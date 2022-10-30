Узнать правду: в Калуге жены приводят мужей на полиграф

Никто не любит, когда его обманывают, но при этом все друг другу врут. Есть ли кристально честные люди?

Что нам мешает говорить правду и всегда ли она нужна? Что делать, если ребёнок стал врать? И есть ли способ обмануть полиграф?

Об этом мы поговорили с психологом, кандидатом психологических наук, юридическим психологом, полиграфологом Ириной МАКАРЕНКО.

Теряем контроль

- Ирина, расскажите, почему люди лгут? Это такая черта характера?

- Я бы не сказала, что это относится к чертам характера. Потому что в мире животных и даже растений мы видим обман, как адаптационную функцию. Хамелеон меняет цвет - он обманывает.

Есть растение, которое вкусно пахнет, заманивает мух и их съедает. Для чего это происходит в животном мире? Для того чтобы получить ресурс, который тебе нужен, но ты не можешь получить его другим способом.

Или для того, чтобы избежать опасности, то есть мотив - самосохранение.

Человек также запрограммирован на адаптацию и использует эти механизмы, чтобы получить ресурс. Например, я скажу комплимент и буду нравиться чуть больше.

Я могу получить что-то, немного слукавив, потому что другим способом не знаю, как это сделать.

Или я хочу избежать наказания: я разбил мамину вазу и не могу признаться, потому что мне тогда не дадут конфет.

- Можно перестать врать?

- Искоренить это никаким образом невозможно. И самое интересно, что только в человеческой популяции ложь имеет строго негативную окраску.

В природе никто не говорит хамелеону, что он врёт. И когда мы упрекаем кого-то в обмане, у нас нет мысли, что ложь является адаптацией, что, кстати, позитивный факт.

Предлагаю об этом поразмышлять. Все мы хотим, чтобы нам говорили правду, учим детей, что обманывать плохо. Но если вы предложите кому-то прожить один день в абсолютной честности, он закончит его в травмпункте.

Представьте, вы встали с утра и давай говорить правду своим родителям, детям, начальнику на работе и вообще всем, кого встретили...

Поэтому утверждать, что все должны быть абсолютно честными, не совсем адаптивно с точки зрения эволюции.

Подумайте, люди, которые хорошо умеют врать, в бизнесе или политике добиваются успехов? И нам тяжело это признавать.

Человечество осудило ложь только потому, что, когда нам врут, мы теряем контроль. Если я не могу понять: правда или ложь, ощущение такое, что я не контролирую реальность.

И здесь осуждение лжи – это тоже ложь. Вот такие размышления. Хотя я, конечно, за правду. Считаю, что она делает нас свободней. Но не очень люблю, когда есть перегиб.

Врём 10 раз на день

- Кого мы обманываем чаще всего, своих близких или чужих людей?

- Мы всех обманываем. Были забавные исследования, которые показали, что каждый человек привирает раз десять в день.

Но когда бывает ложь? Это, во-первых, когда есть коммуникация: мы разговаривает с кем-то. Не бывает самообмана. Нельзя обмануть самого себя. Ни один психически здоровый человек не может подойти к зеркалу и убедиться, что его зовут Анжелика, если он не Анжелика.

- Но есть же люди, которые врут так убедительно, что сами верят в это.

- Нет, тогда они больные. Вы можете быть очень творческим, с невероятной фантазией, одарённым, но не можете сами себя убедить, что вас зовут Вася, если вы не Вася. А если можете, то вам – к психиатру.

- Встречаются личности и типа барона Мюнхгаузена...

- Синдром Мюнхгаузена - это психиатрический синдром. Здоровый человек убедить себя в очевидных вещах, в том, чего не было на самом деле, не может.

Самообман возможен в каком случае. Мы получаем разную информацию от мира, а запоминаем только ту, которая подходит нашему мнению. Вот так может быть.

Но это больше про внушаемость, взаимодействие, манипуляцию, пропаганду. Могут быть ложные воспоминания. Но прямой конкретный самообман невозможен.

Во-вторых, люди обманывают только во время взаимодействия и целенаправленно. Умысел есть всегда. Случайно обмануть нельзя. Если вам скажут: «Ой, я случайно», это ерунда. Поэтому есть обманщик и его жертва.

И обман бывает двух категорий. Первая – умолчание. Когда ты не сказал, а тебя спросили - это утаивание информации. А вторая - это искажение. Ты говоришь то, чего не было на самом деле.

И мы можем диагностировать ложь. Я являюсь полиграфологом и могу сказать, что это очень эффективный способ для диагностики обмана.

Если вы встретите в интернете объявление: «Научу, как обмануть полиграф», это - мошеннические схемы. Люди думают, что кто-то их научит и это как-то убережет от наказания или сохранит репутацию, или они получат ещё какие-то плюшки, но нет!

Полиграф - это аппарат, снимающий реакции вегетативной нервной системы, которые человек не может контролировать. Мы не можем контролировать частоту пульса, кровенаполняемость периферических сосудов, даже в полной мере дыхание.

Поэтому размышления, что я почитают книгу, схожу на семинар и обману полиграф, только на руку полиграфологу. Человек приходит самонадеянный, считает, что он всё может, расслабляется, и специалисту легче с ним работать.

Ложь – это навык

- Почему одни люди постоянно врут, а другим это сложно делать, они краснеют, сразу себя выдают.

- Да, это правда. К сожалению, ложь - это навык. Человек, который редко врёт, делает это с дискомфортом.

Обычно добрые, порядочные, восприимчивые люди, которые хорошо относятся к другим, не любят врать. Для человека нормально не любить врать. Это признак социальной зрелости и здоровья.

Прямая ложь, которая унижает человека, манипулирует, хорошим людям не нравится. Если человек любит врать, делает это легко, с удовольствием и на каждом шагу, при этом он психически здоров, я думаю, что речь, скорее, идёт о какой-то нарциссической личности, не очень эмоционально зрелой, инфантильной, истеричной.

Это не совсем порядочный человек. Но говорить о том, что есть кристально честные люди, нельзя. Их не существует.

- А что можно сказать о фантазёрах, которые приукрашивают действительность?

- Чисто технически это - ложь. Но здесь надо смотреть, какой у них был мотив? Скорее всего, это получение внимания.

Обычно это истероидные люди, которым хочется выделяться, хочется нравиться. Возможно, у них не устойчивая самооценка. То есть зачем-то им нужно было это сделать и другого способа они не нашли.

А вот если фантазируют дети, не надо их ругать за ложь. Потому что это способ получить внимание, что ребёнку жизненно необходимо. Поэтому надо подумать, как помочь ему научиться получать то внимание, которое он хочет. Может, отдать его в театральный кружок.

Вина не ребёнка

- Что делать родителям, если ребёнок стал врать?

- Разобраться в причинах. И, во -первых, не ругать его. Потому что он так адаптируется и не знает пока другого способа, как получить что-то. Бывает, что он вас сильно боится, либо не знает, каким ещё способом попросить то, что он хочет.

Здесь родителям стоит задуматься, что они неправильно делают. Почему ребенок не может быть откровенным с ними.

Это вина не ребенка, а родителей, потому что они взрослые и несут ответственность. Родители должны задать вопрос: что я делаю неправильно, из-за чего ребёнку приходится меня обманывать. Значит, каким-то образом нарушены отношения.

Не редкость для Калуги

- Ложь сильно влияет на семейные отношения?

- Конечно, если речь идёт о любовных отношениях. Это сложная, тяжёлая тема. У нас в практике много случаев, когда жена мужа или муж жену приводили на полиграф. Это происходит ежемесячно.

Не могу сказать, что это какая-то редкость для Калуги. В последнее время, кстати, жёны чаще приводят мужей на полиграф.

- И они соглашаются? Хотя, если им скрывать нечего...

- А вот это ни о чём не говорит. Соглашаются идти на полиграф и врущие, и не врущие люди. Не врущие – понятно, им хочется доказать свою правоту. Но и врущие приходят.

Многие из них считают, что они такие великолепные вруны, у них получится обмануть полиграф, некоторые пытают предложить взятку, думая, что проблема может решиться таким образом.

Ну а кто-то считает, что как-то проскочит. Это такая надежда на русский авось, вдруг само рассосётся.

- Это молодые пары?

- Разные. Молодых, до 25 лет, у меня не было никого. Я бы сказала, приходят от 30 до 60 лет, даже устойчивые пары.

- Наверное в этом есть и положительный момент: хотят сохранить семью?

- Когда к нам приходят на полиграф, мы сначала проводим психологическую беседу, потому что важно знать, что люди потом будут делать с этой информацией.

Готовы ли они получить точный ответ? Что будет, если подозрение подтвердиться? И много пар после этой беседы уже не идут к полиграфу, а начинают честно говорить друг с другом, доверять друг другу.

И уходят без полиграфа в семейную терапию. Такие случаи есть, и это здорово!

- Может ли не специалист распознать, что тебе врут?

- Может. Есть целые протоколы оценки речи, мимики. Мы читаем лекции. Любой может этому научиться, если захочет.

Социальные игры

- Почему не любят правдорубов?

- Потому что иногда правда не совсем удобна. Мы все привыкли играть в определенные социальные игры.

И например, если я поправилась, то хочу, чтобы муж всё равно сказал, что я выгляжу хорошо.

Получается, что тот, кто всегда говорит только правду, не адаптируется к играм, которые происходят в обществе. Человеку постоянно прилетает за его правду. Это не здоровая позиция.

- Как себя вести, если видишь, что человек тебе врёт?

- Все зависит от ваших целей коммуникации, как вы хотите построить общение, и от ситуации.

Если это ваш ребенок, вы в хороших отношениях, то стоит мягко сказать, что вы это видите и спросить, что случилось, почему тебе пришлось это сделать, почему ты не хочешь мне рассказать, что было, я буду рада помочь тебе, поддержать тебя? То есть проявить заботу и внимание.

А если это какая-то игра, например, деловые переговоры и вы видите, что партнёр вам врёт, то можете использовать это, как бизнес-преимущество: посмотреть, сделать вид, что поверили и проверить информацию.

Это из серии: предупрежден, значит вооружен. Всё зависит от того, к какой цели вы идёте в своей коммуникации.

Но уметь диагностировать ложь это хороший, нужный навык, он, как раз, помогает не терять контроль.

Дорогие читатели! Мы с Ириной Макаренко предлагаем вам эксперимент. Ищем смелую честную семейную пару, готовую пройти тестирование на полиграфе. Пишите нам по адресу: [email protected]

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