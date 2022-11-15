Калужане узнали, когда завершат реконструкцию Северного въезда

В понедельник, 14 ноября, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

Подготовка к снегопаду

Городские службы готовы к работе в зимний период. Как сообщился начальник управления городского хозяйства Александра ШПИРЕНКО, вся рабочая техника переоборудована для работы в зимнее время. Также организовано круглосуточное дежурство.

— У нас 24 часа в сутки дежурят на двух мостовых переходах через Оку и на участке Анненки-Гурьянова, — отметил Шпиренко. - Также организовано ночное дежурство. После 24 часов выходят на дежурство на улицу Советскую, Грабцевское шоссе, на Секиотовское кольцо, Сиреневый бульвар и улицу Тарутинскую.

Каждые три часа проходит осмотр всех опасных участков дорожно-уличной сети. На остановочных павильонах выставлены ящики с пескосоляной смесью, в мобильных бригадах заготовлены запасы противогололедного материала и весь необходимый инвентарь. Решения по обработке дорог принимается по результатам мониторинга в соответствии с ГОСТом по уборке дорог.

Городской голова Дмитрий Денисов посоветовал автомобилистам и сменить резину на зимнюю.

— В ближайшие дни ситуация на дорогах осложнится. Тот, кто не успел переобуться и столкнется с ситуацией заснеженных дорог – предлагаю воздержаться от поездок, чтобы потом не праздновать «день жестянщика», — сказал градоначальник

В ночь на вторник, 15 ноября, калужские коммунальщики не стали посыпать дороги и тротуары в Калуге песком и солью.

Осадков не было. По прогнозам синоптиков, дождь и мокрый снег ожидаются в Калужской области днем и вечером во вторник.

Калужане спрашивают

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, жительница микрорайона Куровское напомнила градоначальнику о прошлогодней встрече. И поинтересовалась, когда на одной из улиц будет сделано освещение.

Дмитрий Денисов дал поручение разобраться в этом вопросе. Вообще же управления получили на этой планерке много задач и в ближайшее время начнут выполнять по ним работу.

- В центре города проблема с освещением в основном решена. Сейчас мы занимаемся реконструкцией. Чтобы система освещения стала более безопасна, экономична для жителей и автомобилистов, - отметил Дмитрий Денисов.

- Конечно, мы работаем не только в центре города. Последние два года очень много уделяем внимания освещению в деревнях, - сказал начальник управления городского хозяйства Александра Шпиренко. – За последние два годы мы провели освещение в 25 деревнях. Это больше 5,8 километров сетей. Установили 1400 новых светильников.

В Калуге подрядчика накажут за перекрытие дорожного съезда

Подрядчику, который занимается реконструкцией дороги на Северном въезде в Калугу, за перекрытие съезда в сторону деревни Доможирово выписано предписание.

Об этом сообщил заместитель директора управления капитального строительства Антон Дёмин.

Также он рассказал, что до конца этой недели будет завершена переврезка газовых сетей. Началась установка стоек для светофоров, строители вяжут арматуру для шумозащитных экранов. Все въезды уже заасфальтированы, на левой полосе началось нанесение дорожной разметки.

— Как только мы нанесем разметку на левой полосе, начнем потихоньку перепускать движение, — добавил Демин.

Полностью завершить реконструкцию участка Московской улицы от микрорайона Северный до окружной дороги генподрядчик планирует в июне следующего года.

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