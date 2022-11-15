Гендиректор ФК «Калуга»: «Всего нам нужно порядка 100 миллионов рублей, чтобы сказку сделать былью»

Футбольный клуб «Калуга» летом и осенью этого года порадовал болельщиков как своей игрой,так и результатом. После невразумительного прошлого сезона команду возглавил опытный и известный специалист Дмитрий Хомуха.

В течение первой части турнира калужане возглавляли турнирную таблицу и в итоге поделили первое место с белгородским «Салютом».

Зимой и футболисты, и административный штаб ФК «Калуга» ожидает большое количество работы. О ней нам рассказал генеральный директором клуба Олег МИТРОФАНОВ.

Оправданные риски

- Олег Геннадьевич, перед началом сезона вы говорили, что, начиная новый проект, и клуб, и новый главный тренер Дмитрий Хомуха идут на определенный риск. Насколько он был оправдан?

- В июне я подразумевал, что мы можем сделать какой-то качественный рывок. За пять месяцев, на мой взгляд, мы совершили революцию в городе.

Наверное, в футбольной семье России на нас мало кто ставил. Но мы доказали, что можем добиваться успехов как на поле, так и за его пределами. Так что риск был оправдан.

- Дмитрий Хомуха – это несомненный авторитет в российском футболе. Вы говорили, что был определенный ряд требований от тренерского штаба, которые руководство клуба выполнило. Это сложно было сделать?

- Для качественного рывка нужно было многое поменять. На том багаже, который у нас был в последние годы, далеко бы мы не ухали. Это точно. Мне внутренне нужно было преодолеть себя психологически, чтобы сделать то, чего я не делал 12 лет.

В итоге все получилось. Лишний раз убедился в том, что каждый человек может себя изменить. Тем более, требования тренерского штаба были не какими-то заоблачными, а нормальными. Чтобы полноценно и творчески работать с футбольным коллективом. Мы все выполнили.

В этом сезоне на матчах калужской команды была великолепная атмосфера.

Болельщики и партнеры

- Летом на матчах футбольного клуба «Калуга» собиралось очень много болельщиков. Все отмечают великолепную атмосферу, которая царила на играх. Как сказались на вас такие перемены?

- После заключительной части прошлого сезона я был сильно разочарован. Мы долго стояли на месте. За последние пять месяцев Клуб сделал два шага вперед. И ситуация стабилизировалась. Сейчас нужно сделать еще четыре шага. Тогда мы пойдем дальше.

Меня приятно удивила заполняемость стадиона. Конечно, болельщиков привлек своим именем Дмитрий Хомуха. Но и работу отдела развития клуба нельзя оставить без внимания.

Были реализованы два прекрасных проекта. Один из них – «Оторваться от земли» - выстрелил именно в этом сезоне. Также реализовали проект «Пятый элемент» с футболками из переработанного пластика. Это все тоже послужило хорошим поводом, чтобы болельщики приходили на стадион и переживали за команду родного города.

Удивило то, что площадка недалеко от Секиотовского кольца оказалась доступной для любителей футбола. Мне это очень понравилось. На заключительном матче с «Сатурном» был практически полный стадион. А это 13 ноября, с ужасным ветром. И даже в такую погоду люди пришли. Такого не было давно, наверное, с 2012 года.

- Болельщики явно повернулись к клубу лицом. А бизнес-сообщество региона как-то отреагировало на победы ФК «Калуга»?

- Пока большого интереса не видно. Думаю, что наши успехи в чемпионате России дадут отсроченный эффект. Новых спонсоров на данный момент не появилось.

Но у нас в стране сложная ситуация. Мы же никуда не убежим от специальной военной операции. Сейчас люди последнее несут, чтобы оказать всяческую помощь мобилизованным и добровольцам.

У меня у самого бизнес, вижу по себе, какая ситуация в стране. Но я думаю, что мы найдем финансирование. У нас есть время для работы.

Тренировочная площадка «Спутник» превратится к июню 2023 года в полноценный стадион.

Реконструкция стадиона

- Многие болельщики говорят о том, что нет смысла выигрывать золотые медали и выходить в Первую лигу. Ведь в Калуге нет нормального стадиона.

- Работа в этом направлении продолжается. Будем доводить до ума стадион «Спутник». Одна из компаний сейчас для нас проектирует трибуны, вторая – освещение, третья – пытается помочь в реализации околофутбольных тем.

Работа продвигается. Но это не очень быстрый процесс. Сейчас взаимодействуем с кредитной организацией, которая может нам помочь найти финансирование. Всего нам нужно порядка 100 миллионов рублей, чтобы сказку сделать былью.

- Что будет реализовано за эти деньги?

- Трибуны на 4000 человек, дополнительные сооружения.

Мы не собираемся углубляться в тему капитального строительства. Будут возведены модульные здания. Сделана хорошая входная группа на стадион. Кафе, туалеты, другие атрибуты арены. Все это возможно реализовать к июню 2023 года.

В этом сезоне алужские футболисты подарили немало радостных эмоций своим болельщикам.

Борьба за медали

- Главный тренер ФК «Калуга» Дмитрий Хомуха после заключительного матча с раменским «Сатурном» сказал, что последние поединки команда провалила. Какие у вас впечатления остались в целом от первой части сезона?

- Меня несколько разочаровали последние три поединка. Но есть объективные вещи. Команда создавалась буквально на коленках. Футболисты, которые составляют основную обойму, сделаны не из железа. Основная нагрузка выпала на 14 человек. В ближайшее время будем работать над точечным усилением состава.

Нужны некоторые изменения в ментальности футболистов. У нас есть профессиональный тренерский штаб. Игроки должны слышать своих наставников и уметь их понимать. У некоторых футболистов это плохо получается.

Но в целом я доволен тем, как наша команда провела первую часть сезона.

- То есть массовых изменений в составе не будет? Костяк останется?

- Во-первых, у нас большое количество футболистов с двухлетними контрактами. Это важно на перспективу.

Нужны игроки с уровнем тех спортсменов, которые у нас есть в основном составе.

Чтобы претендовать на медали, мы должны иметь полноценную скамейку запасных. Тренерский штаб тогда сможет усилить игру по ходу матчей.

- В ФК «Калуга» в 2022 году вновь появился дублирующий состав. Как он будет видоизменяться в ближайшее время?

- Во-первых, для начала нужно было воссоздать дубль. Он бесспорно нужен. В этой команде смогут получать игровую практику те футболисты, которые не попадают в основной состав.

Сейчас наша задача – формирование дублирующего состава из команд старших возрастов калужских спортивных школ. Это ребята 2006, 2007 годов рождения. Там есть перспективные футболисты.

- С каким настроением вы входите в зимнее межсезонье?

- Футболисты получат небольшой отдых. А у сотрудников клуба работа не завершается. Во-первых, надо уделить много внимания проекту стадиона. Во-вторых, будем работать над бюджетом. У нас нет времени для отпуска.

- Эти полгода, когда футбольный клуб «Калуга» вновь порадовал болельщиков победами, вас как-то перезагрузили?

- Думаю, что у меня открылось второе дыхание. Интересно вновь, что происходит не внутри команды, а вокруг нее.

Я для себя сделал определенные выводы. Теперь редко прихожу со своими идеями по спортивным вопросам. Все мое внимание уделено управленческим делам.

- Перед началом сезона перед ФК «Калуга» ставились определенные цели. Они остаются прежними?

- Несомненно. Мы должны завоевывать медали Второй лиги. Это минимум. До первого места сейчас 14 очков. Скептики будут говорить, что это нельзя отыграть. Но еще впереди очень много матчей. Неизвестно, как будут чувствовать себя команды весной. Так что можно побороться и за первое место.

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