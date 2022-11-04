«Краса студенчества Калужской области 2022» научила зрителей проводить сердечно-легочную реанимацию

В областном молодежном центре прошел финале регионального этапа Национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества» В нём участвовали 18 девушек из ссузов и вузов. Соответственно, победительниц было две.

Мы уже рассказали вам, как прошёл конкурс среди ссузов.

Сегодня расскажем об участницах среди вузов.

Напомним, что конкурс включал несколько этапов. Девушки писали орфографический диктант, проходили тест по географии, побывали на фитнес-тренировке и поучаствовали в фотосессии. В финале они должны были представить самопрезентацию и творческий номер.

Фото с фотосессии можно было увидеть в фойе молодёжного центра.

На победу и звание «Краса студенчества» претендовали 8 студенток калужских вузов.

Студентка Калужского института (филиал) РПА Минюста России Татьяна ЕФИМЕНКО о себе рассказала в стихах по мотивам стихотворения Агнии БАРТО и станцевала вальс:

- Драмкружок, кружок по фото. Мне и торты печь охота. Танцы, бисер, форум, йога, куча грамот по итогу. Всё, друзья, мне по плечу, аспирантом стать хочу.

Татьяна староста группы, председатель студенческой ячейки. Закончила курс по управлению персоналом. Мечтает преподавать в вузе и освоиться в бизнесе. Её девиз: больше дела, меньше слов.

Студентка калужского института (филиал) РПА Минюста России Весна ЛУДИНА выбрала профессию юриста.

- Родители научили меня тому, что в мире нет ничего невозможного, - рассказала Весна. - И это я осознала, ещё будучи школьницей.

В 6-7 лет я считала, что невозможно закончить школу на «отлично», но я закончила её с золотой медалью Считала, что петь могут только те, у кого есть талант. Я 5 лет пела в хоре. Ездила по разных городам, участвовал в конкурсах. Люблю петь. Пою везде и всегда.

Думала, что играть на фортепиано могут научиться единицы. И я закончила музыкальную школу по специальности «Фортепиано».

Люблю театр, в музыкальной школе мы ставили театрализованные постановки, выступали. Я даже хотела поступить в театральное, но остановила выбор на юридическом образовании.

Я очень люблю животных, у меня три собаки и кот. Кот, кстати, поет вместе со мной. А собаки выполняют любые команды, которые мы учим.

Я люблю детей, взрослые думали, что буду воспитателем, поэтому удивились, что я выбрала профессию юриста. И я знаю, что и это для меня не будет невозможным.

Студентка филиала «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Дарья ПАУКОВА называет себя человеком с активной жизненной позицией:

- Я родилась в г. Канск Красноярского края, сейчас живу в Обнинске.

Около трёх лет занимаюсь фотографией, люблю снимать прекрасный мир, любимых людей и спортивные события. Люблю жить вкусно, радовать родных и близких выпечкой и воздушными десертами.

Люблю писать статьи, была корреспондентом в студенческой газете. В этом году стала лауреатом по журналистике в калужской студвесне.

Спор занимает немалую часть моей жизни: йога, бокс, плавание. А ещё туризм и скалолазание.

Моя альма-матер даёт множество возможностей для реализации. Я занимаюсь организаторской деятельностью, являюсь фотографом спортивного клуба, выступаю на соревнованиях по шахматам и скалолазанию.

В этом году отважилась организовать студенческий карьерный центр при вузе для развития резерва кадров для Калужской области.

Студента МГТУ им. Баумана Юлия МАТЮХИНА вышла на сцену в костюме, который разрисовала своими руками.

- Лучше попробовать и рискнуть, чем потом всю жизнь жалеть об упущенных возможностях, - уверена Юлия. – Мне 21 год, я учусь на 4 курсе отделения Мехатроника и робототехника, а параллельно получают второе высшее образование по направлению Технический перевод. И всё это в очном формате.

Помимо учебы на «отлично», я успеваю заниматься хобби: косплей, грим и создание костюмов. Активно участвую в общественной жизни, являюсь главным декоратором студенческого клуба.

С 6 лет занимаюсь плаванием и в составе команды нашего университета на областных соревнованиях мы заняли второе место. Несколько лет я являлась участницей отделения «Волонтеры Победы».

Но сейчас больше времени уделяю дипломной работе и научной деятельности, а также занимаюсь саморазвитием: изучаю французский и китайский языки самостоятельно.

Студентка филиала «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Марина ГОРОБЕЦ подошла к самопрезентации креативно и предложила зрителям и жюри сыграть в игру «Правда-неправда». Марина называла факты о себе, а зал должен был угадать, так это или нет.

Марина закончила с отличием музыкальную школу. Является членом педотряда и обнинского волонтёрского отряда. Зимой она проводила новогодние утренники для детей, где исполняла роль Обезьянки и играла с малышами.

- Хотя мне не 45 лет, я не замужем, но паспорт мне вручили уже три раза, - говорит Марина. - Это правда! Я участвовала в акции «Мы -граждане России», там обычно вручают паспорта.

Акция проходила осенью, а я родилась летом и к тому времени уже получила паспорт. И тогда я отдала свой паспорт, и мне его вновь вручили уже с цветочками и фанфарами в торжественной обстановке.

Студентка Института управления, бизнеса и технологий Дарья ТИМОШИНА обладает талантом флориста, что и продемонстрировала в творческом конкурсе. Дарья считает: если хочешь чего-то добиться, нужно действовать.

- В институте я учусь на первом курсе на двух направлениях: психолого-педагогическое и государственное и муниципальное управление, - говорит Дарья. - В этом году также закончила колледж по специальности «Бухгалтерский учёт».

В колледже была старостой и ведущей всех мероприятий. Являюсь волонтером. Два года занимала пост председателя студсовета. Проводила посвящения в студенты, новогодний флешмоб, мероприятие по профориентации, семь раз показала сказку «Теремок».

Съездила на всероссийский форум, участвовала в студвесне и проекте «Мы вместе», в областной игре «Выбери свой путь».

Проводила акции и опросы студентов, приуроченные к важным датам и актуальным проблемам. Смогла собрать и организовать талантливых студентов и превратить их в одну большую семью.

Сейчас продолжаю активную деятельность в институте и являюсь волонтером. Параллельно 4 года работаю флористом.

В финале девушки выходили в вечерних платьях. На фото - Марина Горобец и Дарья Тимошина.

Студентка КГУ им. Циолковского Елизавета МИЛЛЕР была одной из самых ярких участниц. Елизавета завоевала титул «Вице- Краса студенчества Калужской области 2022»:

- Я учусь на факультете иностранных языков. Любовь к английскому возникла ещё в детстве, когда родители покупали мне игры и книжки на этом языке, поэтому с проблем с выбором будущей профессии у меня не возникло.

В моей жизни есть музыка. В 6 лет мама отвела меня в музыкальную студию. И с тех пор – концерты, выступления, конкурсы. Объездила множество городов и даже добралась до Владивостока.

Я победитель и лауреат многих всероссийских и международных конкурсов. И главным считаю Молодёжные Дельфийские игры России, в которых я принимала участие пять раз, становилась финалисткой и обладательницей спецприза.

Я окончила музыкальную школу по классу классической гитары и вокала. Когда училась в школе, участвовала в концертах, капустниках, КВН, становилась «Учеником года», занимала призовые места на олимпиадах.

В 11 классе приняла участие в конкурсе «Стильная выпускница». Стала обладательницей титула «Вторая Вице-мисс». Школу, кстати, я закончила с золотой медалью и поступила сразу в два учебных заведения: КГУ и колледж культуры и искусств. И уже 4-й год мне с успехом удаётся совмещать двойное обучение.

Я трижды принимала участие в Российской студвесне и дважды становилась победителем.

Я артистка областной филармонии, солистка оркестра Jazzatov Giga Band, а с недавних пор ещё преподаю вокал. Ещё у меня есть маленький творческий проект: акустический дуэт с гитаристом.

И я никогда не устаю, я парю в искусстве.



Студентка филиала «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Юлия Агапова вышла на сцену под номером 13. Но он для нее оказался счастливым. Юлия стала «Красой студенчества Калужской области 2022» среди вузов.

- Я учусь на 4 курсе, являюсь координатором направления «Здоровый образ жизни» всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», - рассказла Юлия. - Общественная деятельность даёт возможность путешествовать и посещать различные форумы, на которых я встречаю прекрасных людей и получаю бесценный опыт.

Я являюсь куратором первокурсников, активно занимаюсь научной деятельностью. Сейчас пишу статью на тему «Кардиотоксичность при применении химиотерапевтических средств», а также с одним из онкологических центров пишу работу по медуллярному раку щитовидной железы.

В нашем университете есть иностранные студенты из Ирака, Турции и Индии. И я помогаю преподавателям вести у них занятия и принимать экзамены.

В свободное время люблю рисовать и вязать игрушки из плюшевой пряжи. Являюсь круглой отличницей и прикрепила свою зачётку на слайд.

Юлия призналась, что сильно волновалась, самопрезентация была для неё самым сложным конкурсом. А больше всего ей понравилось в творческом конкурсе обучать всех сердечно-легочной реанимации.

За Юлию в зале болел её молодой человек Егор, который сразу выбежал на сцену и первым поздравил девушку с победой.

Самые красивые студентки Калужской области: «Краса студенчества Калужской области 2022» среди ссузов Владислава ДЗЮБА, «Вице-Краса студенчества Калужской области 2022» среди ссузов завоевала Екатерина ЧУВЕРОВА, «Краса студенчества 2021» Екатерина БЕЛЯЕВА, «Вице-Краса студенчества Калужской области 2022» среди вузов Елизавета МИЛЛЕР и «Краса студенчества калужской области 2022» среди вузов Юлия АГАПОВА.

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