Калуга Обнинск
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
Мобилизация История Калуги Моя мечта.Голосование Статьи

Объявляем победителей конкурса «Моя мечта»

Опубликовано: 16.11.2022 14:30 0 232
Объявляем победителей конкурса «Моя мечта»

 Во вторник, 15 ноября, завершилось народное голосование и определился победитель нашего конкурса «Моя мечта».

 Напомним, его участникам предлагалось рассказать о своей мечте и их пути к этой цели. В финал  дошли три человека. И среди них стартовало народное голосование

 Оно проводилось на трех площадках – ВК, Телеграм и на нашем сайте. Так как аудитории на них совершенно разные, согласно условиям конкурса мы суммировали процентное соотношение и вывели среднеарифметический показатель. Но прежде, в связи с подозрениями накруток, мы списали подозрительные голоса и пересчитали процентное соотношение голосов по площадкам.

Наши читатели в ходе голосования разрывались между двумя кандидатками, кто выиграл в итоге - смотрите ниже

Вконтакте
София Петрухина - 52%
Анна Евенок  47%
Милана Курило 1 %

kp40.ru

Анна Евенок 58%
София Петрухина 40%
Милана Курило 2%

Телеграм

Анна Евенок 44%
София Петрухина 38%
Милана Курило - 18%

 

Среднеарифметическое

Анна Евенок - 50%
София Петрухина  - 43%
Милана  Курило - 7%

Таким образом, победителем конкурса по итогам голосования становится Анна Евенок!  Она получит ноутбук, а остальные финалисты – по планшету.

Поздравляем всех участников финала и ждем вас на вручении призов! Мы свяжемся с вами и сообщим о том, как и когда вы сможете получить их.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 16.11.2022 14:30 0 232
Тэги: конкурс
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
«Grizzly SMS» – ваш удобный сервис для верификаций по смс
Борьба со страхом публичных выступлений
Массовые платежи: как это работает?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru