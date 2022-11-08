Командир «Пятнашки» Ахра АВИДЗБА во время визита в Калугу: «Мы должны не только вернуть Украину, но и чуть откусить»

Как мы писали ранее, в Калуге побывали члены интернационального подразделения «Пятнашка» во главе с командиром Ахрой АВИДЗБОЙ и его заместителем калужанином Андреем ПРАЗЯНОМ.

С представителями правительства региона участники добровольческого воинского формирования возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

А позже в актовом зале КГУ им. К.Э. Циолковского для них была организована встреча с калужскими студентами.

Многочисленных гостей встречал ректор Максим КАЗАК. Он же и дал старт встрече, на которой студенты задавали множество вопросов о текущих событиях на Донбассе и ходе специальной военной операции.

Ахра – абхазец по национальности, ушедший на Донбасс еще в 2014-м, ответил на вопросы журналистов и молодых людей на встрече в КГУ.

Часть себя

— Вы видите своими глазами, что там происходит. Расскажите, какая ситуация складывается на фронте?

— На войне происходит так: ты выдвигаешься вперед и прощупываешь противника. Потом там, где противник дает слабину, как речка выдавливает дамбу, так и люди начинают продавливать друг друга.

Украина не маленькая, линия фронта более тысячи километров. Нас не хватает просто чтобы мы стояли по всей линии фронта, а тем более, чтобы наступали. Перед нами стоит задача: сохранить страну и увеличить.

Нехватка людей вынудила правительство объявить мобилизацию, чтобы высвободить те боеспособные подразделения, которые сейчас занимаются охраной. Мобилизация нужна, чтобы ребята-добровольцы перегруппировались.

А сидеть в окопах, как сейчас пишут о мобилизованных, – это тоже важно. Нет разницы, на каких позициях ты принесешь пользу. Главное, отдавать долг своей стране.

Мы воюем против всего мира. Более 30 стран поставляют вооружение Украине.

Противник несет большие потери. Но это тоже русские люди, только заблудшие. Мы помним свою историю, а в Украине ее забыли.

У меня растут пять сыновей и дочь, и я не могу оставить им незаконченный конфликт. Раньше мы не обращали внимания, когда в Киеве были митинги, когда они выступали против русского языка. Мы виноваты в том, что 30 лет у них была вольность, что мои ровесники там держат в руках оружие и другого не знают. Правда одна – это наша земля.

Почему мы ездим к студентам и устраиваем такие встречи – мы хотим, чтобы вы получали правдивую информацию о том, что там сейчас происходит. Идет мировая гибридная война. Но из-за того, что все мы финансово связаны, об этом открыто не объявляют.

Знаете, даже с учетом тех беглецов, которые сбежали из страны, даже включая тех, кто погибает, мы вернули в страну 10 млн человек. Сегодня Россия – 160 млн человек. Будет 180 млн. Вернули огромную территорию.

Я ехал по Крыму в августе и просто головой крутил во все стороны, страна увеличилась, везде знак плюс. И если весь мир истерит, значит, идем правильно. Нам аплодировали, когда мы рассыпались, аплодировали, когда у нас горел Кавказ, а сегодня нас критикуют. Значит, идем правильным курсом.

Об отдыхе

— Как вы считаете, когда может закончиться конфликт на Украине?

— Он может закончиться и одним днем, и двумя годами, и пятилеткой. Если бы мы были более жесткими, то закончилась бы быстрее. Мы очень сильно жалеем мирное население, хотим минимизировать потери, и это приводит не к тем результатам, которые мы ждем.

Это война, это жестокость. Умеренной силой мы теряем больше людей. Штурмуя города, мы потеряли 5 человек, а просто удерживая позиции сегодня, теряем сотни.

— Как вы считаете, как вас изменила война?

— Знаете, чтобы война меня не изменила, я себе взял позывной «Абхаз», чтобы не потерять реальность. Когда ко мне обращаются по позывному, я приземляюсь. Война во мне не должна поменять ничего кроме того, что усиливаются мои убеждения.

— Если бы вы вернулись на гражданку, то какие ритуалы из военной службы бы вы оставили?

— Все мы соблюдаем один ритуал: когда есть свободная минута, отдыхаем. Если бы я вернулся на гражданку, то делал бы то же самое.

Отдыхом для меня являлось, когда я ездил летом в деревню к бабушке и помогал ей. Брал лопату, копал. Для меня это считалось отдыхом. Меня не заставляли. Я всегда имел интерес к земле, я любил на ней работать.

Любил смотреть как растет то, что посадил. Поэтому я, как будет свободное время, вернусь к себе домой и буду продолжать это делать.

Мы все туда пришли не ради того, чтобы убивать. Вот сидит брат мой, он был министром молодежи. А пошел туда воевать. Вот сидит Андрей, ваш земляк, успешный бизнесмен. Все равно приехал туда. И таких ребят, тех, кто в жизни состоялся, там много.

А на основе молодежи в Калуге создано наше отделение, которое занимается кибербезопасностью. Студенты, которые находятся среди вас, являются частью нашего подразделения, нашего батальона. Они дают противнику понять, что мы достанем его везде.

Ахра Авидзба отвечает на вопрос о цели встречи с калужскими студентами.

О мире

— Как вы считаете, какая конечная цель должна быть достигнута? Какой результат приведет к окончанию боевых действий?

— Цель, когда ты будешь понимать, что твоему ребенку ничего не угрожает. Но есть простой нюанс. Я слышал много версий и хочу сказать, что никакой Польше мы ничего отдавать не будем. Сегодня с нами воюет вся Европа, мы понимаем, что, вот, например, дошли мы до нужной границы, закончилась эпопея с мнимой свободой Украины, ее стремлением в НАТО. Украина – это Россия.

А теперь, чем мы наказали тех, кто был ко всему этому причастен? Как они пострадали? Никак. Когда они достают карты и рассказывают, что где-то когда-то какой-то сантиметр земли принадлежал им, то давайте и мы достанем наши карты, где все они еще были в составе Российской империи. Давайте этими картами мы начнем оперировать.

Я для себя вижу, что мы должны не только вернуть Украину, но и чуть откусить. Когда мы забираем то, что нам принадлежит – это неинтересно и даже обидно. Но за пособничество Европы мы должны какой-то процент себе забрать.

Это было и в Великую Отечественную войну. Война закончится тогда, когда мы дойдем не до Львова, а подальше.

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