Калужский ФСС рассказал об опыте приобретения средств технической реабилитации для инвалидов по электронному сертификату

В среду, 26 октября, в "Точке кипения - Калуга" в ИКЦ состоялся Круглый стол "Электронные сервисы и проектная деятельность Калужского регионального отделения ФСС РФ" при информационной поддержке агентства «Комсомольская правда – Калуга».

В мероприятии приняли участие заместитель управляющего ГУ Калужским отделением Фонда Социального страхования РФ Анна Климова, управляющий «Калужским» филиалом ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России Наталья Шарапова, заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка Калужской области Дмитрий Илюхин, руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ ГБ МСЭ по Калужской области Елена Рожкова.

Основной темой обсуждения стал вопрос обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации посредством электронного сертификата. Также сотрудники Фонда обсудили новые электронные сервисы, которые помогают гражданам получать пособия, рассчитывать выплаты, отслеживать статус заявлений, да и в целом, сделали информацию о социальном страховании более доступной для населения.

Анна Климова рассказала, что в настоящее время в Калужском ФСС на учете находятся 26 627 работодателей, 336 388 работников застрахованы, из них 59 342 человека числятся на вредном производстве.

Техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) обеспечиваются около 12 000 лиц с ограниченными возможностями здоровья. Использование онлайн-сервисов, в том числе личного кабинета, значительно упрощает и ускоряет этот процесс. В текущем году через личный кабинет уже поступило 3 623 обращения.

Мобильное приложение

Также заказывать социальные услуги можно через мобильное приложение «Социальный навигатор». Оно содержит всю необходимую информацию о господдержке инвалидов, пострадавших от несчастных случаев и профзаболеваний на производстве, материнства и детства, по выплатам при потере близкого человека.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов разработали персональный навигатор. Он представляет из себя годовую программу, где обеспечение ребенка–инвалида расписано по месяцам.

Приложение интуитивно понятно для всех категорий граждан. В нем действует принцип одного окна, одной кнопки.

Также на встрече обсудили результаты использования электронных больничных. Напомним, что они начали действовать с 1 января текущего года. За первые шесть месяцев оплачено 150 900 листков нетрудоспособности на сумму 1 960 360 тысяч рублей. При этом в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями выплачено 6 600 тысяч рублей.

Электронный сертификат

С прошлого года, кроме прочего, ФСС дал возможность гражданам приобретать технические средства реабилитации с помощью электронного социального сертификата. Только в текущем году им воспользовались более 6 000 калужан.

Электронный сертификат предназначен для:

- людей с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов;

- пострадавших в результате несчастного случая на производстве;

- получивших профессиональное заболевание;

- ветеранов.

По словам Натальи Шараповой, практика показала, что сертификат помогает получить ТСР гораздо быстрее, чем через закупки по 44-ФЗ. Согласно закона после подачи заявления деньги поступают на счет в течение пяти дней. Сертификат же позволяет сразу оплатить покупку, например, через интернет-магазин. На сегодняшний день реализовано 110 сертификатов на общую сумму 1,6 млн рублей.

Сертификат позволяет оплатить не только отечественные средства реабилитации, но и импортные.

Анна Климова уточнила, что каталог средств, которые можно купить по сертификату, все еще дорабатывается. Сейчас есть возможность приобретают трости, костыли, а вот протезные изделия и сами протезы, например, пока нет. Но постепенно все необходимые ТСР будут внесены. Уже с 1 января 2023 года планируется обновление каталога.

Дмитрий Илюхин выразил надежду, что появление электронного сертификата позволит в значительной степени решить проблему качества, приобретаемых ТСР, что особенно важно для детей-инвалидов. Родители смогут самостоятельно выбирать средства, наиболее подходящее для их ребенка.

- Хочу в заключении сказать, что, общался с родителями детей-инвалидов, кто уже пользовался электронным сертификатом, - сказал Дмитрий Илюхин. - У всех положительные отзывы.

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