Изъятие земель под ремонт Синих мостов в Калуге лишает работягу дела

Власти Калуги заявили, что через суд собираются изымать земельные участки для реконструкции Синих мостов. Новость крайне важная, так как все мы помним, как проходили подобные мероприятия в прошлом.

К примеру, при реконструкции моста через Оку на ул. Гагарина в нулевых тоже изымали землю, что поначалу вызвало массу протестов у местных. Однако тогда чиновникам удалось договориться с людьми и до открытых конфликтов и бунтов дело не дошло.

Мы задались вопросами: «А как обстоит дело с этим на стройке Синих мостов? Что предложили людям взамен утраченного?». Наш визит на землю, где уже скоро появится новая удобная дорога, показал, что позитивный опыт прошлого нынешними чиновниками поставлен под угрозу.

Актуальная ситуация

На текущий момент, как рассказал главный инженер, заместитель директора управления капитального строительства Калуги Андрей ДЕМИН в интервью нашим коллегам телекомпании «Ника», контракт уже заключен. Застройщиком стала компания из Самарской области ООО «АвтоВолгастрой». Ввод объекта запланирован на 2-3 квартал 2024 года.

— Мы оценили объем участков, которые подлежат изъятию, чтобы можно было проводить реконструкцию, – сказал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ на одной из своих планерок. – В связи с чем уже начались некоторые споры. Там есть и гаражи, и небольшой автосервис. Естественно, собственники будут доказывать в судах, что их объекты стоят гораздо дороже, нежели у нас в оценке.

Прогоняют на улицу

Мы отправились на место, чтобы узнать, как городская управа планирует решать «некоторые споры», от самих его непосредственных участников.

Заглянули в шиномонтаж на Синих мостах. Спрашиваем, знают ли там о реконструкции и о том, кого коснется изъятие земель?

— Не представляю, где теперь продолжать принимать клиентов, – поникшим голосом начал беседу с нами владелец заведения Кирилл КИРЦОВ. – Эту землю я беру в аренду у города. И вот мне поступил звонок от коммерческого отдела управления экономики и имущественных отношений, что на Воробьевской, 5: «Придите к нам».

А там, на месте, сказали, что пришло письмо на их адрес, и там сказано, что мой кадастровый номер будет мешать реконструкции, надо место освобождать. Я стал уточнять, когда и что. Они ответили: «Пока ничего не известно. Ждите звонка». Я спросил, сколько времени будет на демонтаж, мне ответили: «Максимум 2-3 недели». Так как давно работаю здесь, попросил предоставить другое место где-нибудь неподалеку. Сказал, что хочу работать. Но ничего взамен мне не предложили. Говорят, чтобы сам искал.

Мой шиномонтаж стоит здесь с 1992 года, – совсем упав духом продолжает Кирилл. – Договор аренды с горуправой регулярно продлеваем на 5 лет. По последнему договору еще года три аренды точно осталось. У меня на руках есть основной договор и допсоглашение. Исправно плачу аренду, работаю официально, плачу налоги.

Территорию содержу в надлежащем состоянии, она у меня под вневедомственной охраной находится, как и сам шиномонтаж. Только недавно полностью поменял проводку, тоже сумму немалую выложил.

Я ожидал, что ко мне отнесутся по-человечески, предложат куда-то перейти, сдвинуться. А по факту просто прогоняют на улицу. Все рушится.

Этот шиномонтаж на Синих мостах знают многие. Но переезжать ему просто некуда: горуправа расторгает договор с калужанином без каких-либо обязательств.

— Я приезжаю сюда с 2012 года, – включается в разговор один из клиентов шиномонтажа предприниматель Валерий Павлович. – Сначала на своем личном автомобиле, потом стал обслуживать и рабочие авто. Я знаю, что здесь в 1992 году еще отец Кирилла начинал работать. Потом, вот, сын подхватил. Конечно, реконструкция Синих мостов очень важна, это место стало проблемой многих калужан. Только, на мой взгляд, по справедливости, шиномонтажу должны предложить землю неподалеку. Это было бы по-человечески.

Слухи о миллионах

В автосервисе, который находится по соседству с шиномонтажом, с нами согласился поговорить сотрудник, который представился Игорем.

— К нам приезжали строители, но меня не было на месте, – ответил калужанин на вопрос, связывался ли с ними кто-то по поводу предстоящей реконструкции. – Коллеги говорят, их интересовал вопрос, можно ли где-то на нашей территории поставить строительные вагончики. Но о сроках и этапах они сами ничего не знают.

Мимо проходящий коллега Игоря, услышав наш разговор, уточнил:

— А я слышал, что какому-то сервису здесь 16 миллионов рублей уже предлагали.

Мы обошли расположенные у Синих мостов сервисы, но везде нам отвечали примерно одно и то же: никому ничего не предлагали.

То ли скрывают, то ли новость о 16-миллионном предложении просто слух.

Официально

В поисках ответов на вопрос, каким именно образом будет вестись работа с людьми, работающими на землях, которые затрагивает реконструкция Синих мостов, мы обратились к начальнику отдела оформления земельных участков под объектами недвижимого имущества Ирине ГОРЯНСКОЙ.

— В целом будем работать по статье 56 Земельного кодекса, в пунктах 56.2-56.6 прописана вся процедура, – коротко ответила Ирина Николаевна. – Проект межевания только вышел, ни с кем из собственников мы пока еще не общались.

Чтобы изымать, нужно сначала сформировать земельные участки по проекту межевания, осуществить постановку на кадастровый учет, затем провести оценку земельных участков, подлежащих изъятию, - продолжает Горянская. - После постановки и оценки начинается работа с заявителями. Им будут высылаться уведомления об изъятии. По закону Земельного кодекса, в течение месяца собственники или подписывают соглашение, или, если возражают, то выходим в суд.

Соглашение об изъятии – это и есть возмещение собственнику стоимости изъятого по результатам оценки.

Отдельно спросили мы у Ирины Горянской и о палатке «Шиномонтаж».

— Право там находиться им было предоставлено управлением экономики как для нестационарного торгового объекта, - говорит Ирина Николаевна. - Владелец не арендует землю, а просто платит за возможность торговать, за место. В данном случае мы извещаем управление экономики, оно расторгает договор.

Также выяснилось, что в зону строительства попадает часть земли в границах частного домовладения. Эта земля тоже будет изыматься.

— О сроках ничего сказать не могу, – подытожила Горянская.

В заключение

Для людей в любой ситуации хуже всего незнание и равнодушие. И в данном случае они столкнулись и с тем, и с другим.

Громкие заявления властями сделаны, а ответы даже на самые животрепещущие вопросы – о порядке и сроках решения – до людей не доведены. Как следствие, слухи, нервозность и негатив в адрес властей.

Но если промахи с информационным сопровождением работ еще можно списать на болезнь переходного периода, которая неизбежна в начале подобных глобальных строек, то ситуация с Кириллом и его шиномонтажом оставляет ну очень неприятный осадок.

Казалось бы, высоким начальством на словах было обещано, что всем причастным компенсируют потери, но когда дошло до реальных людей, реальных судеб, то чиновники просто бросили человека на произвол судьбы, отгородившись от него железобетонным щитом: «У нас все по закону, а остальное – ваши проблемы».

И ведь не подкопаешься – человеческое отношение и справедливость в законе не прописаны, значит государевы люди имеют полное право наплевать на них и растереть.

А можно было бы не отмахиваться и помочь хотя бы консультацией. Все-таки сотрудники соответствующих ведомств гораздо лучше разбираются в вопросах наличия свободных для аренды земель, чем простой работяга, много лет проработавший на одном месте, с которого его внезапно и невежливо попросили.

В горуправе нам удалось воочию увидеть план реконструкции. Слева-направо - направление движения по Синим мостам от улицы Глаголева в сторону Тарутинской. Фиолетовая граница - граница реконструкции. Желтый участок - автосервис, который, судя по карте, тоже попадает под изъятие. Перед ним, ближе к дороге, находится шиномонтаж Кирилла.

Красные учатки - гаражный кооператив - тоже попадают под снос.

Синие мосты, ожидающие реконструкции, и шиномонтаж, ожидающий своей участи.

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