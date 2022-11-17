«Когда кубинцы узнавали, что мы из России, начинали петь «Катюшу». Калужане Ирина и Михаил Константиновы рассказали о поездке на Остров свободы

На днях Ирина и Михаил КОНСТАНТИНОВЫ вернулись с Карибского острова и поделились своими впечатлениями.

- Это было наше свадебное путешествие, - рассказывает Ирина. –- Покупали тур, потому что мы ездили с дочкой и нам важна была медицинская страховка.

Планируя отдых на Кубе, лучше брать хороший, пятизвездочный отель, цены на проживание там доступные. Самое дорогое – это перелет.

- При себе важно иметь доллары, евро там не берут, - говорит Ирина. - На Кубе принято давать мелкие чаевые, чисто символические. И туристам рекомендуют какую-то сумму разменять в отеле или банке на кубинские песо.

Ещё важно дома собирать аптечку и косметичку, так как на Кубе из-за санкций дефицит совершенно простых вещей. И очень рекомендую фумигатор с переходником и спрей от комаро.

Ирина и Михаил - заядные путешественники и спортивные туристы, побывали во множестве прекрасных мест на земле.

Встречают, как друзей

- На Кубу мы взяли с собой дочку Варю, которая сейчас учится в первом классе. Поездка стала для нас поводом поизучать языки. Мы не ходим на курсы, занимаемся самостоятельно.

И к путешествию на Кубу подучили с дочкой испанский. Она сначала стеснялась говорить, но потом у неё всё хорошо получалось.

Кубинцы встречают туристов очень доброжелательно, как старых друзей. Они улыбаются, если узнают, что ты русский, радуются, пожимают руку, говорят слова поддержки, могут начать петь «Катюшу» или «Подмосковные вечера».

В ноябре у Вари были солнечные тёплые каникулы.

Медицина и образование

- Куба примечательна тем, что никому, кроме кубинцев, не даёт гражданство. Иностранцы могут получить только вид на жительство. В истории Кубы только два иностранца получили гражданство этой страны Гомес и Че Гевара. И Куба не продаёт свою землю.

Национальным цветком Кубы является марипоса. Это символ свободы. В годы революции, женщины переносили секретную информацию между лепестков этого цветка.

Живут кубинцы тяжело, у них 60 лет санкций и полной блокады со стороны соседних стран. Они изолированы и им никто не помогает.

Если выехать за курортную зону, заметен кризис. Там большой дефицит средств гигиены, бумаги, шариковых ручек.

В стране есть три нефтяные скважины, но нефть такая, что подходит только для технических нужд. Для бензина не годится, и на заправках там очереди.

Пальма - национальное дерево Кубы.

- Продукты на Кубе выдают по карточкам уже много лет. Но несмотря на сложности, Куба сохранила превосходную бесплатную медицину за счёт подготовки высококвалифицированных кадров. Бесплатно делают, в том числе, такие сложные операции, как пересадка сердца.

И продолжительность жизни у них 78 лет, что приравнивается к развитым странам.

Образование тоже бесплатное и очень хорошее. В каждом из 15 штатов страны есть свой вуз, например университет кариологии, метеорологии. Студенты обучаются 5 лет, а в медицинских институтах и инязе – 6.

После этого они обязаны отработать по распределению: девушки – 3 года, юноши – 2, так как они уже отслужили в армии (военная служба между школой и университетом является обязательной).

Помимо пальмы много и других экзотических растений.

Любимое место Аль Капоне

- Куба экономически очень серьезно пострадала от ковида. Там долго не было этого вируса. Но когда пустили рейсы, туристы завезли его.

А недавно у них вновь было серьезное потрясение. В октябре, на Кубу обрушился ураган, они даже просили помощи США.

Теперь период ураганов закончился и наступил туристический сезон. Начиная с ноября – лучшее время для посещения Кубы. Летом там очень жарко, идут тропические ливни. А в это время года климат отличный.

Там тропики, влажно. И кубинцы очень чистоплотные, из-за тропического климата они каждый день стирают свою одежду. Такая традиция. И, не смотря на влажность, малярийных комаров на курортах нет. Они победили малярию.

Солнце на Кубе опасное, оно отражается от песка и воды. Обгореть можно даже в пасмурную погоду. Поэтому надо брать с собой крем с фактором защиты не менее 50. И чтобы защита была как минимум от двух спектров отражают UVA-, UVB-лучей.

Мы старались не бывать на открытом солнце. Вставали до рассвета, у нас была пробежка, потом – море. И после 10 часов уже не находились на солнце, старались уезжать на экскурсии и быть в тени.

А вечером, за час – полтора до заката, опять приходили на пляж.

Варадеро - самый красивый пляж мира.

- Акул на Кубе нет, они не любят мелкое море. Но в глубоких местах, которые хороши для дайвинга, встречаются мурены.

Ещё бывает, что возле пляжей появляется португальский кораблик - так называется медуза, у которой щупальца похожи на нити и достигают 50 метров в длину. То есть 50 метров нитей!

Сама медуза прозрачная, с ладонь и плывёт гребешком над водой, как поплавок. Зимой у этих медуз начинается сезон. И, как правило, они прибывают после шторма. Прикосновение к такой медузе, даже если она мертвая и её вынесло на берег, грозит параличом. Поэтому, как только медузы появляются, пляжи закрывают.

Здорово в сером ноябре попать в солнечное лето.

- Мы были на Варадеро – это одно из самых красивых мест на Кубе, славится своими пляжами и пейзажами. Полоска песка, растянувшаяся на 20-25 км. Пляж входит в тройку лучших пляжей планеты.

Его магнетизм привлекал миллионы посетителей всех мастей...хороших и плохих. Здесь решил построить свою виллу мафиозный король Аль Капоне, а также выстроить дорогу к ней вдоль моря за собственные средства. Теперь в этом здании располагается ресторан и отличная площадка для фотосессии.

Сплошная экзотика

- На Кубе растут удивительные деревья – мангры. Растут они без почвы прямо в океане, в местах, там, где бьют ключи. Им нужен коктейль из пресной и соленой воды.

Мангры пускают над водой корни-воздуховоды, длиной пять и более метров, которые помогают им дышать. Есть целые мангровые леса. И туда приплывают рыбы, древесные лягушки, древесные крабы.

Лягушка в две секунды забирается по стене.

Древесные лягушки приходили и к нам в номер. Буквально за несколько секунд они забегали прямо по стене на второй этаж. Говорят, что они ядовитые, но местные жители не боятся их.

Там обитает кубинская квакша. У неё на лапах присоски. Она просто бегает по стене. И бывает очень крупная.

Захоидили в гости и крабы. И на смотровой площадке, которая находится очень высоко над большим мостом, мы видели красного древесного краба.

На Кубе надо быть готовым к такому соседству.

- Животный мир на Кубе очень интересный. Крокодилов можно не бояться. Они водятся в основном на юге страны, там даже есть крокодиловая ферма. Кубинский крокодил, кстати, особый вид, сейчас он на грани вымирания.

А ещё на Кубе есть ферма колибри. Там обитает самая маленькая колибри в мире, размером с пчелу. Раньше они были распространены, но сейчас их тоже мало осталось. И можно съездить на ферм, пофоторгафироваться с ними.

Интересное место для любителей экзотический живности - Куба Кайо Ларго - Остров Игуан. Но туда можно добраться только по морю или на местном самолёте в рамках экскурсии.

Видели много милых ящериц - гекконов. Их на Кубе 7 видов. Они снуют по пальмам, забираются по стенам, гуляют по газонам.

Рядом с Варадеро, где мы отдыхали, в провинции Матанзас учёные обнаружили новый вид гекконов, который в длину достигает 13 см. Отличительной чертой гекконов этого вида является черная полоса, проходящая через всю морду.

Гекконы здесь повсюду.

- А ещё милейшие животные, которых можно даже покормить - это хутии. Похожи на наших выдр.

Теоретически, на Кубе живут разные виды пауков, даже банановый паук. Он так называется, потому что откладывает потомство в плодах банана. И были случаи, когда люди покупали бананы с кладкой.

Это очень опасный паук. Но он чаще встречается в Азии, например Таиланде, чем в чем в Кубе.

Встречали мы и колонии летучих мышей. Но эти животные дружелюбные, их даже можно покормить фруктами. Летучие мыши полезные. Они едят комаров и кукакач – это огромные тропические тараканы.

Как на калужском городище

- На Кубе безопасно ходить по тротуарам, нет ни велосипедов, ни самокатов, проносящихся по пешеходным зонам.

Когда ездили в столицу, арендовали машину, стоит это недорого. Автомобили, как в музее, раритетные. Но они ухоженные несмотря на то, что там нет химчисток.

Кубинский автопарк. Парковка в Гаване.

- В Гаване были в музее, гуляли возле Капитолия, поднялись на смотровую площадку, где стоит огромная статуя Христа, похожая на бразильскую. Отсюда отличный панорамный вид на город.

Сходили в зоопарк. Он большой, но в плохом состоянии, слабо финансируется. На кубе ещё есть крупные зоологические парки. Там можно взять сафари и прокатиться на автомобиле среди зебр и жирафов.

В пещере много наскальных рисонков и летучих мышей.

- Особе впечатление на нас произвела пещера Амбросио на Варадеро с наскальными рисунками и колонией летучих мышей. Когда-то это был индейский храм.

Возраст наскальных рисунков здесь более 3 000 лет. В 1961 году были обнаружены 72 индейских узоров, подробное изучение которых подтвердило, что древние жители уже в те времена научились пользоваться солнечным календарем, знали стороны света.

Нарисованы спирали, воины, животные, фрукты. Помимо наскальных рисунков есть отверстия точь – в - точь как на нашем городище близ Сосенского Козельского района.

Наскальные рисунки древних индейцев.

Запекают фрукты

- Мы выбрали отель, где мало алкоголя, но много свежих фруктов. Мы ведем здоровый образ жизни. Не пробуем даже бесплатный алкоголь, включенный в пакет тура.

Было неожиданно и приятно, что в отелях на Кубе бесплатно угощают безалкогольной пина коладой в ананасе и кокосами. Даже, если не просишь, они предлагают, тут же при вас вскрывают кокос и дают трубочку. Кокосовое молоко там совсем другое, чем мы покупаем в наших магазинах.

И кокосы там буквально на каждом шагу. Они быстро разрастаются. И порядка 250 человек в год погибают от падения кокоса. Поэтому кокосовые деревья опиливают. И самым большим шоком для нас были спиленные и выкинутые кокосы. Их валялось огромное количество. А у нас это экзотика.

Кокосы - каждый день.

- У кубинцев приняты блюда из курицы. И в отеле в рамках тура «всё включено» подают лобстеров, омаров, креветки. На Кубе много разных морепродуктов.

А бананы там едят, как овощной гарнир. Кубинцы тушат и запекают фрукты, сушат их. Попробовали батат (сладкая картошка), гуаву – очень полезный низкокалорийный фрукт, папайю, ананасы – на Кубе они ароматные, сладкие.

А вот оливки и привычные нам овощи редко встречаются. И местную воду не рекомендуется использовать, пить только бутилированную.

Дома не скучаем

- Куба нам очень понравилась. Дочка уезжала практически со слезами на глазах. Но дома мы не скучаем.

Я руковожу калужской школой спортивного туризма. На выходных у нас уже был марафон по Рязанской области.

Наш опытный турист Михаил Коробов организует новые маршруты по выходным.

Продолжается набор участников в нашу бесплатную школу туризма. Наш телефон, ватсап: 89065072134. Присоединяйтесь!

А Новый год планирую отметить на альпинистких сборах, будет серьезное очень серьезное обучение лавинной безопасности. Мы едем вместе с мужем. Потому что Новый год семейный праздник.

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