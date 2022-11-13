Искандер ТУРСУНМУХАМЕДОВ: «Для Калужской области мобилизация 2500 мужчин – большая потеря. Мы знаем не самую радужную обстановку на нашем рынке труда»

В декабре Россия почувствует на себе очередные санкции со стороны Евросоюза. Как это повлияет на жизнь обычных людей, сказать пока крайне сложно, но мы все равно попытались выяснить, что нас ждет в ближайшем будущем и к чему нам всем готовиться.

За прогнозами обратились к специалисту.

На наши вопрсоы ответил кандидата экономических наук, доцент кафедры «Экономика, финансы и гуманитарные дисциплины» калужского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Искандер ТУРСУНМУХАМЕДОВ.

Глобальные вызовы

- Мы с вами общались ровно полгода назад. В стране и мире была одна ситуация. Сейчас – совершенно другая. Что случилось с российской экономикой за последние шесть месяцев? Было наложено много санкций. Как мы с этим справились?

- За полгода произошло много событий, и они, к сожалению, не вселяют большого оптимизма. Но мы живем, уверенны в ближайшем будущем. И мои слова основываются на том, что потенциал у нашей экономике достаточно большой.

Мы можем и должны стабильно развивать разные отрасли.

- Я всегда пытаюсь в любой ситуации найти позитив. И вижу, что такая сложная ситуация позволяет находить недостатки и слабые места в различных сферах нашей жизни. Это так?

- Конечно, вы правы. Мягко скажем, многое у нас было разрушено за последние десятилетия. Импортозамещение шло очень вяло. Это главная наша проблема.

У нас просто недостаточно собственных мощностей для замещения выпадающих товаров. Некоторыми отраслями мы попросту не занимались или уделяли им очень мало внимания.

Это и тяжелая промышленность, и сельское хозяйство, и микроэлектроника…

- Мы видим, как Европа отказывается от российского газа. Произошел взрыв на Северном потоке-2. И все чаще наши взоры теперь направлены на Восток. Насколько реально в краткосрочной перспективе нормализовать ситуацию с реализацией российских углеводородов?

- Продажа наших энергоресурсов в Европу давала значительную долю дохода в бюджет. Переориентировать выпадающие мощности по поставкам, чтобы сохранить доходы бюджета, мы в ближайшее время не сможем. Этот процесс не такой быстрый, как нам всем хочется. Нужно вкладывать дополнительные инвестиции в инфраструктуру проектов, направленных на переориентацию на Восток.

- До введения эмбарго на российскую нефть остается меньше месяца. С 5 декабря под запрет подпадают поставки сырья, а с 5 февраля — нефтепродуктов. Евросоюз утвердил санкции еще летом в рамках шестого пакета. Как это скажется на российской экономике?

- Катастрофой эту ситуацию назвать будет сложно. В экономике, как и в природе, многие вещи замещаются. Появляются новые возможности. Но потери российского бюджета будут достаточно существенные. «Болеть» нашей экономике придется достаточно долго. Но этот «недуг» пойдет в плюс для России. Мы справимся и станем сильнее.

- Российские 300 миллиардов долларов сейчас заморожены. По сути дела, их украли. Средства когда-то могут вернуться в нашу экономику?

— Это огромные деньги, но они находились в иностранных банках и не особо влияли на развитие экономики, что, конечно, плохо.

Средства заморожены, но это, как я думаю, временно. В мире не существует эффективных механизмов изъятия финансов другого государства. Вполне возможно, что 300 миллиардов вернутся обратно в Россию.

Во всем мире деньги хранятся в юрисдикции других стран. Это практика всех государств. Средства приносят определенный доход. Наши деньги тоже выполняли данную функцию.

- В прошлый раз мы, как и вся страна, обсуждали курс доллара. Он сначала взлетел до небес, потом вернулся на свои позиции. Были даже прогноз о сильном снижении курса. И все об этом говорили. Сейчас ситуация достаточно большое время стабильна.

- На тот период был ажиотажный спрос. И это касалось ведь не только валюты. Сейчас ситуация успокоилась.

Многое из того, что нам необходимо сделать в экономике в ближайшие годы, базируется на нормальном и стабильном курсе рубля по отношению к доллару. Это важно для российских компаний, которые занимаются экспортом товаров по всему миру.

Думаю, что небольшое повышение курса доллара пойдет нашей экономике даже на пользу.

- С 2014 года Республика Крым вернулась в Россию. Все видели, какие вложения были сделаны в полуостров. Сейчас в состав нашей страны вошли еще четыре региона. Их тоже надо будет восстанавливать. А на это нужны колоссальные средства.

- Россия всегда осуществляла помощь тем или иным странам в мире. Думаю, что помощь нашим людям – это инвестиции в собственное развитие. Все это пойдет на пользу многим секторам экономики и промышленности.

От автомобилей к таблеткам

- В Калужской области предприятия оборонно-промышленного комплекса загружены работой. И, видимо, заказами эти заводы будут обеспечены на долгие годы.

- По планам руководства Калужской области рост промышленного производства будет увеличен. Это просчитано в программах.

Но через какое-то время все вернется на круги своя. В итоге предприятия будут заниматься производством мирной продукции.

- Если раньше в Калужской области лидером был автопром, то, исходя из последних новостей, все большее развитие на территории региона получает фарминдустрия.

- Конечно, акценты сейчас смещаются. Фармацевтика занимает хорошие позиции. Были сделаны большие инвестиции. Это позволит Калужской области стать одним из лидеров по производству фармацевтических препаратов в России.

Но задумываться надо и о другом. Скажем, о создании федерального технопарка профессионального образования. Это определит инновационность развития региона.

Цены, мобилизация, прогнозы

- Полгода назад вы говорили, что цены уже никогда не вернутся на уровень января 2022 года. Пока так в принципе и получается. Стоимость продуктов немного снизилась, но она ни в какое сравнение не идет к тем, что были до мартовского роста. В ближайшее время ожидает россиян какое-то новое потрясение?

- Во-первых, нас ждет повышение цен на коммунальные услуги. Это, конечно, будет фактором, который окажет влияние на все.

Но не станет большим потрясением в сложившихся на данный момент достаточно стабильных условиях развития экономики. Они должны сохраниться в ближайшей перспективе.

- По итогам частичной мобилизации были призваны 300 тысяч россиян. По минимальным оценкам, еще примерно такое же количество мужчин трудоспособного возраста уехало из страны.

— Это негативно скажется на нашей экономике. Отток даже меньшего количества людей влечет ухудшение обстановки в различных отраслях. А уехало намного больше, чем вы сказали. Несколько миллионов человек.

Для Калужской области мобилизация 2500 мужчин – большая потеря. Мы знаем не самую радужную обстановку на нашем рынке труда. Людей сильно не хватает.

- Покупная способность населения России достаточно сильно уменьшилась?

- Реальные доходы упали. Это чувствует каждый человек на себе.

В планах руководства страны значится увеличение доходов населения. Но вряд ли оно сильно изменит ситуацию.

- Понятно, что-то прогнозировать сейчас крайне сложно. Но какие события вы лично ожидаете в российской экономике в ближайшие месяцы?

- Как я говорил в прошлом интервью, возможности, которые есть у нашего населения, должны быть направлены на улучшение качества жизни здесь и сейчас. Не надо планировать что-то на долгий период. Лучше не делать на данный момент инвестиции в далекое будущее. Ситуация в экономике очень быстро меняется.

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