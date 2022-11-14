Жители деревни под Калугой устали от бездействия администрации и сами скидываются на дорогу

К нам в редакцию обратились жители деревни Куровское, которая находится всего в 30 минутах езды от Калуги по Киевской трассе. Деревня большая, более 100 домов, и многие здесь проживают постоянно.

Места там красивые – рядом лес, река Угра. И от города недалеко.

Но проблем у жителей деревни хватает и главная – дорога, которой нет. Деревня разделена на две части глубоким оврагом и прудом с дамбой. Тем, кто живет за прудом, каждый день приходится проходить экстремальный квест.

- С Киевской трассы мы заезжаем в деревню, и это – единственная возможность попасть на нашу сторону, - объясняет местный житель Игорь МОИСЕЙКИН. - Если мы спускаемся по дамбе, у нас слева - пруд, а по правую сторону очень большой овраг.

Пруд, плотина с дамбой сделаны были давно. И там очень крутой подъём.

На нашей стороне стоит более 50 домов. Живут пенсионеры, многодетные семьи. У нас с женой трое детей. Рядом - дом сестры жены, у которой тоже трое детей.

Каждый день мы возим детей в школу, на кружки и секции, по делам мотаемся. Выехать очень тяжело, особенно если плохая погода, тогда там всё развозит, даже пешком-то сложно пройти. К нам в деревню приезжает автолавка, но она только наверху стоит, не спускается сюда.

Жители поселка Куровской постоянно встречаются с администрацией и депутатами, но вопрос не решается.

Все сами

Жители, как могут, сами поддерживают единственную дорогу: пытаются засыпать, окашивают, зимой расчищают. Только все их усилия напрасны.

- Вот сейчас дожди льют, и житель нашей деревни, у которого есть свой трактор, нам бесплатно прошёл эту горку, подровнял и прокопал широкий слив, чтобы туда вода уходила, - говорит Игорь. - Всё сами делаем. Пишем в группе сообщение, чтобы кто может вышел в выходной. Летом жители вокруг дороги окашивают зелень, потому что, когда машина сверху едет, не видно, есть ли автомобиль внизу.

Горка очень высокая. Там сперва плотина идёт, и проезд такой, что два авто не разъезжаются, приходится кому-то наверху стоять, пропускать, иначе один в пруд уедет, а другой - в овраг. И если ты уже начал подъем, и вдруг навстречу машина, остановишься и без скорости в горку уже не поднимешься.

В пруду цветёт ряска, вода поднимается. Мы сами залезаем, трубу пробиваем. А когда идут сильные дожди, у нас - настоящий водопад. Засыпаем дорогу, чем можем, но всё это быстро размывается. Горка сползает, становится всё круче и круче. А зимой мы буквально оторваны от жизни. Машины вязнут, домой не попасть. Горка – местный аттракцион, кино снимать можно, как автомобили на ней вбок разворачивает.

К ямам и огромным лужам жители деревни уже привыкли.

До нас никому не добраться, - продолжает Игорь. - «Скорая» зимой вообще редко приезжает. Если экстренная ситуация, мы на своих машинах едем, встречаем врачей. Потому что, если на легковой машине ещё худо-бедно можно разгон взять и взлететь на эту горку. Хотя есть риск наверху в сугроб въехать, там сложно вывернуть. А большие машины не спускаются, иначе они потом уже не поднимутся. И зимой нам самим частенько приходится оставлять машины на другой стороне деревни: спуститься и подняться нереально.

Конечно, выходим с лопатами и мужчины, и женщины, становимся дружно, чистим. В прошлом году ледяные дожди шли, наша сторона осталась вообще без выезда. Мы несколько дней никуда попасть не могли. И когда сломало дерево на плотине, тоже самое было.

Запасной выезд

Сейчас эта дорога выглядит вот так.

Раньше в деревне Куровское была ещё одна дорога, но сейчас по ней не проедешь.

- У нас был запасной выезд с якшуновской трассы, - рассказывает Игорь. - Но сейчас там тянут трубы, газ прокладывают, и большегрузы дорогу разворотили. Наша администрация говорит, что она тут ни при чём, сваливает всё на строителей.

А те тоже говорят, что это не к ним вопрос. Эту дорогу мы тоже сами пытались засыпать. Заказывали песчано-гравийную смесь, асфальтовую крошку за свой счет, но бесполезно - большегрузы всё разбивают. А кто отвечать будет? И те, кто тянут трубы - ни при чём и администрация тоже ни при чём. Кто дорогу будет восстанавливать – не известно.

Купили щебёнку

Деревня Куровское относится к Сельскому поселению «Дворцы» Дзержинского района. Всю историю взаимоотношений жителей с местной администрацией можно прочитать в ВК в группе «Сельское поселение «Дворцы».

Там активно поднимается вопрос строительства дороги. Обращались жители и к депутатам, и к главе администрации СП «Дворцы» Ирине Воробьёвой, писали письма в прокуратуру, в администрацию Дзержинского района, в областную администрацию. Обивали пороги чиновников. Но получали всегда один ответ: денег нет.

Это лишь часть ответов. У жительницы деревни Галины Мишариной их собралась уже приличное количество.

- Только сегодня сходила посмотрела дорогу, не пролезла никуда, это ужас, – рассказывает активистка деревни Галина МИШАРИНА, которая здесь живёт постоянно с 2013 года. – Этой проблемой я начала заниматься с 2019 года. Борюсь и как-то не очень получается.

Дороги вообще не было, сначала я сама сделала отсыпку возле своего дома, много отсыпала, почти на три дома. Потому что ходим там, а у нас дети, внуки. У меня шестеро внуков. А потом соседи стали возле своих домов отсыпать.

Но плотина, через которую ездим, - общая. Её надо постоянно поддерживать, она сыпется, дожди идут, всё размывает. Мы раз деньги собрали, два, теперь уже некоторые отказываются сдавать, говорят: «Ну сколько можно».

В 2019 году у нас проводили газ, техника ездила, всё разбила. Потом электрики столбы меняли, тоже разбили дорогу. А мы за свои деньги засыпаем. Никакой помощи!

Теперь опять собрали деньги. А сейчас всё подорожало: 24 куба щебенки стоит почти 40 тысяч стоят. Только на три машины хватит. И надо ещё дорогу подготовить.

Сейчас нам опять обещали помощь, ждём. Но у нас такая администрация МО СП «Село Дворцы», которая сидит и ничего не делает. Им проще купить кресла, компьютеры, двери поставить, а дорогу нельзя сделать.

Только глава сельского поселения Питейкин нам помогает. Депутаты нам говорят, что можно непотраченные депутатские деньги перекинуть на другую статью расходов.

Но не все депутаты сессии посещают, кворума нет. И сделать ничего не могут. Вот недавно мы вновь были у главы администрации, видео есть в нашей группе ВК, так меня после этого визита она в чёрный список внесла, не отвечает.

Не первый случай

Жители деревни Куровское ещё надеются на помощь, только дождутся ли её. А зима уже близко.

Кстати, это не первый случай, когда односельчанам приходится своими силами восстанавливают проезжую часть.

На прошлой неделе жители деревни Новоскаковское, которая тоже входит в состав СП «Дворцы», не дождавшись действий главы администрации, привели в порядок участок дороги, примыкающей к улице Центральной в селе Дворцы. По этой дороге дети каждый день ходят в школу, и жители называли ее «адовой».

Пока администрация бездействует, есть неравнодушные люди, которые действительно переживают за свое село и берут инициативу в руки.

Будет ли к зиме нормальная дорога у жителей деревни Куровское, мы вам обязательно расскажем.

Жители деревни Новоскаковской проблему с дорогой решили вот таким образом.

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