В Калуге провели работу над ошибками после первого снега

В понедельник, 31 октября, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

Виновные понесли наказание

На городской планерке одной из самых важных тем стал конфуз, который произошел утром в понедельник, 31 октября. Уборочная техника так и не вышла убирать выпавший снег на городские улицы и мосты. Из-за этого многие калужане опоздали на работу.

- Имел место человеческий фактор. Несмотря на все проведенные инструктажи и тренировки и то, что было получено метео предупреждение, ответственные дежурные не верно оценили оперативную обстановку. Не была выведена на мосты дежурная техника. Хотя мы всегда это делаем ежедневно в течение всего зимнего периода, - сказал начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко. - По объяснениям дежурных, они сочли, что обстановка спокойная. Мы сегодня уже произвели разбор полетов. Дежурный мастер, который являлся ответственным за вывоз техники, уволен. Ответственный дежурный по уборке получил выговор. Заместитель директора предприятия - замечание.

- Всех наказали. Будем надеяться, что это даст результат. Конечно, за этим предприятием нужно вам более плотно следить. Если они не в состоянии самоорганизоваться, - отметил городской голова Дмитрий Денисов. - Это, наверное, самая болевая точка в городе. Наступают холода, гололедица, поэтому нужно нам этот сезон достойно провести. Еще раз делаю акцент на том, что вы должны оказывать внимание вашей подведомственной организации. Техника есть. Да, там также имеются определенные проблемы, но надо использовать то, что у нас имеется в наличие. Организационные вопросы должны быть решены.

Городской голова также отметил, что в понедельник многие калужане попали в ДТП.

- Понятно, что в этом есть определенная вина и самих автомобилистов, которые не вовремя сменили резину, - сказал Денисов. - Но в данной ситуации и город виноват. Я еще раз прощения за такую неприятную ситуацию. Работу над ошибками провели, выводы сделаны.

Калужане спрашивают

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, Ольга Кондрашова спросила, когда будет отсыпана дорога по улице Млечной в деревне Марьино.

- Мы завязаны, безусловно, на подрядную организацию, которая осуществляет демонтаж временной дороги на Северном обходе, - сказал Дмитрий Денисов. – С подрядчиком я общался на прошлой неделе. Он все нам отдаст, до последнего кубического метра. Мы исполним все свои обязательства. Никакого обмана нет. Каждую неделю откровенно общаемся с калужанами.

Другие вопросы касались отсутствия остановочных павильонов для общественного транспорта и школьного автобуса. Также городского голову спрашивали про уборку несанкционированных свалок и про замену асфальтового покрытия на некоторых калужских улицах.

В Калуге рабочие разрыли железнодорожные переезды и пропали

На минувших выходных в Калуге автомобилисты жаловались на пробки, которые возникли на улице Московской и Грабцевском шоссе из-за ремонтных работ на железнодорожных переездах.

Начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко, что работы проводил собственник переездов. При этом городских чиновников и ГИБДД владельцы не предупредили.

Часть работ выполнили в субботу, а остальное собирались в понедельник.

- Разрыли и пропали, - писали калужане в соцсетях.

После жалоб и вмешательства горуправы все удалось завершить к вечеру воскресенья.

11 катков собираются залить в Калуге

По словам начальника управления физкультуры, спорта и молодежной политики Игоря Матвеенко, катков в городе в ближайшую зиму будет 11, на один больше, чем в прошлом году.

Благодаря инициативным жителям и содействию Калугаоблводоканала появится каток в пригородном поселке Лихун.

Центр «Содружество» ежегодно заливает каток на улице Спартака, 9, а центр «Красная Звезда» обустроит ледяную площадку на улице Никитина 121. Все остальные катки будут находиться под шефством дирекции спортивных сооружений.

Для заливки катков городские службы ждут достаточное количество снега и морозов.

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