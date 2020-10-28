«Бабах где-то рядом! Все быстро под сцену!» Артисты из Луганска рассказали, как работают в сложных условиях

В Калугу с гастролями приехал Луганский академический русский драматический театр.

Вчера калужане увидели спектакль «Лес» по комедии ОСТРОВСКОГО. Артистов из Луганска принимали очень тепло, в зале - аншлаг. Море цветов, благодарности. Луганску зал аплодировал стоя и долго не отпускал.

Сегодня вечером - «Левша» по ЛЕСКОВУ. И вновь все билеты проданы.

Калуга – пятый город в гастрольном графике этого театра. Затем артисты отправятся в Брянск, а 1 ноября – домой. Несмотря на огромную занятость, они нашли время встретиться с журналистами и рассказать, как живут и работают в такое непростое время.

Открыл пресс-конференцию директор калужского драмтеатра Александр КРИВОВИЧЕВ:

- Когда мне сказали, что приедет театр с гастролями, радости не испытал, потому что у нас уже были проданы 75% билетов на наши спектакли. Но когда я узнал, что театр из Луганска, конечно, это люди, которым я просто от души хочу помочь.

Сейчас они - «цыгане», потому что Калуга уже шестой город в их гастролях. И мы с директором Луганского театра Галиной Николаевной сегодня вспоминали доброе время, когда у нас было 272 выездных спектакля, четыре месяца подряд - городам и весям.

Отсюда я ехал на пазике, это не те пазики, что сейчас, это такая деревянная штуковина, до Донецка, 28 часов. Запорожье, Николаев. Всё проехали, даже в Ивано-Франковске были, выпускали там спектакль «Любовь под вязами».

И не было ничего, поверьте! Украина для нас всегда была второй Россией. Политику вообще никогда не обсуждали. Это был такой благословенный край. Они лучше, чем мы жили тогда.

А сейчас эти ребята – страдальцы. Я понимаю, как им было плохо. И наше большое театрально братство существует. Мы делаем всё, чтобы им у нас было комфортно. И у нас такой замечательный зритель, они такого никогда не видели!

- Вот вы сказали: «Наше большое театрально братство», а мы помним зиму 2014-2015 года, - говорит директор Луганского русского драматического театра Галина МИХАЙЛЮК-ФИЛИППОВА. - В то время у нас зарплаты не было уже, наверное, полгода.

И однажды приезжает автобус и нам говорят: «Это российский театр собрал вам гуманитарную помощь». Там была еда: печенье, растительное масло, джем, мука, варенье, томатная паста.

И помню, как мы делили всё это по 40, по 60 граммов. Но настолько этому радовались! Это прислали незнакомые люди. Это и есть театральное сообщество.

Галина Николаевна рассказывает, как делили продукты между собой.

- У вас большая трупа?

- В Калугу приехали все - 21 человек. Две девочки у нас в декретном отпуске. Одна уволилась, решила, что будет полезна одному из наших раненых артистов и часть ребят участвуют в специальной военной операции. Всего в штатном расписании 30 человек.

- Как вы в такое время работаете, люди к вам ходят или им не до искусства?

- В 2014 году летом мы выпускали детскую сказку «Зайка-зазнайка» по МИХАЛКОВУ, - говорит народный артист ЛНР Евгений КРАВЦОВ. - Бабах где-то рядом! Все быстро под сцену! Там у нас такое бомбоубежище. Отсидели полчаса-час – назад, репетиция. Так и работам.

Сейчас стало полегче. Потому что Луганская народная республика освобождена полностью, страдают только приграничные районы: обстреливают школы, детские сады, учреждения соцназначения стараются уничтожить.

А мы работаем. И если до 2014 года было ползала зрителей, то сейчас – полный зал. Зритель ходит с удовольствием. В связи с тем, что сейчас комендантский час, работаем только три дня – пятница, суббота, воскресенье. И начало спектаклей у нас в 16- 17 час.

- Меняем формы взаимодействия со зрителем, - добавляет Галина МИХАЙЛЮК-ФИЛИППОВА. - У нас есть проект «Культурная среда», это живое общение со зрителями. Говорим о драматургах, интересуемся, что они хотят увидеть.

У людей возросла потребность в театре. Они идут отвлечься от горя, которое их окружает все восемь лет. С 2014 года у нас началась другая жизнь.

2 июня 2014-го на здание областной администрации, а это порядка 700-800 метров от театра, упала кассетная бомба. Мы это все видели своими глазами! Тогда в украинских СМИ мы прочитали шесть версий случившегося.

Погибли первые восемь человек – мирные люди, более 30 были ранены. Жуткие кадры! Не было связи, света, воды. Воду добывали, стояли в очередях за ней и 40 минут эту воду варили.

Наш город окружают три моста. И они либо были взорваны, либо была заложена взрывчатка. Единственная дорога была в сторону границы с Россией. Там все 8 лет находился пограничный пост. Изварино - маленький поселок. Больше некуда идти.

Летом 2014 года нас взяли в полукольцо. И в посёлке Хрящеватое есть памятник – танк. Это танк-победитель. Потому что нас в любой момент могли взять в кольцо и за одну ночь удалось уничтожить врага. Мы это всё пережили.

Как только в первых числах сентября был подписан первый Минск, наш народный артист Евгений Дмитриевич Кравцов вернулся в Луганск. А он – россиянин и мог бы остаться в России с мамой.

Первые постановки осуществляли наши артисты: Евгений Кравцов, Ирина КРАВЦОВА, Светлана СТЁПКИНА. Мы понимали, что нужно жить, нужно вернуть зрителя. Ездили по городам республики, успокаивали: «Не бойтесь, всё будет хорошо!»

И вернулись в стены театра, когда уже дали свет, потому что у нас очень долго не было света. Сейчас мы уже не слышим каждый день невероятного грохота бомб, в городе много ремонта, школы ремонтируют. Появляются проекты нового жилья. Но это всё в перспективе.

Особенность труппы

- Изменился ли у вас в последние годы репертуар?

- У нас более 40 спектаклей, репертуар разноплановый, рассчитан на зрителей разного возраста: взрослые, дети. молодёжь. Приглашаем разных режиссёров. Изменения связаны только с особенностью труппы.

В 2014 году нас уехало 12 человек во главе с главным режиссером. И компенсацией стал первый курс нашей Академии культуры и искусств. Поэтому у нас есть некий провал 35+.

Работают молодые ребята от 25 до 32 лет и заслуженные, народные артисты – это уже 45+. Это отражается на репертуаре. Хотелось бы, конечно, чтобы не нужно было кого-то переодевать, замолаживать или состаривать. А темы очень разные. И все - про любовь!

- В этом году у вас были премьеры?

- Да, и будут ещё. Наш главный режиссер Сергей ВАСИН приехал к нам в начале февраля, и мы сразу начали репетировать «Ревизор». И уже была назначена дата премьеры, и тут случилась мобилизация. 19 февраля глава нашей республики издал указ о всеобщей мобилизации.

Затем мы взяли в работу «Маленькую ведьму» - это будет новогодний проект. Потом выпустили «Шинель», комедию «Впотьмах». Даже в таком сложном театральном сезоне у нас уже есть пять премьер.

- А как с костюмами выкручиваетесь?

- Мы просто ничего не списываем. И у нас ещё на складе ткани оставались. Там - рюшечку прицепили, а здесь - рукава отрезали, юбку подшили, чепчик сделали.

Потому что с деньгами сложно. Купить ткани, пошить обувь невозможно. А если что-то современно ставили, то из дома приносили свои вещи. А декорации делали на основе старых.

В калужском драмтетаре гостей из Луганска встречали прямо с порога.

Артисты из Луганска рассказали, что в Калуге они впервые и благодарили всех за радушие и тёплый приём. А директор калужского драмтеатра Александр Кривовичев сообщил, что из средств, вырученных за спектакли Луганского театра, будет выделена приличная сумма на восстановление разрушенного Мариупольского театра.

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