Просто добавь доброты: собака-поводырь Юппи обожает людей и зиму

Недавно на одном из мероприятий в ИКЦ мы встретили наших давних знакомых – Галину БЫКОВУ и Юппи. О них мы рассказывали вам три года назад.

Галина – инвалид по зрению, однажды узнала, что ей полагается собака-поводырь, как средство реабилитации. Она обратилась в Фонд социального страхования. И потом её пригласили в Российскую школу подготовки собак-проводников в Купавне, где передали полуторагодовалого лабрадора-ретривера Юппи.

Теперь они всегда вместе. Юппи спокойно вышагивает впереди, ведёт за собой хозяйку, чётко реагирует на команды. Галина полностью полагается на неё.

Красавица Юппи – самый популярный лабрадор в нашем городе. Мимо неё просто так не пройдешь, все оборачиваются, хотят погладить такую милоту. Правда, в августе был нашумевший случай, когда Галину с Юппи на ул. Маршала Жукова не пустили в автобус. Мол, с собаками нельзя. Позже транспортная компания принесла девушке свои извинения.

- Случай с автобусом произошёл со мной впервые, - говорит Галина. - Я потом узнала, что прокуратура провела проверку, хотя я никуда не обращалась, никаких заявлений не писала, только в соцсетях рассказала. Но эту новость быстро раскидали паблики, подхватили журналисты.

Каждый день у галины и Юппи множество перемещений. Они ходят на работу, на тренировки, на выставки и концерты.

- А как Юппи чувствует себя в транспорте?

- Прекрасно! Она знает стандартные команды. И у нас есть классная команда: «Скамейка». Так обозначается всё, куда можно сесть: стул, лавочка в парке, сиденье в транспорте.

И если сказать: «Юппи, скамейка!», она пойдёт искать свободное место. Но я никогда не говорю, потому что у меня наглая собака. Если она не видит свободных мест, может подойти к кому-то и начать его двигать.

Однажды в транспорте она так подошла к какому-то дяденьке, начала его выталкивать. Он спрашивает: «Я собаке должен уступить место?» А у меня было хорошее настроение, я говорю: «Нет, инвалиду».

Поэтому команду «Скамейка» я произношу, когда на улице тепло, и мы хотим где-то посидеть. А в транспорте я и постоять спокойно могу.

Научилась доверять

Галина – доброжелательный, интересный, лёгкий человек. Она оптимист с прекрасным чувством юмора. Закончила КГУ им. Циолковского, по профессии – социальный работник. И жизнь у неё очень активная.

Она бывает на концертах, выставках, проводит уроки доброты в школах. Мы расспросили Галину, что нового у неё произошло за последние три года?

- Самое главное, мы стали более мобильными. У меня появилась работа. Я председатель городской организации Всероссийского общества слепых. Приходится много перемещаться по городу. Перемещаемся мы в основном с Юппи вдвоём.

Я живу с сестрой Наташей, она – мой навигатор. Она объясняет, как мне добраться до нужного места. И есть дни, когда мы с ней можем съездить туда предварительно.

Но бывает, что нет времени, и тогда она рассказывает, сколько остановок на каком транспорте мне надо проехать. И если бы я ещё не путала право-лево, было бы вообще отлично! - смеётся Галина.

- Юппи водит меня по уже знакомым ей маршрутам. Я ей обозначила, как они называются. Мы их изучили: пару раз по ним прошлись. Юппи запомнила.

Сложней идти в незнакомое место. Но и тогда Юппи начинает работать: обходит препятствия, останавливается на перекрестках, помогает входить в транспорт и выходить из него.

Дорогу она не знает, и тогда встречающиеся калужане объясняют. И надо сказать, что объясняют неплохо. А иногда даже разворачиваются и идут со мной.

Сейчас Галина полностью доверяет Юппи.

- А ещё сильно изменились наши с Юппи отношения. Раньше я ей до конца не доверяла. Сложно доверить свою безопасность не человеку, а собаке. И вот произошел переворот. Я научилась этому. Юппи меня хорошо водит. И есть моменты, когда ей лучше знать, как обойти. Я не вижу, она – видит.

Вообще, я очень адаптировалась, благодаря Юппи. Раньше комплексовала, если случайно задела человека, и он выразил недовольство.

Когда у меня появилась Юппи, мне объяснили, что я её защитница. Именно я должна за неё заступаться, если есть какие-то претензии. Я научилась отстаивать свою точку зрения, свои права.

Это как с ребёнком. Несёшь за него ответственность. Юппи - удивительная. С одной стороны её надо оберегать, заступаться за неё, лечить, ухаживать. А, с другой стороны, ты на неё полагаешься. На маленького ребёнка ведь нельзя положиться. А на собаку можно.

Торт на День рождения

- Чем вы с Юппи похожи? Я знаю, что вы любите музыку, ходите на концерты.

- Юппи, кстати, музыку не любит. Для собак музыка - это страшная какофония. И животное надо к этому приучать.

А похожи мы тем, что обе упрямые, всегда всё доводим до конца. И коммуникабельные, особенно Юппи. Её любят, гладят, восхищаются. А она воображает. Вот воображульство… Не знаю, похожи ли мы здесь. Но, мне кажется, похожи.

- У Юппи в ноябре День рождения. Как вы отмечаете?

- В прошлом году Юппи исполнилось 5 лет. Мы сделали для неё тортик из тех продуктов, которые ей можно. Он был тыквенно-морковным со сметанкой. А цифра «пять» - из сыра. Вокруг выложили кусочки её любимого корма. Всё это она съела минуты за три.

На День рождение для Юппи всегда готовят вкусности.

- Это не сказалось на её «фигуре»? Сколько Юппи сейчас весит?

- Вес у неё в норме. Нам с собакой передается в том числе листочек с информацией, где указан её желательный вес, рекомендуемые корма.

При благоприятном развитие оптимальный вес достигается примерно в год, при условии, что животное питалось нормально, сбалансированно. И я периодически привожу собаку на осмотр в ветеринарку. Вот буквально вчера там была. Юппи взвесили, весы показали 28 кг 900 г.

- Галина, а до Юппи у вас были собаки?

- У меня были коты. Собак не было, я их даже боялась. И сейчас есть кот, пока… Я ему периодически обещаю, что его у нас не будет, но он сразу начинает мурчать, поэтому он у нас есть.

Ещё есть кошка. Вам не надо кота или кошку?

Все животные уживаются нормально. Единственное, мне пришлось объяснить коту и кошке, чтобы они Юппи не обижали. Потому что они любили залезть в её миску, или занять её лежанку. Юппи подходит, а лежанка занята, и ей приходилось рядом ложиться.

Сейчас уже выработалось, что кот её место не занимает, может прийти рядом полежать.

Все питомцы Галины ладят между собой.

Юппи любит зиму

- Как проходит ваш день?

- По-разному. Вот сегодня я побывала на работе, потом сходила в стоматологию. Вечером – опять на работу. Предусмотреть всё сложно, иногда на работе требуется незапланированно куда-то съездить.

Плюс я записалась на адаптивную физкультуру в спортивном центре «Лидер». Это что-то вроде фитнеса, включая различные тренажёры.

А еще в ИКЦ есть потрясающая штука «Инклюзивная творческая лаборатория», где инвалиды, старше 18 лет, могут заниматься керамикой, фотографией, рисованием и вокалом.

Преподаватели – прекрасные! Рисование ведёт Анна Сенатова, вокал - Алена Бирюкова, замечательный профессионал.

Изначально я записалась на вокал. Пришла, а нам вдруг говорят: «Хотим провести занятие совместно с рисованием». Мы удивились: «Рисовать? Да вы что!» В итоге, рисуем все! И теперь у нас проходят занятия вокалом и рисованием.

А вот до керамики и фотографии пока не добрались, но ещё всё впереди.

Между прочим, тотально незрячие люди умеют фотографировать! На телефонах установлены «говорилки» - программы экранного доступа, когда всё озвучивается.

Некоторые незрячие люди даже научились делать селфи. И есть программы для чтения текстов: наводишь телефон на текст, и он его читает. Это чудо просто!

- Скоро зима, уже сейчас темнеет рано, вам сложнее ходить по городу?

- В темноте я полностью полагаюсь на Юппи. Зимой проблема будет в гололёде. Так как у нас «прекрасно» всё убирают. И - в сугробах.

До сугробов никому нет дела, они растут. И мы, как тараканы, ползём по ним. Каждая зима для нас преодоление.

Но Юппи любит зиму, снег. Я её отпускаю, она барахтается, кувыркается в снегу.

Галина и Юппи всегда готовятся к Новому году. Юппи идут карнавальные наряды.

Дорогие читатели, а какие домашние питомцы живут у вас дома? Расскажите о них в комментариях!

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