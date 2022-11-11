Психолог Андрей Скатов об опозданиях: «В одном случае это подсознательная потребность к наказанию, в другом потребность в риске»

Наверное, каждый из нас хотя бы раз опоздал на работу или на встречу. Такое бывает. Но есть люди, которых всё время приходится ждать, причем часа по два.

Почему кто-то всегда пунктуален, а кто-то никогда не приходит вовремя? Какие психологические проблемы за этим кроются? И можно ли преодолеть привычку опаздывать?

Об этом мы поговорили с калужским клиническим психологом Андреем СКАТОВЫМ.

- Андрей, что можно сказать о людях, которые часто опаздывают?

- Выделяют несколько типов людей, у которых есть склонность к опозданиям. В каком-то случае это подсознательная потребность к наказанию, когда люди пребывают в позиции жертвы.

Может быть и пассивный протест или желание уволиться. Такие люди напрямую бояться в этом признаться по каким-то причинам, например, родственники не поймут. И начинают делать так, чтобы их уволили.

Бывает и потребность в риске: человек пытается создать себе условия, чтобы испытать адреналин.

И достаточно распространенная позиция – потребность во внимании и признании. Такие люди считают, что они особенные, уникальные, что все должны сидеть и ждать их. Это может относиться к нарциссизму, к чрезмерно завышенному самовосприятию.

Как видите, вариантов много, сложно создать какой-то общий психологический потрет опаздывающего человека. Но в большинстве перечисленных причин присутствует пассивная позиция: человек не берёт на себя ответственность.

Его всё устраивает, он не принимает никаких действий, считает, что так сложилось, что вот он такой и есть. И в этом случае можно сказать, что хроническое опоздание стало чертой личности.

- Правда ли, что творческие люди опаздывают чаще?

- В начале 2000-х годов было исследование. Взяли две группы людей: рационального, аналитического мышления и творческого. Им дали задание: сказать, не глядя на часы, примерно за какое время пройдёт минута.

И у рациональных людей это было в среднем 58 сек, а у творческих – 77-80. Творческим людям кажется, что времени больше.

Такие люди часто загораются своими идеями, максимально сконцентрированы на творческом процессе и все остальные моменты у них уходят на второй план, становятся второстепенными, не значимыми.

Это для них хорошо: без такого состояния они успеха не добьются. Поэтому творческий человек может выйти из дома в разных ботинках, может что-то забыть, перепутать. Это плата за умение творить.

Ждать или нет

- Опоздания считаются дурным тоном. Если человек опаздывает, про него делают соответствующие выводы, это сказывается на его репутации.

- Тут всё по-разному. Всё зависит от статуса, от того, как опаздывающего оценивают окружающие. Если это системные опоздания, то не надо строить иллюзий по поводу этого человека и можно тоже, грубо говоря, приходить на 15 минут позже (то есть высчитать среднее время, на которое человек опаздывает). Или назначать встречу раньше.

У меня есть знакомые, которым не свойственна пунктуальность. И я это учитываю. Не расстраиваюсь, не обижаюсь на человека, а стараюсь использовать это время продуктивно. У меня в телефоне есть книги, которые я хотел бы почитать, или я могу стихи пописать. Надо подумать, чем это время занять.

Это один вариант. Если есть ощущение, что человек специально так делает по отношению к нам, то можно подождать немного и уйти.

Помните, у студентов есть негласное правило: если преподаватель задерживается более, чем на 15 минут, можно уходить. Поэтому надо выстроить свои границы, показать, что вы уважаете своё время и не готовы его тратить зря.

- Существует стереотип, что девушке надо обязательно опоздать на свидание, пусть подождёт, помучается. Это действительно так?

- Все люди разные. Для некоторых это повышает важность, ценность. И какой-то мужчина это оценит, в голове у него такие архетипы, что надо её ждать.

А кто- то, наоборот, будет изначально понимать, что возможны проблемы с тайм-менеджментом, что им будет трудно синхронизироваться. У тех, кто педантичен и заострен на деталях, на времени, опоздание только вызовет раздражение.

Удобная позиция

- Есть люди, которые, наоборот, всегда приходят раньше? Это гиперответственность?

- Где-то это гиперответственность, а где-то порядочность. В большинстве случаев это люди, которые ценят своё время и уважают время других людей. Они заранее приходят, потому что им так комфортно.

Но если человек сильно переживает, нервничает, приходит на полчаса раньше, конечно, это не норма. С этим нужно работать. Зачастую, это люди, которые ставят интересы других выше своих. Здесь может быть заниженная самооценка.

Человек считает: лучше подожду, пропущу, уступлю, не буду проявлять активность, например, в очереди в поликлинику. Ему комфортно быть в удобной позиции, он не хочет ни у кого вызывать неудобство

. Такому человеку нелегко, потому что он запланировал какое-то дело, а в итоге, чтобы людям не причинять дискомфорта, постоял у кабинета, развернулся и ушёл.

Это вопрос самооценки, уважения, правильного отношения к себе, понимания, в каких вещах можно не напрягаться. Здесь может быть и вопрос вторичной выгоды: человеку может и не слишком надо.

У него снижена мотивация. Ему не хочется на приём к врачу, и он всех пропускает и остаётся один в коридоре. И ему, в общем-то, хорошо, потому что он боялся этого разговора, боялся узнать диагноз. И таких людей достаточно много.

Не осень виновата

- Мне кажется, осенью мы чаще опаздываем на работу, потому что тяжелей заставить себя рано вставать.

- Проблема здесь более глобальна. И связана не только с опозданием, с осенью, но и со смыслом жизни человека.

Грубо говоря, каждый из нас имеет свой смысл, ради чего он ходит на работу, ради чего зарабатывает деньги, ради чего движется вперед, ради чего нужна самореализация, ради чего он живёт.

Все по-разному отвечают на эти вопросы. Если у человека высокая мотивация, он понимает, зачем он это делает, формирует правильное отношение к работе, находит баланс, тогда проблем, связанных с осенью, с опозданиями, для него вообще не существует.

Работа над собой

- Привычка правильно распределять своё время складывается в детстве или приобретается в течение жизни?

- Всё в совокупности. Ребенок может видеть, как кто-то из родителей хорошо управляется во времени.

Мой отец, когда активно ходил на рыбалку, чётко, без часов, знал, как попасть вовремя на автобус. Он просчитывал расстояние, свою скорость, по положению солнца оценивал, какое время

. В детстве меня это сильно впечатлило. И я, когда хожу пешком, стараюсь просчитывать все маршруты, выбирать оптимальный вариант. И люди могут попробовать что-то изменить в жизни.

Если это окажется эффективно, человек будет получать удовольствие, у него появиться больше времени, он будет успевать делать больше дел, то вырабатывает привычка.

- То есть даже взрослым людям можно себя дисциплинировать?

- Да. Большинство людей находятся в заблуждении, что они такие и другими уже не будут, мол, принимайте меня таким, какой я есть, меня-то устраивает и вас должно устраивать.

А по факту можно многое изменить. Но это тяжело. И здесь не сколько работа с психологом важна, сколько самостоятельный труд человека. Можно менять сложившиеся десятилетиями привычки, менять свою эмоциональную реакцию, увеличивать мотивацию. Это тяжело.

Здесь важно понимать, что эти вложения в плане работы над собой, 100 процентов принесут результат. Но если человек ходит в спортзал и через полгода видит изменения, здесь мы, зачастую, быстрый результат не видим.

И человек менее мотивирован к работе над собой. Когда что-то плохое происходит: тревога, тяжёлые ситуации – это больше застревает в психике, а хорошие вещи, которые нарабатываем, не замечаем. Поэтому и мотивация снижена.

И возможно, читая нашу статью, хоть какой-то процент людей задумается, что у них есть возможность не жить в стрессе, дискомфорте, агрессии, ругани, а изменить жизнь.

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