Футболисты «Калуги» отдали первое место «Салюту»

Вторая лига чемпионата России ушла на зимнюю паузу. Осенняя часть сезона завершилась.

В заключительном официальном матче в 2022 году футбольный клуб «Калуга» встречался с раменским «Сатурном».

Провальный ноябрь

В этом месяце футбольный клуб «Калуга» провел три матча. В первом поединке наши спортсмены уступили дома подмосковному «Космосу».

Гости набрали великолепный ход к осени, а подопечные Дмитрия Хомухи остались на 20-ой минуте в меньшинстве. Так что поражение калужан в матче двух равных команд можно легко объяснить – 1:3.

9 ноября наши футболисты играли в Пензе. На дальний выезд ФК «Калуга» отправился резервным составом. На поле вышла молодежь, которая пока не готова дать бой даже не самым сильным командам Второй лиги. В итоге калужане уступили со счетом 0:3.

Но встреча в Пензе мало что решала. Очков для весенней части ФК «Калуга» набрать тут не мог.

«Калуга» и «Сатурн» уже обеспечили себе место в первой шестерке. Поэтому у нашей команды на заключительный матч, который состоялся в воскресенье, 13 ноября, было две цели. Во-первых, даже ничья поднимала «Калугу» на первое место. Да, за это не дадут никаких медалей, но руководству клуба этот момент мог бы зимой серьезно помочь в переговорах со спонсорами.

Во-вторых, калужане могли набрать дополнительные три очка для весенней части сезона.

Но, к сожалению, ничего из вышеперечисленного добиться в матче с «Сатурном» не удалось.

В ноябре калужские футболисты не смогли набрать очков.

Промашка

Калужане в первые 30 минут имели несколько опаснейших моментов. Но свои шансы преобразовать в голы подопечные Дмитрия Хомухи не смогли.

А «Сатурн», который поддерживали на тренировочной площадке несколько десятков болельщиков, на 31-ой минуте открыл счет. Илья Предеус легко обыграл нашего защитника и точно послал мяч в дальний угол ворот Дениса Шебанова.

Дмитрий Хомуха сразу же сделал замену. Но, как и дальнейшие изменения в составе, это калужанам не помогло.

- Осеннюю часть хотелось закончить на положительных эмоциях. Сегодня была эмоциональная игра, - сказал на после матчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Сатурн» Игорь Рудой. – В первые минуты коррективы внес ветер. На предматчевой разминке один из наших футболистов получил травму. Так что по ходу матча пришлось перестраиваться. Но ребята молодцы, вытерпели.

В течение всего матча дул сильнейший ветер. И «Сатурн», забив гол, очень грамотно стал защищаться. Калужане выглядели достаточно беззубо в атаке и в итоге уступили в третий раз подряд в ноябре.

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- К сожалению, концовку этой части турнира мы провалили, - отметил после матча главный тренер ФК «Калуга» Дмитрий Хомуха. – Тем не менее, нужно поблагодарить наших футболистов за то, как они провели эту часть соревнований. По набранным очкам мы поделили первое место с «Салютом» из Белгорода. Сейчас нужно сделать всесторонний и полный анализ и качественно подготовиться ко второму этапу турнира.

ФК «Калуга» - «Сатурн» (Раменское) – 0:1 (0:1)

Гол: Предеус, 31.

ФК «Калуга»: Шебанов, Гузь, Абрамов (Ермилов, 34), Саидов, Елисеев, Коробов (Азаренко, 58), Егурнев (Кортяев, 65), Пустозеров (Новиков, 46), Самсонов, Суханов, Хлебородов.

«Сатурн»: Скрипник, Михайличенко (Фролов, 46), Неплюев, Царев, Головня, Марков (Самылин, 68), Балкизов, Закиров, Моргунов, Предеус (Щербин, 68), Прошляков (Галушин, 90).

Предупреждены: Суханов, 46, Елисеев, 58, Новиков, 75 – Самылин, 90.

Итоги

ФК «Калуга» на протяжении 20-ти туров шел на первом месте в турнирной таблице. Таких результатов наша команда не показывала несколько десятилетий.

«Калуга» собрала состав буквально за полтора летних месяца. Поэтому многие ожидали, что наша команда провалит старт сезона. Но этого не случилось. Подопечные Дмитрия Хомухи показывали лучший футбол в своей зоне и заслуженно лидировали.

Ближе к концу первой части турнира калужане явно сдали. Но это и должно было случиться. Чудес в футболе не бывает. Без нормальной предсезонной подготовки и с большим количеством молодых игроков в составе яма должна была когда-то появиться.

В итоге ФК «Калуга» поделил первое и второе место с белгородским «Салютом».

Турнирная таблица подгруппы 3.2 Второй лиги чемпионата России.

Что дальше?

Еще раз поясним, что весной за медали продолжат борьбу по шесть лучших команд из двух подгрупп нашей группы.

При этом в апреле 2023 года клубы начнут выступление только теми с очками, которые набрали в играх с другими пяти сильнейшими коллективами своей подгруппы. На данный момент калужане занимают шестое место из 12 сильнейших команд третьей подгруппы.

Турнирная таблица на начало весенней части чемпионата.

Пока сильно оторвался в чемпионской гонке только саратовский «Сокол». Еще 10 клубов располагаются в зоне 10 очков. Так что борьба весной будет интересной. При этом совершенно непонятно, кто из команд ставит задачу выхода в Первую лигу.

У ФК «Калуга» есть шансы как минимум на медали Второй лиги. О чем перед началом сезона и говорил Дмитрий Хомуха.

В весенней части сезона калужане проведут по 2 матча с липецким «Металлургом», курским «Авангардом», брянским «Динамо», «Рязанью» и столичными командами «Родина-2» и «Сахалинец».

Ждем, что в зимнее межсезонье команда Дмирния Хомухи достойно подготовится к финальной битве за медали, и все любители футбола дождутся от «Калуги» громких побед.

К слову, обнинский «Квант» занял лишь 10-ую позицию в своей группе Второй лиги. Команда из первого наукограда будет играть за места с 13-го по 24-ое.

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