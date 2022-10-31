Спортивные итоги октября: Командные победы, десятки медали пловцы и рекорды калужских силачей

В октябре, прежде всего, своими успехами порадовали представители командных видов спорта. Футболисты, волейболисты и хоккеисты дружно побеждали в течение всего месяца. Но и в индивидуальных видах спорта калужане выиграли множество наград.

Футбольная сказка

Десятки лет калужские футболисты не показывали таких результатов. Уже несколько поколений болельщиков только слышали из рассказов о наших победах в советские годы. И вот с приходом тренерского штаба Дмитрия Хомухи футбольный клуб «Калуга» выдает потрясающий результат в осенней части Второй лиги чемпионата России.

Хотя октябрь наши спортсмены начали с разгромного поражения в Белгороде. 2 октября «Салют» победил «Калугу» со счетом 6:1.

Такую неудачу можно достаточно легко объяснить. Все-таки молодая калужская команда должна была когда-то провалить хотя бы один матч. К сожалению, проигрыш случился именно в Белгороде.

После поражения Дмитрий Хомуха смог найти нужные слова для своих подопечных. И калужане начали штамповать победу одну за другой. Наши футболисты дома трижды оказались сильнее своих соперников. Также калужане набрали шесть очков в Орехово-Зуево и Химках.

15 очков в октябре помогли нашей команде уверенно закрепиться на первом месте в турнирной таблице. До окончания осенней части сезона осталось всего три тура. А ближайшего преследователя калужане опережают на шесть очков.

К сожалению, футбольный клуб «Квант» из Обнинска идет на последнем месте в своей зоне.

Старт волейболистов

Волейбольный клуб «Обнинск» завершил сезон в пляжной разновидности этого вида спорта. В октябре начался чемпионат России в «классике».

Мужская команда ВК «Обнинск» стартовала в Высшей лиге «Б». Дебютный тур прошел в первом наукограде. Наши волейболисты по два раза обыграли команды из Майкопа и Краснодарского края.

Второй тур «Обнинск» пропускал. А следующую игровую неделю провел в Махачкале. Волейболистам Сергея Киндинова удалось один раз победить принципиального соперника – ВК «Дагестан». Также «Обнинск» дважды оказался сильнее спортсменов из Чечни и взобрался на первое место в турнирной таблице.

- Основный вывод по туру в Махачкале – мы можем обыгрывать «Дагестан», еще и в гостях. Бояться не нужно никого. Поединки с «Грозным-2» не стоит особенно рассматривать. Там совсем дети играют, - отметил после матчей в Дагестане тренер Сергей Киндинов. - На подготовку к туру в Воронеже у нас есть полторы недели. «Кристалл-Черкизово» в этом году даже более сильной командой выглядит, дружной. Будем работать, тренироваться и готовиться к важным матчам.

В четвертом туре ВК «Обнинск» сыграет в Воронеже. Соперниками нашего клуба станет местный «Кристалл-Черкизово» и команда «Тюмень-ТюмГУ». Встречи пройдут с 7 по 10 ноября.

Женская команда ВК «Обнинск» выступает в Первой лиге. Девушки из первого наукограда в стартовом туре сыграли в Тамбове.

«Обнинск» победил хозяек площадки, а также команды из Воронежа и Мичуринска. Наши девушки уступили лишь волейболисткам из Волгоградской области.

Хоккейный бум

В Калуге в этом году появилась своя хоккейная команда. Она выступает в Юниорской лиге России.

Главной победы ХК «Калуга» уже добился. На домашние матчи в дворец спорта «Центральный» приходят порядка двух тысяч болельщиков.

Но и на площадке наши хоккеисты выглядят весьма убедительно. В октябре команда под руководством Александра Кудинова выиграла пять матчей подряд. И лишь в заключительном поединке месяца калужане уступили одному из лидеров – владимирским «Русичам».

Калужские пловцы выиграли 64 медали окружных соревнований

В подмосковном городе Руза завершились чемпионат и первенство Центрального федерального округа по плаванию. Соревнования проходили в 25-метровом бассейне.

Сборная Калужской области выиграла 64 награды. Наши пловцы завоевали 16 золотых, 28 серебряных и 20 бронзовых медалей.

По шесть наград высшего достоинства выиграли Полина Иванушкина и Михаил Вековищев. Анастасия Авдеева трижды поднималась на высшую ступень пьедестала почета.

В результате соревнований будут сформированы сборные команды субъектов для участия в чемпионате России, а итоги первенства идут в зачет при формировании официального рейтинга федерации плавания для участия во всероссийских спортивных соревнованиях «Резерв России».

Спортсмен из Калужской области установил рекорд России

В Калуге завершился Кубок России по пауэрлифтингу в троеборье, классическом троеборье и жиме.

Мастер спорта международного класса России Илья Маричев в весовой категории до 74 килограммов занял 1 место в троеборье: присел со штангой весом 345 кг., отжал от груди 242,5 кг. и установил в тяге результат 297,5 кг.

Илья Маричев обновил рекорд России в сумме - 885 килограммов!

«Золото» в весовой категории свыше 84 килограммов завоевала мастер спорта международного класса Ольга Кузьмина.

Бронзовую медаль в весовой категории до 66 килограммов выиграл кандидат в мастера спорта Артём Банников.

Калужский самбист завоевал золотую медаль первенства мира

В Ереване завершилось первенство мира по самбо среди спортсменов 16-18 лет. За медали боролись 250 участников из 25 стран.

Воспитанник калужской спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Владимир Досяк в составе сборной России завоевал золотую награду в весовой категории свыше 88 килограммов.

Атлет из Жукова выиграл «золото» в Москве

В столице прошли всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Олимпийские надежды».

За медали боролись 90 участников из 11 субъектов страны.

Успешно выступил на этих соревнованиях воспитанник жуковской спортивной школы олимпийского резерва «Маршал».

Никита Соловецкий завоевал золотую медаль в весовой категории до 89 килограммов.

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