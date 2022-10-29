Калужскую «Красу студенчеству» среди ссузов друзья называют орлицей

В областном молодежном центре выбирали самую красивую и талантливую студентку.

В финале регионального этапа Национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества» участвовали 18 девушек.

Жюри нужно было выбрать две победительницы - среди ссузов и среди вузов.

Перед финалом у девушек была очень насыщенная неделя. Они писали орфографический диктант, проходили интеллектуальный тест по географии, зарядились эмоциями на энергичной фитнес-тренировке и поучаствовали в фотосессии в музее истории космонавтики: подбирали образы, прически и макияж.

В финале у студенток было два задания: самопрезентация, где надо было за три минуты рассказать о себе, и творческий номер. Все девушки старались удивить и поразить жюри.

Были танцы, оригинальные вокальные, театральные и гимнастические номера, дизайнерская флористика и урок оказания первой медицинской помощи. А завершился конкурс эффектным дефиле в вечерних нарядах.

У каждой участницы в зале была мощная группа поддержки.

За звание «Краса студенчества» и «Вице-Краса студенчества» среди студенток ссузов боролись десять участниц.

Первой на сцену вышла Мария ХОЛМАТОВА, студентка калужского медколледжа.

- Моя мама повар, а папа строитель, в нашей семье 10 дружных детей, - рассказала Мария. - У меня крутые друзья, замечательные братья и сестры, любящие родители.

Ещё в школе я выбрала профессию врача. Мне очень интересно работать с людьми.

Давно занимаюсь хореографией. Танец научил меня контролировать эмоции, быстро принимать решения и быть уверенной в себе. У меня тысячи желаний, хочется участвовать в каком-то трудном, серьезном деле.

Мария исполнила русский народный танец.

Студентка Калужского филиала МФЮА София ГРИБОВА рассказал о себе в стихах. А в творческом конкурсе сделала ставку на художественную гимнастику, показав красивый номер с лентой.

- Чтоб я выросла сильной и добиться всего смогла, моя мама на гимнастику меня отдала. Занимаюсь 13 лет. Много было цветов, побед, - рассказала София.

София говорит, что спорт научил её терпению и помог закалить характер.

Как только на сцене появилась студентка Калужского филиала МФЮА Анастасия ТАТАРИНЦЕВА, группа поддержки встретила ее криками: «Настюха лучшая!»

- Самая надежная моя поддержка – семья и лучшие друзья, - в ответ сказала Настя. - Они у меня замечательны. Чем я только не занималась и не увлекалась: хореография, актёрское мастерство, аэробика. И у меня получается всё, за что я берусь.

Но сегодня буду вас знакомить с вокальным творчеством. Вокалом я занимаюсь более 7 лет. Мама заметила мой талант, когда мне было всего три года.

С помощью вокальных элементов можно делиться с людьми совершенно разными эмоциями и впечатлениями: от радости и мечтательность - до глубинных переживаний и огорчений. В каких конкурсах я только не участвовала – областных, международных и останавливаться не собираюсь.

Для зрителей и жюри Анастасия исполнила композицию Кристины Агилеры.

Студентка Калужского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I Мариам АБАКАРОВА творчеством увлекалась с детства. Любила петь, танцевать. Закончила музыкальную школу.

- Музыка открыла для меня новые возможности, - говорит Мариам. - Я поняла, что хочу в этом развиваться. Через некоторое время появилась команда, с которой мы писали песни, выступали и наслаждались тем, что делаем. Кроме того, я пишу стихи.

Люблю изучать новые сферы наук. Готовясь к основному госэкзамену, я параллельно готовилась к конкурсу «Сириус», и это был колоссальный опыт!

А после 9 класса я поняла, что хочу связать свою профессию с железной дорогой. В колледже участвовала в конкурсе «Я горжусь своей профессией». Являюсь волонтёром, старостой, куратором.

И хочу сказать, что если хочешь добиться успеха, нет ничего не возможного, ты должен обеспечить удачный результат в неудачных обстоятельствах.

Студентка Калужского колледжа экономики и технологий Оксана ДОНЧУ увлекается спортом и достигла серьёзных результатов:

- Я родилась в республике Молдова, потом моя семья переехала в Калужскую область. Здесь я пошла в школу. С начальных классом мне нравилось заниматься спортом, особенно волейболом, полиатлоном, легкой атлетикой, гимнастикой.

В 2019 году я получила второй юношеский разряд по спортивному ориентированию и первый разряд по полиатлону. Ещё со школы мне нравится выступать на разных конкурсах.

Я участвовала в литературных вечерах, помогала организовывать мероприятия. А когда поступила в колледж продолжила заниматься активной деятельностью.

На данный момент я - староста группы, заместитель председателя студенческого совета колледжа и волонтер.

Оксана сказала, что и в колледже не бросает спорт и участвую в различных мероприятиях колледжа, где занимает призовые места.

Студентка Калужского колледжа экономики и технологий Анастасия ИВАНОВА – учится на третьем курсе. Она - будущий повар-кондитер.

- Думал, как себя представить, я решила, что расскажу вам три своих качества. Я общительная, амбициозная и активная.

Люблю готовить, поэтому и выбрала эту профессию. Люблю заниматься танцами, спортом, ездить на природу с друзьями.

Как говорят мои родители, в творчестве я начала реализовывать себя с самого детства, когда рисовала маленьких человечков на маминых дипломах.

Потом я увлекалась хореографией и занимаюсь этим по сей день.

В колледже участвую во многих мероприятиях. Не люблю сидеть на месте. Привыкла пробовать себя в чём-то новом.

Участвую в волонтёрской деятельности, вхожу в студенческий совет. А еще у меня все хорошо с фантазией, так говорят мои педагоги.

Развитие Анастасия назвала своим главным стремлением по жизни.

Студентка Среднерусского колледжа управления и бизнеса Мария САРГСЯН учится на третьем курсе.

- За три года я смогла много достичь, - рассказала девушка в самопрезентации. - В этом году стала председателем студенческого совета, год занимала пост председателя волонтерского центра, являюсь зам. начальника почетного краснознаменного караула, старостой и наставником первого курса.

Выражение «хорошего человека должно быть много» я воспринимаю буквально. Поэтому сложно пересчитать мероприятия, в которых я участвовала.

Мария сказала. что не забывает об учёбе, в её зачётке можно найти только одну «четверку».

Студентка Калужского кадетского многопрофильного техникума им. Карпова Виктория МУСИНА призналась, что первый раз стоит на такой большой сцене.

- Я выбрала не простую профессию – автомобили и тракторостроение. Уверена, что смогу полностью профессионально развиваться. В моей жизни присутствую спорт, учеба, творчество, семья, друзья.

Спортом занимаюсь с 10 лет. Дзюдо стало неотъемлемой частью моей жизни.

На сегодняшний день я участвую в двух творческих проектах: учусь играть на музыкальных инструментах и осваиваю новый навык, его вы увидите в моём творческом номере, который я поставила сама. Я уверена в себе и поэтому решила претендовать на победу.

Виктория поразила зрителей и жюри, выйдя на сцену с саблей.

Ну а титул «Вице-Краса студенчества Калужской области» завоевала Екатерина ЧУВЕРОВА.

Екатерине Чуверовой 17 лет. Она - студента Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства, отличница, староста, общественница. Занесена на доску почета любимого колледжа.

- Моя жизнь яркая, интересная, творческая, а еще спортивная, - поделилась со зрителями Екатерина. - Три года я профессионально занимаюсь волейболом, более пяти лет - плаванием и девятый год - акробатически рок-эн-роллом.

Полученный опыт позволяет мне работать с детьми от 3 до 18 лет. Мне нравится их учить, показывать что-то новое, радоваться их первым достижениям. На мой взгляд, самое главное в человеке - это его проявление себя в обществе.

Я состою в российском союзе молодежи, являюсь волонтером, несу вахту памяти на Посту № 1. А ещё я обожаю поездки, фестивали. Это новые знакомства, новые навыки.

Здорово знакомиться с интересными людьми и не бояться проявлять себя окружающему миру.

А «Красой студенчества Калужской области 2022» стала студентка Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства Владислав ДЗЮБА.

Владислава Дзюба вышла на сцену с крыльями за спиной.

- Друзья называют меня орлица: мой зоркий взгляд помог мне занять первое место по стрельбе, - объяснила Владислава. - Я отчаянно цепляюсь за разные дела и довожу их до конца.

Крылья символизируют меня как разностороннюю личность: я председатель военно-патриотического клуба, состою в активе студенческого совета.

Участвовала в конкурс «Студент года», причем в двух номинациях и победила в номинации «Профессионал года». Да, я – профессионал, и об этом говорит моя зачетка со среднем балом «5».

Я учусь на ветеринарного фельдшера. Люблю животных, больше всего лошадей. Я тренер-инструктор по верховой езде. Люблю творить и даже вытворять. Веду мероприятия, составляю сценарии, танцую и иногда пою.

Владислава признала, что соперницы у неё были сильные.

- Для меня самым сложным конкурсом была самопрезентация, потому что было стеснение, и ещё эти крылья... Мы их делали дней десять. А больше всего понравилась фотосессия, - поделилась впечатлениями победительница конкурса.

- Волновалась я очень сильно, но на сцену выходить мне не сложно, у меня уже есть подобный опыт. За меня болели друзья, родители, одногруппники.

Победить мне, конечно, хотелось, но я не ожидала, что займу первое место, потому что соперницы были сильные.

Но мы все очень сдружились. Одним из первых этапов конкурса был спортивный мастер-класс, и там мы сразу все начали общаться.

Как прошёл конкурс среди студенток вузов - в нашем следующем репортаже. Скоро!

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