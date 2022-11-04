7 ноября калужане ходили на демонстрацию и обсуждали членов Политбюро

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сегодня вспомним, как в советские времена отмечали День Великой Октябрьской революции.

Калуга, 1917 год

В 1917 году в Калуге, которая всегда была купеческо-мещанским городом с низким уровнем революционного движения. Организаций не было, только отдельные товарищи, которые придерживались политических взглядов и активной деятельности не вели. А жандармы строчили отчёты об их деятельности.

После свержения монархии у власти находились комиссары Временного правительства, а параллельно формировались Советы. В Калуге дом губернатора (нынешнего Дворца творчества юных (Дворец пионеров) в апреле 1917 года передают Совету солдатских депутатов.

Большевиков в Калуге было мало. До конца мая они с меньшевиками составляли единую фракцию. При этом, основное влияние имели меньшевики, особенно городской голова Николай Христианович Фосс.

Калужские партийные руководители в 1917-18 годах.

А 17 и 18 октября 1917 года после конфликта Совета с органами Временного правительства в Калугу прибыло 3 броневика, 200 казаков, драгунский полк, которые ворвались в бывший губернаторский дом, убили всех членов правительства и разогнали Совет солдатских депутатов. Активистов калужской партийной организации похоронили прямо возле Дома Советов. В память о них установили гранитный камень.

— В России такое произошло впервые, — рассказывал нам краевед Иван Дмитриевич БЕЛОВ. — Можно сказать, что с этого момента и началась гражданская война. Кстати, про перезахоронение убитых членов правительства я не слышал. Скорее всего, они так и лежат в парке, на Золотой аллее.

Советская власть в Калуге была установлена 28 ноября 1917 года после прибытия в город революционного отряда Пореченского полка из Минска.

Собирались на демонстрацию

Раньше 7 ноября было выходным днём. В городе к нему делали уборку, белили бордюры, деревья, вешали на дома флаги. Перед праздником в киосках все закупали пачками открытки, дома их подписывали и рассылали родным и знакомым.

Многие ещё помнят, как ходили на демонстрацию в честь Октябрьской революции. И эта демонстрация была важней первомайской.

В первые ноябрьски дни обычно принимали в комсомол, в партию, проводили митинги и коммунистические собрания, школьные классные часы.

А 7 ноября с утра народ стекался к своему заводу или учреждению, где работал. Люди строились в колонны, прикалывали к пальто красные банты, пели и пританцовывали. Гремела музыка. Повсюду были красные флаги, гвоздики или бумажные цветы (живые были в дефиците), надутые гелием шары.

БСМП строится в колонну. Справа в шубе - главный врач Шевченко.

Стояли с транспарантами: «Слава Октябрю!», «Вперед, к победе коммунизма!», «Дело Ленина будет жить в веках». Кричали: «Да здравствует очередная годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции! Ура, товарищи!»

Шли по центральным улицам. Каждый завод придумывал к демонстрации что-то особенное. Украшали машины. На площади Ленина собиралась огромная толпа, там была трибуна, с которой руководство города приветствовало трудящихся.

Демонстрация в Калуге в середине ХХ века. Нести портреты вождей доверяли не каждому. Это было почётно.

Вот что вспоминали читатели нашего сайта:

— В 60-е годы я училась в институте. Демонстрации мы не очень любили. Надо было приходить утром к институту, разбирать флаги, транспаранты. Никто не горел желанием это делать.

Тогда на демонстрации первыми шли заводы, а организации и институты — в хвосте. Шагали сначала по улице Московской до Билибина, потом переходили на Ленина, и от машзавода — к центру.

У нас была своя компания, поэтому не скучали. Шли, пританцовывая. Кстати, когда идешь в колонне, ничего не видишь. Помню только, что народ смотрел из окон и с балконов, махал нам.

На демонстрации всегда был организатор, он командовал: «Вперед!» или «Остановиться!». И мы то стояли, то бегом бежали.

- Помню, в детстве утром проснёшься — по радио звучит: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля», «И Ленин такой молодой…», а в квартире — запах оливье. Готовили этот салат только по большим праздникам. Мама вставала рано, суетилась на кухне.

Жили мы в районе Московской площади, и часов в 9 или раньше мимо окон проезжали заводские машины в сторону Турбинки — туда, где промзона. А уже обратно ехали наряженные, выстраивались в колонны.

По центральным улицам двигалась демонстрация. Алые знамёна, шары, транспаранты… Двигалась демонстрация неровно: прошли, встали, раз — побежали, опять встали.

А взрослые дядьки с красными бантиками на груди всё время в подворотню убегали. И всякий раз возвращались оттуда всё более и более весёлыми… А когда проходили мимо трибун на площади Ленина, все кричали «ура!».

- Когда я шла с мамой в колонне, её коллеги меня кормили пирожками с маком и поили горячим чаем.

- Мы ходили на демонстрации от школы. Помню томительные ожидания в колонне, как оберегали шарики от мальчишек. И побыстрей бы пройти мимо трибуны, чтоб потом посмотреть на остальных.

Калуга, середина ХХ века. На демонстрации всегда было весело.

Собирались за столом

После демонстрации улицы пустели, все собирались за праздничным столом. В гости приходили родственники, друзья, соседи. На столе всегда стоялои холодец с хреном, соленые огурчики, квашеная капуста, селёдка под шубой, рыбные консервы.

По телевизору смотрели московскую демонстрацию. Обсуждали, как выглядит Брежнев, стоявший на трибуне Мавзолея. В 70-80-х годах прошлого века первые лица нашего государства в праздники стояли на трибунах в типичных серых пальто и каракулевых шапках. Выделяться было не принято.

А вечером калужане шли гулять, нарядные, весёлые. Компании распевали советские песни. Было ощущение праздника, среди хмурой осени.

Дорогие читатели, а вы ходили на демонстрацию 7 ноября? Делитесь в комментариях, как это было.

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