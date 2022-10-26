В Законодательном собрании области окажут всестороннюю помощь семьям участников спецоперации

Председатель Законодательного собрания рассказал об открытии горячей линии для калужан

- Сегодня особое внимание нужно уделить семьям участников спецоперации. Вопросы, которые их волнуют, могут быть самые разные – от бытовых до помощи в оформлении документов по выплатам и пособиям, кредитным каникулам, , - пояснил спикер парламента Геннадий Новосельцев. Юристы областного парламента готовы дать соответствующие разъяснения, а депутаты и аппарат Законодательного собрания подключатся к решению практических проблем таких семей. Для этого в областном парламенте открыта горячая линия. Обращения принимаются по телефону: 8 920 885 3040. За помощью к депутатам можно также обращаться через сайт Законодательного собрания области и соцсети.

Все звонки будут фиксироваться. В случае, если не удалось дозвониться, Вам обязательно перезвонят.

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