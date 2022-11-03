Даже холодной осенью калужане ходят в походы на выходных

Поздняя осень – не повод сидеть дома на выходных. Можно узнавать что-то интересное, открывать для себя интересные места даже в нашей Калужской области.

Опытный турист Калужского турклуба Михаил КОРОБОВ как раз и занимается походами выходного дня.

Проходят они бесплатно и приглашают на них всех желающих.

Недавно Михаил водил группу в Воротынск на древнее городище.

Михаил Коробов обещает придумать ещё много интересных маршрутов.

- Этот поход был в формате экскурсии, - рассказывает Михаил КОРОБОВ. – Мы собрались в Калуге, приехали в Воротынск, и дошли до воротынского городища, оно там близко находится. Поднялись на него.

Поход в Воротынск, возле древнего городища.

Раньше там был укрепленный город, крепость. В тех местах проходила граница между Московским и Литовским княжеством. Ситуация была напряжённой. И Воротынск играл большую роль.

Со временем, когда границы изменились, он потерял своё значение, так как неудобно располагался для торговли. И главенство перешло к Калуге, которая удачно стоит на Оке.

Находится воротынское городище на территории нацпарка Угра. Там есть стенды с исторической информацией. Археологи отмечают, что здесь, примерно в III -IV веках жили племена восточных балтов. А потом пришли славяне, построили крепость.

В ХIV-ХV веках здесь возникает крупное городское поселение с мощной системой оборонительных валов, рвов и деревянной крепостью.

Большие земляные валы сохранились до сих пор. Из археологических находок попадается в основном керамика. И даже сейчас после дождя люди находят проступающие из-под земли осколки. Ещё из артефактов встречаются наконечники стрел, древние орудия.

Такие экскурсии занимают не слишком много времени, но мы всегда берём с собой горячий чай и перекус. А если ходим в поход на весь день, то готовим обед на костре. Но в этот раз костер не предполагался.

Подъём на городище.

Если вы решите самостоятельно посетить эти места, историческую информацию можно прочитать на стендах.

Закрыли сезон на озере

- Походы будут продолжаться, - продолжает Михаил . - Я ищу интересные места, готовлю краеведческую информацию, чтобы не просто пройти 20 км по лесу, погулять, хотя это тоже интересно, но и узнать что-то из истории.

Рядом с Калугой городом есть места, про которые люди не знают. Например, Ждамировское городище. Внешне – это холм, внизу - стоянка. Поэтому никто не задумывается, что это важное место, откуда начиналась история Калуги.

И есть три старинных городища: Ждамировское, Сименовское и позднее - в районе Городского парка.

В такую солнечную погоду отлично пройтись по лесу.

Ещё встречались ромашки.

Красоту можно увидеть повсюду.

- Сейчас думаю над тем, чтобы совместить формат экскурсий с походом, пройти 7-10 км, разжечь костёр. Потому что это важная часть туристской атмосферы. И уже на примете есть место.

В ближайшее время я планирую съездить туда на разведку, посмотреть подход, тропы, как добраться. И потом уже прийти туда с группой.

Поэтому походы в ноябре будут. Ближе к зиме только с ночевкой ходить не будем. Да и то это не проблема, а вопрос правильно подобранной экипировки.

С ночёвкой мы недавно ходили в Смоленскую область на озеро Бездонное. Там прошлись по лесу, добрались до стоянки, поставили палатки, развели костёр.

Осенний поход на озеро Бездонное.

Один из опытных калужских туристов Михаил КОНСТАНТИНОВ не пропускает ни одного похода.

- В этих местах много клюквы на болоте, нашли грибы, хотя специально их не искали. Вообще, озеро Бездонное – это наш традиционный маршрут, мы уже несколько лет ходим туда по осени, закрываем сезон.

Ягодные места.

Осенний заряд витаминами.

Заодно и грибов насобирали.

Дождь не испугает

- Точной даты походов пока нет, потому что у нас всё на энтузиазме. У каждого есть своя жизнь и работа. Надо всё совмещать. О дате походов можно будет узнать из группы Калужского турклуба в соцсетях. Ну и я сам оповещаю туристов, которые постоянно ходят.

Походы выходного дня проводим в любую погоду. Дождь нас не пугает. У многих это вызывает удивление, потому что люди воспринимают туризм, как отдых при хорошей погоде.

Но для нас плохой погоды нет. Потому что мы ходим и в более серьёзные походы. А самый простой маршрут 1 категории сложности занимает 6 дней.

За это время погода может кардинально поменяться: светить солнце, а потом лить ливень. И никто, естественно, из-за этого не сворачивает. Поэтому и на выходных ходим в подходы, даже если идёт дождь.

У нас был такой дождливый поход во Мстихино, мы шли под зонтами. И впечатления от похода по солнечной и дождливой погоде разные.

Интересно почувствовать свои возможности. Когда идёшь под дождём это не очень приятно, но возвращаешься домой и понимаешь, что всё преодолел. Это придаёт сил, уверенности в себе.

Поход во Мстихино. Хоть и под дождём, но с отличным настроением.

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