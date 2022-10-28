Геннадий Новосельцев встретился с бойцами легендарной «Пятнашки»

В четверг, 27 октября, в Калугу прибыли командиры и бойцы интернациональной бригады «Пятнашка». Это добровольческое формирование входит в Республиканскую гвардию ДНР. Создано оно в 2014 году 15 патриотами своей Родины. Отсюда и название - «Пятнашка». Бригада участвовала практически во всех прорывах армии Новороссии.

Вместе с командиром Ахрой Авидзбой и другими членами «Пятнашки» председатель Законодательного собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ возложил цветы к памятнику маршалу Г.К. Жукову и могиле Неизвестного солдата на площади Победы в Калуге.

Продолжился визит встречей со студентами КГУ им. К.Э. Циолковского.

Ахра Авидзба рассказал о том, почему решил стать добровольцем и защищать Донбасс.

- Как объяснить, что надо любить Родину? У меня пятеро сыновей. И когда я буду проходить с ними мимо памятников, мне будет, что им сказать. Особенно, когда появятся памятники добровольцам, - сказала Ахра Авидзба. - Мы не никогда не забудем свою историю, то наследие, которые мы несем от наших предков. Они нам завещали великое Отечество. Когда блок НАТО опубликовал свои планы, что их база будет в крымской школе, мы не могли позволить, чтобы наш флот ушел оттуда. Мы ждали, что российские войска войдут не только в Крым, но и в Донбасс, но на тот момент это было невозможно. Страна не была готова. После этого Украина скапливала на линии фронта с Донбассом вооружение. Запад устал просто так их содержать и кормить. И они готовились напасть. Были постоянные провокации. Мы нанесли превентивный удар и пошли вперед, чтобы защитить жителей ЛНР и ДНР.

- Сегодня в Россию мы вернули 10 миллионов человек, а будет больше. Вернули огромную территорию, - пояснил Ахра Авидзба. - И если весь мир истерит по этому поводу, значит идем правильно. И мобилизацию в России объявили не для того, чтобы бросить их на штурм, а чтобы высвободить боеспособные подразделения, которые сейчас вынуждены заниматься охраной границ с Украиной.

Легендарный командир также поблагодарил всех жителей Калуги и Обнинска, которые с 2014 года поддерживают Донбасс.

Председатель областного парламента Геннадий Новосельцев, комментируя итоги встречи отметил:

- Очень важно проводить такие встречи, чтобы студенты, школьники из первых уст узнавали правду. Одно дело телевизор, или телеграм-каналы, но общение с живым человеком, тем более с таким, как легендарный командир «Пятнашки», его сослуживцами, конечно, много дает. И мы видели атмосферу в зале. Те слова, которые были сказаны – о единстве нашего народа, о России, - они попадали каждому в сердце. Чувствовалось, что ребят зацепило. Очень хорошо, что калужане пообщались с людьми, которые нас сейчас защищают. Низкий поклон за это.

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