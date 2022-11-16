Объявляем победителей конкурса «Моя мечта»
Во вторник, 15 ноября, завершилось народное голосование и определился победитель нашего конкурса «Моя мечта».
Напомним, его участникам предлагалось рассказать о своей мечте и их пути к этой цели. В финал дошли три человека. И среди них стартовало народное голосование
Оно проводилось на трех площадках – ВК, Телеграм и на нашем сайте. Так как аудитории на них совершенно разные, согласно условиям конкурса мы суммировали процентное соотношение и вывели среднеарифметический показатель. Но прежде, в связи с подозрениями накруток, мы списали подозрительные голоса и пересчитали процентное соотношение голосов по площадкам.
Наши читатели в ходе голосования разрывались между двумя кандидатками, кто выиграл в итоге - смотрите ниже
Вконтакте
София Петрухина - 52%
Анна Евенок 47%
Милана Курило 1 %
kp40.ru
Анна Евенок 58%
София Петрухина 40%
Милана Курило 2%
Телеграм
Анна Евенок 44%
София Петрухина 38%
Милана Курило - 18%
Среднеарифметическое
Анна Евенок - 50%
София Петрухина - 43%
Милана Курило - 7%
Таким образом, победителем конкурса по итогам голосования становится Анна Евенок! Она получит ноутбук, а остальные финалисты – по планшету.
Поздравляем всех участников финала и ждем вас на вручении призов! Мы свяжемся с вами и сообщим о том, как и когда вы сможете получить их.
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