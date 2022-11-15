В Калуге банк взыскал с клиента чужие долги

«Жадность фраера сгубила» - невольно вспомнит кто-нибудь из наших читателей этот афоризм, когда услышит историю калужанина Дениса. Рассказ этого парня поражает практически с первой фразы, глаза округляются, а волосы начинают шевелиться от ужаса, потому что на его месте может оказаться каждый из нас.

Не поверите, но самая педантичная в мире система – банковская - дала сбой.

- С моего счета в банке списали более 100 тысяч рублей по чужому исполнительному документу, - ошарашил Денис нашего редактора. – Вам это интересно?

А то! Чего только в жизни не бывает, но отвечать по долгам абсолютно постороннего человека, кому же захочется?

Проценты

У многих из нас к лицевому счету открыт так называемый накопительный или сберегательный счет. На его остаток банк ежемесячно начисляет проценты. Первые несколько месяцев после открытия такого счета, процент может быть гораздо выше, чем в последующие периоды. Этим предложением и воспользовался Денис несколько раз.

Мужчина неоднократно перекладывал средства из одного банка в другой. Откроет счет, разместит деньги, получит повышенный процент за пару месяцев, а по истечении льготного периода снимает все подчистую и несет в другой банк. Нигде проблем не было, пока он не столкнулся с филиалом одного коммерческого банка в Калуге.

- Я внес деньги в кассу банка 1 ноября и активировал карточку, - рассказал нашей редакции Денис. – Вечером решил посмотреть в мобильном приложении, все ли там нормально, да и вообще как оно работает, банк-то для меня новый. И увидел, что сумма стала меньше. Я сразу позвонил на горячую линию, мне сказали, что списали задолженность по исполнительному документу.

Мужчина оторопел. Как? Что? Буквально 31 октября спокойно снял деньги в другом банке, счет не был арестован, а здесь что произошло? Взяв себя в руки, он начал проводить собственное расследование. Заказал выписку, увидел номера исполнительных производств и на сайте судебных приставов проверил задолженность.

По своему имени никаких долгов не нашел. А по тем номерам документов, на которые банк ссылался при списании, значилась фамилия совершенно незнакомого ему человеком. Да и пристав был из Республики Саха, о которой до этого дня Денис имел довльно смутное представление.

Но самое интересное было то, что датированы исполнительные документы были аж августом этого года, а счет Денис открыл в ноябре.

Магия цифр

При первой возможности, а точнее на следующее утро, мужчина побежал в банк с заявлением о возврате денег. Но не тут то было. Жалобу приняли, но пообещали ответить только к концу месяца. Заметьте, не вернуть деньги, а только ответить!

После банка он отправился прямиком в полицию, где написал еще одно заявление. Пока писал, деньги на счете продолжали таять. Наш герой за полчаса получил три смс-уведомления о списании средств. Но был и толк от похода в участок, правоохранители заметили, что в нескольких исполнительных производствах совпадали номера лицевых счетов Дениса и злостного неплательщика, но не во всех.

Случай, конечно, интересный и вызывающий ряд вопросов. Например, могут ли быть открыты счета с одним и тем же номером для разных физических лиц?

Если верить Положению Банка России от 27.02.2017 N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения", то банковский 20-значный счет формируется по следующему принципу:

40817 - это балансовый счет, самая распространенная комбинация у обычных счетов физических лиц;

810 - это код валюты, рубль;

9 цифра - ключ счета, случайная цифра;

С 10 по 13 знак - это код отделения банка, где четыре нуля – головной офис;

последние цифры, с 14 по 20, - это лицевой номер счета клиента, который банк выбирает по собственному алгоритму. В некоторых случаях данная группа может быть разбита на несколько частей, зависит от типа счета и учетной политики банка.

Если рассуждать логически, то в одном банке дублирование счетов невозможно, независимо от количества отделений и филиалов. Совпадение номеров счетов в разных банках гипотетически произойти может, но маловероятно, и то, только при фантастическом совпадении ключа счета и кода отделения банка.

Конечно, ошибиться могли и судебные приставы. Проще всего допустить опечатку в постановлении. Но, при списании денег со счета клиента, банк разве не должен был проверить совпадение нескольких данных? Как минимум номера счета, фамилии, имени, отчества и ИНН?

Ждем разъяснений

Ответа на вопрос, как именно произошло ошибочное списание, мы ждем от сотрудников банка. Задать их лично начальнику филиала нам не удалось, как и вручить ему журналистский запрос в руки. По словам охраны, его на месте в момент нашего визита не оказалось и когда появится ему неизвестно, а другие сотрудники банка постеснялись взять на себя ответственность и принять нашу бумагу. Пришлось отправить запрос по почте.

Но то ли из-за нашего визита в банк, то ли Денис все-таки дожал судебного пристава из Сахи ежедневными звонками, то ли банковская система осознала свою вину, но ошибочно удержанные деньги наш герой получил в полном объеме в минувшую субботу.

Вот только ему этого мало. Мужчина обратился к юристам, чтобы взыскать с банка плату за пользование его деньгами в течение 10 дней и компенсацию морального вреда.

Мы будем следить за продолжением этой истории.

Уважаемые читатели. А вы или ваши знакомые попадали в ситуации, когда с вас снимали деньги ни за что? Как так получилось и удалось ли вам отстоять свое? Пишите в комментариях!

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.