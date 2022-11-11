Геннадий Новосельцев предложил увеличить расходы в Калужской области на «Чистую воду» и обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами

Председатель Законодательного собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ на публичных слушаниях подвел итоги обсуждения проекта регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Спикер Законодательного собрания выразил благодарность за работу всему финансово-экономическому блоку правительства.

- Несмотря на незапланированные траты, которые в этом году мы понесли, - это и восстановление братского Первомайска, и выплаты мобилизованным, - удалось сохранить сбалансированность бюджета. Все социальные обязательства сохранены. Спасибо большое за грамотную работу, - сказал Новосельцев. - С удовольствием отметил увеличение финансирования по программе инициативного бюджетирования. Было 200 миллионов, но на следующий год это уже 250 миллионов рублей. Увеличено финансирование и по программе обеспечения детей-сирот до 254 миллионов рублей. Правительство пошло нам навстречу.

Большое внимание в Калужской области уделяют программе «Чистая вода».

- В бюджете этого года было заложено 150 миллионов рублей. Этого хватило на установку 50 станций обезжелезивания в малых населенных пунктах. Из них уже большая часть построена. Министерство строительства очень хорошо поработало с привлечением федерального финансирования. На 2023 год из 723 миллионов, которые запланированы по программам строительства станций водоподготовки и очистных сооружений, 696 миллионов - федеральный бюджет, - отметил Геннадий Новосельцев. - Тут крупные объекты – водозаборы в Жукове, Кирове, водоочистка в Товарково, Новослободске, Добринский водозабор, Бетлица, Мятлево, Ульяново. Хотелось бы продолжить и программу по строительству станций в маленьких населенных пунктах. Соответствующие предложения по увеличению финансирования на 150 миллионов рублей мы обсудим с правительством.

Еще одна тема, на которую Геннадий Новосельцев обратил внимание, – это обеспечение льготных категорий граждан лекарствами.

- Было соответствующее заседание нашей комиссии по здравоохранению. Думаю, там минимум 200 миллионов рублей нужно добавить, - подчеркнул председатель.

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