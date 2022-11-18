Калужские мастера делают такие вещи из шерсти, которые и мужчины не прочь примерить

Из войлока можно сотворить, что угодно. Поэтому в Доме мастеров решили рассказать «Войлочные истории» и устроили выставку.

В зале - эксклюзивные вещи, на стенах – шерстяная живопись, а в витринах – мелкие, не больше 15 см, игрушки, но не простые, а авторские, а есть и хулиганские, с юмором.

Все это дело рук мастеров творческой мастерской «Серёна» Виктории Сидоровой, Натальи Щербаковой, Татьяны Бирюковой, Ольги Николаевой, Любови Рудомёткиной, Ольги Овчаровой, Ольги Марченко, Оксаны Зименковой, Людмилы Азаровой, Ольги Жоголевой и учеников - Ани Окружновой и Веры Бритаревой.

- Выставка традиционная, ежегодная, и мы с удовольствуем показываем работы и опытных мастеров и начинающих валяльщиков, чтобы люди увидели, каких результатов можно достигнуть, - говорит руководитель мастерской «Серёна» Нина ДВОРЕЦКАЯ.

- На выставке много кукольников, замечательные работы Светланы Крайней, её фигурки животных максимально натуралистичны. И самая большая собака здесь - это работа Светланы. Давно занимается игрушками, участвует в выставках в Москве Анна Кумурджи.

Есть картины из шерсти, которые сделала Инна Давыдова, используя иглопробивную технику. И, конечно, красивые аксессуары, модные вещи в технике мокрого валяния.

На выставке есть просто произведения искусства из шерсти.

Встречаются и забавные экспонаты.

Просто шедевр

Войлок всегда даёт ощущение тепла, и выставка получилась такая же тёплая и уютная. Пришедшие на открытие гости, примеряли вещи, фотографировались, окружили мастеров и долго не отпускали, расспрашивая про творчество.

- Как жаль, что что на улице это не увидишь, ходят все в сером! – сожалели посетили выставки.

- Ходят, но редко. Зато, когда я увижу на улице свою работу, мне очень приятно, - сказала мастерица Любовь РУДОМЁТКИНА.

- Вот эта ваша накидка - просто шедевр!

Любовь Рудомёткина и её шедевр.

- Это – трансформер, - объясняет Любовь. – Я 7 лет занимаюсь войлоком и до сих пор что-то новое про него узнаю. За это время столько вещей сделала, что не сосчитать. И постоянно экспериментирую.

Вот этот палантин можно как шарф накинуть и как пледом накрыться. Он тёплый, похож на пуховый платок. Здесь натуральная шерсть овечек пород блюфейс и машам, не крашеная. Это длинная шерсть, и есть возможность свалять ажурно. И ещё использованы волокна шёлка.

Я люблю такие креативные, ажурные, дырявенькие вещи. Сколько сюда ушло шерсти – не знаю. Когда я в творческом порыве, то не взвешиваю шерсть и не могут даже потом рассказать, как я эту вещь придумала. Делается всё в мокром валянии, используется специальная ажурная техника.

Гости выставки могли примерить творения Любови Рудомёткиной.

- Я люблю даже больше добавить «паутинки», чтобы была воздушность, прозрачность. В такой технике и свитера делаю, они получаются тонкими, но при этом очень прочными и супертёплыми. На выставке ещё есть мои жилеты в дырочках. Это прорезная техника и 3 Д-эффект, - объясняет Любовь.

- Здесь несколько слоёв: шерсть, шёлк, вискоза, шерсть. И полотно получается плотным, не рвётся, а дырочки вырезаются в процессе валяния.

А вчера провела очередной эксперимент – сделала манишку, здесь – кудряшки и эффект букле. Можно её, как шарф через голову надевать или как оригинальную шапочку носить. Там резинки, поэтому вещь тянется.

Такая манишка хорошая альтернатива обычному шарфу.

- Когда я её делала, использовала большое 20-литровое ведро, - говорит Любовь. - Хорошо подойдет такая манишка под жакет, под пальто тоже очень красиво. И мужчины могут носить. Я даже думаю мужу подобную сделать, чтобы, как шапку носил, уши не продувало.

Добавляем шёлк

Татьяна БИРЮКОВА создаёт модные вещи, работая в разных техниках.

- На выставке я представила комплекты: жакет с беретом и двусторонний кейп: одна сторона темней, другая светлей с более мягкими переходами, - объясняет Татьяна. - К нему подходит ассиметричная юбка.

Модный комплект от Татьяны Бирюковой.

Юбка вызвала повышенный интерес гостей выставки.

- Если такую модель шить, сложно добиться эффекта волн, нужно заморачиваться, - гвоорит Татьяна. - А из войлока всё делается легко, драпируется отлично. На юбку ушло 200 г шерсти, это – пачка масла!

Но здесь ещё добавлена вискоза, она даёт вес, это хорошо, потому что юбка должна быть эластичной.

Каждое изделие - специфическое. Я люблю создавать интересные фантазийные, ассиметричные модели. Из шерсти можно сделать вещи потеплей, а можно - полегче.

Добавляем шёлк, который выглядит не как ткань, а больше похож на марлю. В жилете, который сейчас на мне, как раз добавлен шёлк. Поэтому в нём не жарко, можно и летом в прохладный день носить.

Жилет, который на Татьяне, можно носить и прохладным летом.

Шерсть успокаивает

Анна КУМУРДЖИ работает с шерстью 11 лет, пробовала много техник, но выбрала сухое валяние. Делает игрушки и броши из шерсти.

- Сначала я просто влюбилась в шерсть. Это тёплый, тактильно приятный материал. До него хочется дотронуться. Мой 4-летний сын Миша, когда засыпает, берёт у меня моток шерсти, обнимает его и спит.

Это такой материал, который всем по душе. Ко мне на мастер-классы приходили и мужчины, им нравится шерсть. Этот материал успокаивает, к нему все тянутся.

Работаю в основном в технике сухого валяния. Работа кропотливая. Шерсть надо много раз протыкать иголкой. У наших мастеров принято, чтобы игрушка была плотной, как теннисный мячик. А

, например, японские, американские матера только верхний слой уваливают, внутри игрушка мягкой остаётся. А в России делают так, чтобы на века. Народ у нас практичный.

Я люблю использовать разную технику, делать фантазийные игрушки. Недавно научилась работать с силиконом, леплю из него. Вот у дракона мордочка силиконовая.

Анна Кумурджи умеет делать сказочных персонажей.

В войлоке возможности безграничны! Приходите - увидите необычайную красоту! Выставка будет работать до 24 ноября.

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