

Она улыбается: «Хорошо, хорошо, а ещё чего ты хочешь?» Я говорю: «Тебя обнять». Иду за ней, а она потихоньку отстраняется. И я просыпаюсь от того, что жутко плачу, так хочу обнять её.

Рассказала мужу, он говорит: «Срочно записывай пробы». Я всё сделала, отослала в Москву. А дальше- тишина. Мы ухали на море, и тут - звонок, меня приглашают в Москву на пробы…

В назначенный день поехали с мужем на Мосфильм. Муж – за рулём, и вдруг я понимаю, что сегодня День иконы Калужской Божией Матери. Тоже знак.

Но после кастинга было две недели тишины. Я жутко нервничала. И в последний день отпуска мы поехали в парк на Правобережье, на колесо обозрения. Муж снимал нас на телефон.

И раздаётся звонок, говорят: «Вы утверждены на главную роль». У меня столько эмоций было! Муж на телефон запечатлел, как я в кабинке колеса обозрения прыгала от радости! Успокоиться не могла, эмоции зашкаливали, звонила всем друзьям.

Сувенир - на память о съемках.

Принимают за московскую артистку

- Сколько длились съемки этих сериалов?

- Сейчас сериалы снимают быстро. В обоих случаях съёмки шли чуть больше месяца.

В «Калистратовой» у меня роль второго плана. И было всего четыре съёмочных дня. Я снялась и уехала в отпуск.

А в «Солнце» - по шесть сцен в день. И были дни, когда мне приходилось несколько раз менять образ: более юная девочка и повзрослевшая героиня.

Это тяжело. Меня несколько раз гримировали, переодевали, волосы накручивали и выпрямляли, я практически без волос осталась.

Конечно, проще сначала снять одну часть фильма, где героини юные, а потом вторую, но так не бывает. Киногруппа зависит от объектов, от места, где снимают. И ты психологически мгновенно должен перестроится.

Ирина в роли Кати в сериале «По ту сторону солнца».

- Расскажите о своей героине.

- Когда я прочитала сценарий «По ту сторону солнца», сразу поняла свою героиню Катю. И хотелось передать, что она прожила, какие чувства, чтобы это прочувствовал зритель.

Ведь жизнь такая штука, что и слабости бывают, на что-то соглашаешь, на что-то идёшь. Бывает, интуиция подводит. И хотелось, чтобы зритель посмотрел и что-то для себя вынес из этой истории.

Там многоплановый персонаж. У моей героини было непростое детство: папа гулял, маму бил. Это откладывает отпечаток на психоэмоциональное состояние, на цели моей героини.

И поднимается тема домашнего насилия. Почему мама Кати живёт с мужчиной, который её избивает? Беги, мама!

Потом жизнь даёт моей героине альфонса, показывая, кого она упустила. Но в конце фильма Катя становится другой. И я переживала, получилось ли у меня сыграть эти изменения, смену возрастов. Ты ведь даёшь эмоции, но не видишь себя на камере.

Ирина признается, что любит наряды, как и её героиня Катя.

- У вашей героини Кати много нарядов. Кто их выбирал?

- Меня пригласили приехать на грим-костюм. Это заняло весь день. Приезжаю - костюмеры меня ждут с ворохом одежды. И я, как модель, начинаю всё мерить.

Костюмеры создают образы, меня фотографируют. Но отбирает костюмы продакшн. Они были категорически против жёлтого костюма. А он такой невероятно красивый!

И костюмеры упрашивал, чтобы его оставили. Им хотелось, чтобы у моей героини было больше нарядов.

У меня самой много одежды, я люблю наряжаться. И всё подбираю в зависимости от настроения: сегодня -милитари, а завтра – классика или спортивный стиль.

Сериал полностью снимали в Калуге. Режиссер Виталий Бабенко любит наш город.

- Как к вам относилась съемочная группа?

- На съёмочной площадке меня всегда принимают за московскую артистку. А когда узнают, что я местная, сначала взгляд меняется. Потом они понимают, что у меня профессиональное отношение к работе и даже спрашивают, почему я до сих пор в Москву не уехала.

Но я люблю Калугу, люблю наш театр. И сейчас часто в Москву мотаюсь на кастинги: два часа и ты в столице. Но жить там не смогу.

Доверяем друг другу

- Ирина, а кто в «Солнце» сыграл вторую главную роль – Аню, подругу Кати?

- Таня Селиверстова. Она тоже калужанка. Закончила ГИТИС при нашем драмтеатре, немного поработала у нас и уехала в Москву.

У неё много проектов, она и в «Черте» снималась. Там у неё достаточно крупная роль.

И когда мы были на кастинге, нас разбивали по парам, но мы даже представить не могли, что пройдём парой. Конечно, когда человека знаешь, проще пробоваться.

Хотя мне муж говорит: «Ты со всеми сможешь, внутренне переключишься, подстроишься».

С Татьяной Селивёрстовой, которая сыграла Аню - подругу Кати, Ирины давно знакома. Татьяна тоже калужанка.

В сериале героине Ирины предстоит переосмыслить свою жизнь и свои ценности.

- А муж вас не ревновал к сериальным партнёрам?

- Мой муж - Ярослав Орляченко - тоже артист, и понимает, что я должна выложиться полностью. И он доверяет мне, знает, что я не из тех, кто может потерять голову. Если бы мне сказали: семья или карьера, я бы выбрала семью.

- У мужа, кстати, тоже много проектов. Скоро на «Россия 1» выйдет фильм с его участием.

И есть роль, где он бесконечно целуется со своей партнершей. Он весь день целовался. Приходит домой, голову вниз, смеется: «Наверное, ты скажешь, что меня надо в стиральную машинку засунуть».

Мы понимаем, что это просто образ. На площадке это не мы, это другие персонажи.

Но я себя поймала на мысли: а всегда ли нужен поцелуй? Ведь чувства можно сильней передать взглядом, мимикой, просто обнять. Режиссёр не должен перейти грань. Всё должно быть красиво, и трогать душу зрителя.

С мужем Ярославом Орляченко в сериале «По ту сторону солнца».

Как будто Новый год

- Сериал полностью снимали в Калуге?

- Да, и мест было множество. Постоянно перемещались по городу. Я в обычной жизни даже не обратила бы внимания на эти улочки, дворики, кафешки. Удивлялась, насколько камера даёт другую картинку. Это классно!

И в этом сериале снималось много калужских артистов, в том числе и мой муж. Он сыграл Георгия Майского. Как мы с мужем шутим: если не мы в Москву, то Москва к нам.

Сейчас Калуга стала площадкой для киноиндустрии, много проектов снимается. Им интересно работать с калужскими артистами. И я рада, что наши артисты востребованы.

У моей дочки в этом году тоже был актёрский дебют у режиссера Виталия Бабенко в фильме «Ошибка памяти». Она блестяще отработала! Эту сцену можно увидеть в финале.

Там тоже снимались наши актёры, и они такие шикарные. Смотришь на коллег и гордишься: наши.

А знаете, как чувствуется поддержка! У артистов есть такое суеверие: предложили роль и не говоришь никому, вдруг сглазишь. Я, как верующий человек в приметы не верю, у меня и чёрный кот Мейн-кун жил, поэтому я всё рассказываю. И такую колоссальную поддержку чувствую!

- А есть традиция отмечать завершение работы над сериалом?

- Да, это называется «шапка». Бывает отмечаем прямо на месте, где стоит съёмочный караван, а бывает - в кафе. Завершение работы на «Калистратовой» и над «Солнцем» в кафе отмечали.

Ирина говорит, что со всей съемочной группой у нее сложились прекрасные отношения.

- Вы видели фильм перед премьерой?

- Нет, я смотрела его со всеми вместе. Мы всей командой переписывались, сразу начали поздравлять друг друга с премьерой. Я была дома с семьей. И это было, как Новый год. Мы вечером собрались, поели, ждём 7 часов, волнуемся. Муж говорит: «Ну точно Новый год!» Удивительное ощущение! Наверное, так всегда, когда что-то происходит в первый раз. Ведь это моя первая главная роль. Потом уже попроще относишься.

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