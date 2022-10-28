«Калужане любят ходить просторно среди улицы»: что писали о городе известные путешественники

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

Начинаются каникулы, для многих это возможность попутешествовать. Кто-то выберет и поездку в Калугу и будут делиться впечатлениями в соцсетях. А что раньше писали путешественники, посещавшие наш город?

В августе 1654 года проездом в Калугу прибыл антиохийский патриарх Макарий.

Его сопровождал диакон Павел АЛЕПСКИЙ, который Калугу описывал так: «Городская крепость стоит на вершине высокого холма, и в настоящее время работают над сооружением другой новой крепости, ниже первой на скате холма, с каменными основаниями и прочными башнями, с целью обнести стеной несколько выступающих здесь прекрасных источников со вкусной водой…

В городе 30 благолепных прекрасных церквей, их колокольни легки и изящны, приподняты, как минареты, купола и кресты красивы».

Купцы богаты

В конце XVII века начинают застраивать территорию правого берега Березуйского оврага и сторону Яченки. К 1681 году в Калуге были добротная крепость и более тысячи дворов. Это мы знаем из составленной в 1685 году воеводой Иваном ПОЛУЕКТОВЫМ описи города.

В крепости было три церкви (Алексея Митрополита, Николая Чудотворца и Троицкий собор) и 24 на посаде, все, кроме трех – деревянные.

Паломник, посетивший город в 1700 году пишет: «… град Калуга стоит на реке Оке, на левой стороне, высоко, красовито, немного таких городов в Московском государстве.

А города нет: был деревянный, да сгорел, только башня одна с проезжими воротами осталась. А церквей в нём каменных и деревянных 18. Жильем зело пространен, люди зело доброхотны, приволен зело хлебом и овощем, лесом всяким и дровами доволен...

Площадь торговая зело хороша, рядов много, торговых людей весьма много и зело проходцы в чужие земли с купеческими товарами: в Сибирь, в Китай и немецкие земли, в Царьград»…

Через сто лет, в 1805 году в Калуге побывал немецкий доктор ГУН, отметивший: «ежели смотреть отсюда (с Правого берега) на город, то имеет он прямо величественный вид на высокой горе… с множеством своих церквей, коих число простирается до 36... Мы все ещё из кареты любовались видом величественного положения Калуги».

А далее добавляет: «…Купцы здешние богаты. Полный наряд купеческой жены стоит иногда тысяч пятнадцати рублей, ибо один головной убор из жемчугов, алмазов и кружев часто простирается ценой тысяч до десяти.

Сказывают, что количество жемчугу, в одной Калуге находящегося, так велико, что на двух добрых лошадях его увезти не можно. Сие богатство хранится в семействах из рода в род».

Радужный цвет окон

Краеведе Марина РЫБАКОВА нашла интересную заметку в неофициальной части «Калужских губернских новостей» за 28 июня 1847 года. Называлась она «Воспоминания о Калуге».

- К сожалению, автор указан не был, но материал довольно интересен и позволяет увидеть город того времени глазами путешественника, - говорит Марина. - При этом автор указывает, что уже было множество описаний Калуги, но все они устарели или были слишком кратки. Он же намерен описать город всесторонне.

Повествование начинается с описания въезда в город.

Калуга со стороны Московской дороги, по мнению автора, не представляла живописного вида.

Весь город был как будто спрятан в землю и только на краю горизонта виднелись шпицы и купола нескольких церквей. «… вправо Лаврентьев монастырь, открытый с южной стороны и окруженный с севера сосновою рощей; далее вправо небольшие холмы и кладбищенская церковь, налево недостроенная церковь Креста, обнесенная каменною оградою и башнями; прямо по зеленому лугу вьется пыльная дорога в город».

По приезде в Калугу гостей встречал ряд кузниц, небольшие дома, возы сена и необходимая принадлежность каждого города – харчевни, лабазы, лавки и кабаки.

От Тульской заставы нужно было подниматься по крутому склону и ехать по улице с небольшими домами, вытянутыми в две линии. Улица эта вела к центру – присутственным местам, собору, гостиному двору.

Путешественник пишет, что «… вид Калуги очарователен» и «Самый город, особенно в некоторых местах, по размеру и расположению улиц напоминает Москву».

Каменные дома, по мнению автора, располагались неудобно, большей частью в уединенных улицах и рядом с большим домом нередко оказывался очень ветхий, доживающий свой век домишко.

Много каменных домов было и на главных улицах. При этом общим недостатком автор называет «радужный цвет окон; редко в самых лучших домах можно найти хорошие стекла».

Есть и такое интересное описание: «Лестницы в каменных домах всего чаще деревянные; наружние однополовинчатые двери из железа с крепкими засовами или из пестрых изразцов громадного размера.

Все большие каменные дома принадлежат купечеству; внутреннее убранство некоторых отличается старинною роскошью, богатыми штофами и мебелью с позолоченными спинками, ручками и ножками. Помещичьих домов очень немного.

Некоторые из строений носят на себе отпечаток древности; так сохраняется дом, где жила Марина Мнишек». Речь здесь идет о Палатах Коробовых. Долгое время считалось, что там останавливалась Марина Мнишек, но позже выяснилось, что дом этот был построен позже.

Путешественник отмечает, что некоторые старинные дома разрушило время, а «владельцы не поправляют их и еще встречаются дома с неправильным расположением и очертанием узких окон и старинными крышами.

Церкви большею частью в Византийском стиле; из них древнейшею кажется, почитают Мученика Никиты, но к их первоначальному древнему строению приделаны разные постройки, так что по архитектуре трудно определить с точностью настоящее время их основания. …Всех церквей 33. Теперь хотят выстроить лютеранскую церковь и для этого собирают пожертвования».

А про Гостиный двор упоминает, что он «напоминает скорее о Востоке».

Есть у автора еще одно любопытное наблюдение: «Надобно заметить, что город во внешности беспрестанно улучшается, улицы, кроме самых отдаленных мест, все мощены булыжником, есть кое-какие тротуары.

Но надобно заметить, что калужане любят ходить просторно среди улицы и тот, кто поживет в Калуге, заимствует эту привычку».

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