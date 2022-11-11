Ципулин не жалел денег на Калугу и не давал рубить бор

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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В конце октября в Калуге на улице Подвойского заложили камень на месте, где будет установлен памятник Ивану ЦИПУЛИНУ, который до революции четыре раза избирался городским головой Калуги. Пробыл он на этой должности шестнадцать лет до самой своей смерти.

Иван Козьмич много сделал для нашего города.

Жертвовал деньги на строительство работного дома, на помощь бедным и сиротам, собственный каменный дом, стоимостью 70 тыс. рублей отдал для устройства калужского профессионально-технического училища, выделял средства на ремонт здания Николаевской гимназии и обустройство в епархиальном женском училище (сейчас это школа №9) больницы, дал беспроцентную ссуду в сумме 2 тыс. рублей на основание Общества страхования имущества калужан от огня.

И не разрешал рубить бор, заявляя, что это народное достояние.

Иван Козьмич был одним из самых богатых людей в Калуге, но не забывал о благотоворительности.

Мы решили напомнить вам о Ципулине и собрали про него интересные факты.

1. Купцом Иван Козьмич Ципулин не родился. Его отец Козьма Ципулин был простым крестьянином, но обучил сына грамоте. Иван Ципулин работал водоливом, перегонял плоты, потом устроился доверенным управляющего торговыми перевозками в судопромышленную контору, а позже стал владельцем пароходной пристани.

2. Жил Ципулин в селе Ловцы Рязанской губернии. А после того, как в марте 1867 года умерла его жена Татьяна, он с тремя детьми переехал в Калугу. Ципулину в то время был 41 год.

3. Среди калужан Ципулин прославился тем, что построил первый городской водопровод. До этого набирали воду из колодцев и родников.

19 апреля 1887 года водопровод открыли, и калужане преподнесли Ивану Козьмичу серебряную водонапорную башню (копию башни на ул. Садовая (ныне Кирова) на мраморном пьедестале с надписью: «Калужскому городскому голове И.К. Ципулину от благодарных за устройство городского водопровода домовладельцев, граждан и жителей Калуги».

Кроме того, при Ципулине в Калуге появились электричество и первые телефоны.

4. Железная дорога должна была идти через Вязьму. По семейной легенде, Иван Козьмич преподнёс московской губернаторше бриллиантовое колье, чтобы в итоге дорога прошла и через Калугу. Такую историю расказывали потомки Ципулина.

5. Пристань Ципулина находилась у понтонного моста через Оку. К ней был построен специальный подъезд от Казанской церкви, где Иван Козьмич был старостой.

В 1872 году Ципулин пустил пароходы от Калуги до Серпухова. Сначала по реке ходили два парохода «Ока» и «Проворный». А через год парохода было уже четыре: «Ципулин», «Дмитрий Донской», «Екатерина» и «Владимир».

Пароходики были с маленькими каютами, зато богатым пассажирам подавали осетрину, балык, икру, коньяк и французское шампанское.

В честь коронации Александра III в 1883 году Ципулин организовал бесплатные катания на пароходе. На пристани собралась толпа. Как только пассажирам разрешили зайти, калужане бросились на палубу.

Пароход отчалил под выстрел из пушки, крики «Ура!» и пение «Славься, славься, русский царь». Было сделано три рейса, о чём написали местные газеты.

Когда-то по Калуге ходили ципулинские пароходы.

6. Умер Иван Козьмич 12 мая 1901 года в Калуге в возрасте 76 лет от рака. Во время болезни не оставлял пост городского головы, даже за пять дней до смерти давал распоряжения и принимал доклады.

На похороны Ципулина собрался почти весь город. Отпевали Ивана Козьмича в Казанской церкви. Согласно его последней воли гроб с телом перевезли по Оке в родное село Ципулина Ловцы Рязанской губернии (сейчас Московская область), где похоронили в родовом склепе.

Там же были похоронены первая жена Ципулина Татьяна Трофимовна, которая скончалась в возрасте 38 лет, дочь Екатерина, умершая в 14-летнем возрасте и сын Пётр, которому было 36 лет.

Когда-то на месте захоронения стояла часовня, но в советское время всё было разрушено. 12 мая 2016 года здесь установили крест.

В 2019 году место захоронение благоустроили. Инициаторами этого стали преподаватели ловецкой средней школы Татьяна Ивановна Пискунова и Евгения Николаевна Кротова. Сейчас в селе Ловцы открыт мемориал, установлены информационные стенды, знакомящие с жизнью Ципулина.

7. В память о Ципулине по Оке долго ходил пароход с его именем. И теперь в Калуге в память о Ципулине ходит пароход.

8. Ципулин был женат дважды. У него было четверо детей: трое от первой жены и сын от второй – Марии Вашковой. Краеведы говорят, что второй раз Ципулин женился на богатой вдове-соседке. Дом Вашковой стоял рядом с домом Ципулина.

Иван Козьмич обещал жене соединить их капиталы и преумножить богатство. И обещание своё сдержал.

За 12 дней до смерти Ципулин составил завещание. Основная часть состояния досталась старшему сыну Ивану Ивановичу Ципулину, он был лесопромышленник и владел пароходной пристанью.

9. Ципулина калужане путали с Марксом. После революции 1917 года многие горожане ходили поклониться памятнику на ул. Ленина, говоря: «Видал, новые власти статую Ципулина поставили!»

Как считаете, похож Ципулин на Маркса?

10. Сейчас в Калуге живет праправнучка Ципулина Марина Николаевна Зубова.

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