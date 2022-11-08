Калужане получат новую дорогу между улицами Жукова и Хрустальная

В понедельник, 7 ноября, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

Строительство новой дороги завершилось на 80%

В Калуге продолжается строительство новой дороги, которая соединит улицы Жукова и Хрустальную. Сейчас работы выполнены на 80%.

- Что сделано: все имеющиеся инженерные сети переложены, - рассказал городской голова. - Ливневки здесь никогда не было, ее строят с нуля.

По словам Дмитрия Денисова, треть дороги уже заасфальтирована, работы продолжаются с ориентиром на погоду, также дорожники обустраивают тротуары.

Стоимость 350-метрового участка – около 66 миллионов рублей.

Калужане спрашивают

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, Роман Великорецкий хотел узнать о реконструкция дороги по улице Чехова и переулку Хрустальный. Как написал калужанин, в данный момент на половине дороги уложен асфальт. Первый слой очень тонкий и совершенно точно не переживет и года.

- Роман, у нас была планерка на прошлой неделе с выездом на место. Это уложен выравнивающий слой. Будет еще верхний. Так что наберитесь терпения. Все будет сделано в соответствии с проектом, - прокомментировал Дмитрий Денисов.

Маргарита Лапина попросила помочь решить вопрос с вывозом веток с улицы Поле Свободы.

- У нас все такие площадки находятся на контроле. Ведется мониторинг. Чтобы у калужан было понимание, в ежедневном режиме управление по работе с населением информирует управление городского хозяйства о состоянии контейнерных площадок. Вывезли скопившиеся отходы или нет, - сказал градоначальник. - Исходя из этой информации, управление городского хозяйства работает. Все мы обязательно вывезем, потратим средства бюджета. Других возможностей у нас нет.

Елена Французова поинтересовалась состоянием общественных туалетов в городе.

- Они находятся на ремонте. Мы их приведем в порядок и обязательно откроем, - отметил Дмитрий Денисов. – Были кое-какие проблемы с вандализмом и состоянием сантехники.

Работа над ошибками

Первый снег наделал много шума в областной столице. Но, похоже, работы над ошибками в городе уже сделали.

Заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко, сообщил, что во время обледенения некоторых участков путепроводов, которое произошло в ночь на понедельник, коммунальщики вовремя справились посыпкой скользких участков дорог.

— С 1 ноября городское хозяйство официально перешло в режим зимнего содержания уличной дорожной сети. Вся техника переоборудована, ежедневно дежурят комбинированные дорожные машины, они работают в три смены.

Мастера МБУ «СМЭУ» переведены на круглосуточный режим в зимний период, осуществляя визуальный мониторинг территории один раз в три часа.

Городской Голова Дмитрий Денисов отметил, что коммунальщики хорошо отработали.

— Кроме круглосуточного дежурства и постоянного мониторинга ситуации с гололедицей ничего другого не придумаешь, — отметил городской голова.

На Малинниках стало везде тепло

Жители ряда многоквартирных домов в микрорайоне Малинники после аварии на теплосетях пожаловались городскому голове на холодные батареи на первых этажах.

По словам председателя комитета по развитию и содержанию коммунальных сетей управления ЖКХ Виктора СОШНИКОВА, перепады были связаны с проведением работ по установке прибора учета тепловой энергии во внутренней системе отопления завода «Ремпутьмаш».

— В ходе работ произошло завоздушивание системы, что и явилось причиной перепадов в предоставлении услуги по теплоснабжению, — отметил Сошников.

МУП «Калугатеплосеть» провело работы по наладке системы. Ситуация восстанавливается, тепло в дома уже поступает.

— Нужно вашим специалистам обязательно проконтролировать — все ли дома с теплом и мне потом доложить, — отметил Дмитрий Денисов.

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