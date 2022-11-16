Объявляем победителей конкурса «Моя мечта»

Во вторник, 15 ноября, завершилось народное голосование и определился победитель нашего конкурса «Моя мечта».

Напомним, его участникам предлагалось рассказать о своей мечте и их пути к этой цели. В финал дошли три человека. И среди них стартовало народное голосование

Оно проводилось на трех площадках – ВК, Телеграм и на нашем сайте. Так как аудитории на них совершенно разные, согласно условиям конкурса мы суммировали процентное соотношение и вывели среднеарифметический показатель. Но прежде, в связи с подозрениями накруток, мы списали подозрительные голоса и пересчитали процентное соотношение голосов по площадкам.

Наши читатели в ходе голосования разрывались между двумя кандидатками, кто выиграл в итоге - смотрите ниже

Вконтакте

София Петрухина - 52%

Анна Евенок 47%

Милана Курило 1 %



kp40.ru

Анна Евенок 58%

София Петрухина 40%

Милана Курило 2%



Телеграм

Анна Евенок 44%

София Петрухина 38%

Милана Курило - 18%

Среднеарифметическое

Анна Евенок - 50%

София Петрухина - 43%

Милана Курило - 7%

Таким образом, победителем конкурса по итогам голосования становится Анна Евенок! Она получит ноутбук, а остальные финалисты – по планшету.

Поздравляем всех участников финала и ждем вас на вручении призов! Мы свяжемся с вами и сообщим о том, как и когда вы сможете получить их.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.