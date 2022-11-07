В Калужской области работодатель все чаще предпочитает женщин

По официальным данным, уровень регистрируемой безработицы в нашем регионе составляет сейчас около 0,3%.

При этом ситуация на рынке труда меняется каждый день.

Разобраться в реалиях нынешней ситуации мы попросили помочь директора по инновациям кадровой компании Наталью ЗУЕВУ.

Частичная мобилизация и предпочтение женщинам

- Частичная мобилизация сильно сказалась на рынке труда в Калужской области?

- Кардинально нет. Вакансий много. Сразу хочу сказать, что они стали дешевле. Но если даже кого-то на текущей работе сократят, работу точно найдет. Кто захочет, найдет себе место, чтобы получать нормальную зарплату.

После объявления мобилизации работодатели стали больше отдавать предпочтение женщинам, нежели мужчинам. В том числе и на управленческом направлении.

Но, к сожалению, компании не стали больше уделять внимание калужанам, которые старше 50 лет. Хотя мы такой тренд прогнозировали. Уверена, рынок труда вспомнит о поколении 50+.

- В сентябре вы говорили о том, что у вас тревожные ожидания перед ноябрем и декабрем. Так и получилось?

-Да, при текущем уровне инфляции реальные доходы трудоспособного населения заметно упали.

Поменялась структурная потребность работодателей. Лидирует отрасль оборонно-промышленного комплекса. Также уверенный рост показывает агропромышленный комплекс. Тут достаточно много предложений. Несмотря на то, что у нас нечерноземный регион, агрокомплексов в Калужской области достаточно много. В этой отрасли постоянно нужны специалисты. И это не только агрономы, трактористы, хватает вакансий и в бухгалтерии, логистике, закупках, IT.

- Если уходить в агропромышленное направление, то, наверное, соискатели вакансий должны быть готовы к переезду?

- Не обязательно. Для тех, кто живет в Калуге и Обнинске, придется тратить время на поездку на работу. Потому что основная часть компаний находится в Козельске, Кирове, Людиново, Сухиничах. Кто-то остается на работе в течение всей недели. Кто-то тратит на дорогу каждый день от 2 до 3 часов. Таковы реалии.

- Какие специальности больше всего востребованы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса?

- Это очень широкий спектр профессий. Начиная от квалифицированных рабочих и заканчивая инженерами-конструкторами.

С одной стороны требуются люди, у которых рабочие руки. У рабочих зачастую зарплата выше, чем у инженеров, которые не находятся на руководящих должностях. С другой стороны – я не знаю ни одной компании, где не нужны инженерные кадры.

Часть специалистов пошли на предприятия ОПК, чтобы избежать мобилизации, получить временную отсрочку. Таких примеров достаточно.

Недавно была ситуация. Калужанин получил повестку, буквально в этот же день прошел собеседование на заводе и был принят на работу. Пошел на зарплату инженера в 30 тысяч рублей грязными, не имея при этом опыта, но имея высшее техническое образование. Таким образом избежал призыва. Это выбор каждого человека.

Куда уезжает молодежь

- Вы давали совет студентам, чтобы они сразу после окончания учебного заведения не ехали отдыхать, а сразу начинали искать работу. Летом это было бы проще сделать. Сейчас молодых кадров на рынке труда много?

- В конце сентября - начале октября мы стали фиксировать крайне сниженную активность молодых людей от 18 до 27 лет. Молодежь уезжает в более крупные города, где у них больше возможностей, как они считают, для развития. На рынке труда их мало.

- Куда в основном трудоустраиваются калужане?

- Молодые люди традиционно едут в Москву и Санкт-Петербург. В последнее время мы все чаще видим трудовую миграцию в Краснодар.

Иностранные производства

- Как обстоит ситуация на иностранных предприятиях? Мы только слышим о возможности их продажи. Но пока новых собственников, а значит и новую кадровую политику, мы не видим.

- Скажу сразу, что речь идет о 7-9 тысячах работников, которые находятся под риском увольнения. У нас был серьезный вал обращений в апреле. Занятость искали те мужчины, которые в силу характера не могли получать только 2/3 зарплаты и просто сидеть на диване. Люди пошли трудиться на шиномонтаж, стройку, в такси, доставки.

Летом было относительное затишье. Начиная с сентября и по сегодняшний день, люди начинают потихоньку увольняться, как правило, по соглашению сторон. Администрации заводов не делают резких телодвижений. «Выпускают» людей партиями.

Хочу отметить, что существует большая разница в социальном подходе на наших иностранных предприятиях. Где-то при увольнении по соглашению сторон выплачивают два оклада, а где-то – шесть.

Наша компания работает и в других регионах. В Санкт-Петербурге на одном заводе, выпускающем автомобили, выдают людям от 8 до 12 окладов, другой регион - Краснодарский край - пищевое предприятие, так же от 6 до 8 окладов.

Сейчас калужане, имея определенную финансовую подушку безопасности, после увольнения выходят на рынок труда и смотрят на ситуацию. Реальная потребность в кадрах в Калужской области намного выше, чем 7-9 тысяч человек, которые могут остаться без работы. Но, конечно, прежнюю заработную плату им найти будет сложно.

На рынок выходит много «белых воротничков», управленцев хорошего уровня. У них есть риск оказаться в ситуации длительной безработицы. Это в основном сотрудники иностранных предприятий. Данные специалисты могут не найти работу долгий период.

Не хотелось бы терять высококвалифицированных людей, но у них, по сути дела, два пути – уезжать из Калужской области, либо соглашаться на существенно более низкие позиции. Потому что на наших предприятиях все такие вакансии заняты.

Серые зарплаты и мигранты

- Появился с марта месяца еще один неприятный момент. Некоторые работодатели стали предлагать либо черную, либо серую зарплату. Вы видите эту тенденцию?

- Безусловно. Этот плохой тренд. Что я могу посоветовать, если ваш работодатель предлагает только такой вариант? Регистрируйте самозанятость. И оформляйте договор на оказание услуг.

Это не совсем верно, т.к. такие отношения могут признать трудовыми, но так вы снижаете персональный риск, у вас будут документы, что с работодателем есть определенные отношения.

Да, вы будете платить налог в шесть процентов и это честнее. Это лучше, чем вас просто обманут.

- Если говорить о мигрантах, насколько они все-таки сейчас нужны Калужской области?

- Тут вопрос стоит разделить на две части. Если говорить о людях, которые приехали с освобожденных территорий, то среди них очень много квалифицированных специалистов. Их настроение отличается от 2014 года. Хотя многие, конечно, все равно надеются вернуться к себе домой. Но сейчас они более активно ищут работу в нашем регионе. Знаю, что специалисты калужского Центра занятости усиленно занимаются этим вопросом. Недавно региональное отделение Российского Красного Креста создало базу вакансий, где предприятия Калужской области оставляют свои вакансии.

Но при этом, не буду скрывать, что беженцев стали более тщательно проверять при приёме на работу. Учитывая нынешнюю ситуацию.

Если говорить о мигрантах из Средней Азии, то у нас в регионе продолжает действовать закон в Калужской области. А это значит, что существует жесткое квотирование и выборочные рабочие места. Есть, конечно, колоссальная нехватка сотрудников на неквалифицированный труд, достаточно дешевый. Калужане на такую работу пока не идут.

- Мы уже поговорили о более дешевых вакансиях на рынке труда в нашем регионе. Но иногда все-таки появляются места с хорошими условиями?

- Я бы смотрела в этом случае в сторону обнинского направления. Там продолжают работать большинство компаний. Существует возможность карьерного и зарплатного роста.

В Калуге надо дополнительно активно рассматривать пищевую отрасль, логистическую сферу. Там можно найти работу с хорошей зарплатой.

Поиск работы

- Какие у вас ожидания на ближайшие месяцы?

- Думаю, что все будет идти в том режиме, который есть сейчас. Ситуация эта продлится до конца января 2023 года.

На рынке труда всегда есть сезонный спрос. Он происходит в мае и перед Новым годом. Но уже где-то с 10 декабря компании замораживают прием на работу. Это связано с деятельностью служб безопасности, с оформлением документов, снижением производственных задач.

Так что у соискателей сейчас есть активный месяц, чтобы рассылать свои резюме, активно звонить по компаниям.

- При этом далеко не все калужане умеют правильно искать работу. Как это лучше сделать?

- К сожалению, нас не учили этому. Я всегда говорю, что поиск работы – это тоже работа. Если вы реально хотите найти себе хорошую вакансию, то этому процессу нужно целенаправленно уделять по 4-5 часов своего времени.

Что нужно делать? У нас пять ключевых интернет-ресурсов по поиску работы. Это rabota.ru, avito.ru, hh.ru, superjob.ru, trudvsem.ru. При этом существуют и более мелкие сайты. И везде надо быть активным, оставлять свои резюме.

Второй момент. Если вы ищете работу по нескольким специальностям, то нужно подготовить и несколько резюме. Конечно, можно и нужно обратиться в Центр занятости.

Есть еще один действенный способ. Вы составляете список из десятков компаний, где бы хотели трудиться. Потом находите контакты и инициативно пишите сопроводительное письмо и направляете резюме на электронную почту службы по работе с персоналом.

Не нужно огорчаться, если будет 5-7 отказов. У вас есть цель – добиться собеседования.

Основная ошибка соискателей – оставить резюме на одном из сайтов, сидеть и ждать. Из этого может что-то получиться, но только если вы ищите работу неспешно.

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