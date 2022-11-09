Калужский русофоб терроризирует соседей в Подзавалье

«Если между двумя людьми есть вражда, то виноваты оба», – так говорил Лев Николаевич Толстой и с ним трудно не согласиться. Вот только история, которая произошла в Подзавалье, как-то не вписывается в эту формулу.

Слово не воробей

Калужанин Юрий вместе с женой и детьми живет в отдельном доме на своем участке за высоким забором. Но, как оказалось, для спокойной жизни этого недостаточно, хотя раньше все было иначе. Мирная жизнь для мужчины и его семьи закончилась в один миг.

- Где-то году в 2018-м, я летом стоял вечером на балконе на втором этаже собственного дома, а мне из-за забора такой крик матом: «Что ты стоишь? Пошел отсюда на (три буквы)!» Я был в шоке, - вспоминает Юрий. - Спустился в огород. Даже не понял, кто и откуда это сказал? Потом до меня дошло, что голос раздавался из соседнего дома.

Как рассказал нам мужчина, на соседнем участке до этого случая жила бабушка божий одуванчик. Окно ее дома выходило к ним во двор. Забор они не ставили, внимание пожилой женщины никому не мешало. Но однажды она умерла и ее жилплощадь занял внук со своей матерью.

- Я ему в окошко постучал и предложил выйти поговорить, - продолжил рассказ мужчина. - Но он отказался. Тогда мы отделили свой участок полностью забором и начался такой треш. Он постоянно напивается и орет из-за забора. Бывало, что и в четыре часа утра кричать начинал. Я как-то позвонил в полицию ночью, а они в только в десять утра перезвонили и спросили, приезжать им или нет.

Вот только одними криками и матом дело не заканчивается. Периодически сосед кидает камни через забор. Угрожает убийством и Юрию, и его семье, и его детям. Такое поведение у него появляется каждый раз, когда он выпивает.

- А последнее время он стал кричать: «Слава Украине! Русские ублюдки, свиньи! Сдавайтесь». Ну и вообще оскорбляет всю российскую нацию, и детей, и всех, всех, всех, - говорит Юрий. - У него фамилия вроде бы русская, откуда такая агрессия, непонятно. К участковому я ходил, но они бездействуют. Никто, ничего делать не хочет. Я уже не знаю к кому обращаться.

Одними устными жалобами дело, конечно, не закончилось. В 2019 году сосед повредил ломом их забор, потом забросал камнями их участок. Один из камней попал в балконную дверь. На ней осталась трещина. В этот момент няня гуляла с дочкой Юрия во дворе. Женщина испугалась и отвела девочку в дом. Юрий обратился в полицию.

Моя хата с краю

Вот только правоохранители не нашли в действиях соседа-скандалиста состава преступления. Как следует из их ответа, угрозы убийством не было, потому что участники конфликта не находились в замкнутом пространстве, сосед кричал со своей территории, находясь за своим забором.

Заявители, по мнению полиции, могли бы избежать словесного конфликта, войдя в свой дом и вызвав полицию. Ущерб же, который причинили Юрию, сочли незначительным.

Это решение потерпевший обжаловал. Сделал экспертизу и доказал, что сумма ущерба значительная. Но после повторной проверки снова пришел отказ в возбуждении уголовного дела из-за того же самого отсутствия состава преступления. Правда, при втором отказе правоохранители сообщили, что сосед Юрия был привлечен к административной ответственности.

- А на словах потерпевшему сказали: не выходите просто во двор, когда он кидает камни, - сказал Юрий. - И вот уже на протяжении примерно пяти лет длится эта история. За это время скандалист успел переругаться со всеми соседями. Последний раз буянил несколько дней назад.

До драк дело не доходило, однако соседи боятся, что это только пока.

- Не понятно, что от него ждать, - говорит Юрий. - Уезжаешь на работу, дома дети, жена. Что у этого соседа может переклинить? Честно говоря, до греха скоро меня доведет. Сложно сдержаться, когда ваших детей ублюдками называют, а жену шлюхой. А самое обидное, когда обращаешься в полицию, даже к знакомым (!), то они разводят руками и говорят, что ничего не могут сделать.

В чем сила?

Такое впечатление, что я остался один, - продолжает калужанин. - Подкараулить его вечером и проучить? Это же тоже не вариант, я не хочу так поступать. Он ведь такой трус. Я ему как-то предложил встретиться на улице и поговорить по-мужски, он не согласился. Только через забор гавкает, особенно, когда дети во двор выходят гулять. Как только он слышит детские голоса, сразу начинает орать.

У нас дома есть тревожная кнопка и камеры, но все равно постоянно переживаю за детей, вдруг перелезет через забор и что-нибудь с ними сделает? Всякое может быть. Они дома с няней, но сможет ли женщина их защитить?

Как-то раз попросил участкового пообщаться с соседом неформально, - говорит калужанин. - На нашем участке тогда женщина работала. Она пришла, чтобы провести воспитательную беседу. Я слышал их разговор из-за забора, он прямым текстом говорил: дайте мне два дня, я эту семью убью. Она все это записывала. И мать его пожилая говорила, что он ее бьет и людям угрожает. Женщина-участковый это все записала. Он и ее посылал на три буквы. Я удивляюсь, как так-то? Женщина при исполнении, на нее ругаются, матом обложили и ничего, нет состава преступления! Где мы живем? Не понимаю!

- Мы уже лишний раз во двор не выходим. Он вроде бы русский, фамилия русская и я не пойму, почему он постоянно кричит и русские сдавайтесь, и русские свиньи.

Наши законы не работают. Я сам лично коснулся с этим и не знаю, как решить эту проблему законным путем. Получается, я вообще не защищен со стороны правоохранительных органов. Если ты нормальный, обычный человек и вот такая … (вырезано цензурой, - прим. ред) … рядом живет, то, получается, он может делать все: кричать, угрожать, бросать камни, бить по забору. А ты ему дашь в лоб один раз и можешь присесть за это на нары...

Комментарий специалиста

С просьбой прокомментировать эту ситуацию, мы обратились за консультацией к юристу, имеющему опыт работы в правоохранительных органах.

Адвокат Марк ИГНАШИН:

- Безусловно, конфликты, которые сопровождаются агрессией, умышленным повреждением имущества, угрозами жизни и здоровью, и тем более угрожающими действиями – это работа правоохранительных органов. В частности, задачи полиции не только выявление и раскрытие преступлений, но и защита личности от противоправных посягательств, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений. Это прописано в самом законе «О полиции».

Текст постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, конечно, недостаточен для подробного комментария. Без знакомства с материалами проверки сложно что-то сказать с точностью.

«Могли уйти в дом и все вроде как закончилось» - это ерунда и нелепость, - комментирует Марк Игнашин отдельные положения документа, на основании которого в 2019 году полиция умыла руки. - Оценивают не возможное поведение, а обстоятельства, имевшие место. А подобные рекомендации и фантазии как надо было бы поступить - это все разговоры вне рамок процессуальной проверки.

Относительно русофобских высказываний, то есть выражения неприязни и враждебности по признаку национальности, то это должно быть зафиксировано и по таким высказываниям проведено лингвистическое или психолого-лингвистическое исследование и уже после органы смогут дать оценку - есть ли состав преступления или правонарушения. Это предмет для проверки правоохранителями.

Пока мы писали эту статью, Юрий снова написал заявление в полицию. Ждем результатов проверки и надеемся на справедливое решение.

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