В Калуге детско-подростковый клуб превращается в руины

К нам в редакцию обратилась калужанка Татьяна РОМАНОВСКАЯ с просьбой обратить внимание на детский клуб, в который она не первый год приводит заниматься свою внучку.

Здание, по словам женщины, находится в плачевном состоянии, и все еще стоит только благодаря энтузиазму педагогического коллектива, работающего в нем.

Мы связались с Татьяной Александровной по телефону.

Отдушина и боль одновременно

— Я второй год привожу в детско-подростковый клуб «Правобережье» свою внучку Анфису, ей 6 лет, – говорит калужанка. – Она занимается там аэробикой, вокалом и подготовкой к школе.

Знаете, я живу на Правом берегу с 1988 года. Наш дом находится рядом с клубом. И много лет назад я присутствовала на его открытии. Помню, столько радости тогда было у жителей.

Сейчас наш район развивается, я этому рада. Строят дома, школы, новую поликлинику возводят у нас прямо перед окнами.

А наш клуб – это такая отдушина и такая боль одновременно. Бесплатных занятий, кроме как в этом детском учреждении, на Правобережье нет. И педагоги здесь замечательные, любят детей и свою работу, поэтому желающих попасть к ним очень много.

Но сам клуб по площади очень маленький. У вешалок порой пройти невозможно. А кабинет, в котором дети занимаются подготовкой к школе, еле-еле вмещает этих малышей. Мне даже пришлось стульчик из дома внучке принести.

Проблема, конечно, в состоянии здания. Я не специалист, чтобы точно сказать, что оно в аварийном состоянии, но иногда, знаете, страшновато бывает. Оно требует капитального ремонта. Клуб необходимо сохранить, потому что жителям он очень нужен.

Здесь не спросят чека об оплате

Мы посетили детско-подростковый клуб «Правобережье», о котором говорила обеспокоенная калужанка.

Признаемся, если бы не табличка на стене, то вряд ли бы мы подумали заглянуть в это здание. Состояние стен снаружи создает впечатление скорее заброшенного строения, чем детского учреждения.

О том, что здание обитаемо, говорит только табличка и козырек.

Сбоку клуб выглядит как рядовая "заброшка".

Становится понятно, почему состояние детского учреждения вызывает тревогу у обратившейся к нам калужанки.

Как оказалось, в этом маленьком по меркам Правого берега здании по улице Генерала Попова, 32, занимаются калужане разного возраста. Утром приходят молодые мамы с малышами. У них совместные занятия физкультурой, рисованием.

Позже и в остальных кабинетах становится шумно – в течение дня здесь получают дополнительное образование жители Правобережья от пяти лет.

Все занятия в клубе, который в следующем году отметит двадцатилетие, бесплатные! В это обветшавшее здание, в отличии от многих частных центров, воспитанники приходят не с чеками об оплате, а с искренним желанием заниматься спортом, творить.

— У нас работают 12 педагогов, они ведут занятия по 14 направлениям, которые посещают 360 детей, – рассказывает педагог-организатор ДПК «Правобережье» Ирина ЮРКОВА. – Внушительное количество для такого небольшого помещения. К примеру, наш единственный зал площадью 54 квадратных метра занят регулярно. Между занятиями перерыв буквально 10 минут, успеваем проветрить, и новая группа заходит.

В единственном зале проводят и отчетные концерты.

Все держится на энтузиазме

Пока беседуем с Ириной Николаевной, отмечаем, что кабинеты выглядят скромно, но опрятно и даже оригинально. Оказалось, что и обои педагоги клеят с особым подходом.

— По правилу золотого сечения, – объясняет нам вахтер клуба Нина Алексеевна специфику оформления одной из стен.

— Все это сделано силами преподавателей, – отвечает на наш вопрос о преобразившихся стенах Ирина Николаевна. – На энтузиазме работаем. И родители сами откликаются, за что им большое спасибо. Ранее полы здесь папы перекладывали. Одна калужанка нарисовала в зале красивую танцующую девушку, сделала такой подарок.

А в последние годы нам помогает депутат. Благодаря ей у нас появилось новое напольное покрытие в коридоре, закуплены детские столы и стульчики. А ведь раньше ребята садились, и парта под детскими ручками вниз прогибалась.

Такие парты и стульчики появились у ребят совсем недавно.

Кроме того, этим летом нам сделали новые туалеты. Все просто счастливы – вы даже не представляете, в каком состоянии они были раньше! Дети закрывали нос и говорили: «Мама, я сюда не пойду»!

А в студии вокала всегда прохладно. Мы предупреждаем родителей, чтобы дети брали теплые кофточки. Утепляемся. Технику для занятий тоже собирали по крупицам. Часть принесла педагог Екатерина Валерьевна, часть нам выдали в «Содружестве».

В студию вокала детей впускают только в теплых кофточках, ведь стена снаружи не греет и даже не защищает от дождя - стены внутри класса периодически намокают.

Ранее в кабинете был спортзал. Разбитую стену педагоги, как могли, заклеили обоями.

Пока мы осматривали помещения, заглянули в зал, где в тот момент проводил занятия по настольному теннису директор учреждения Юрий ПЛАКСЕНКОВ. Юные спортсмены с азартом отрабатывали точность удара, ловко отбивая мяч.

— Знаете, спортсмен растет в конкуренции с другими, а лишь между собой, внутри учреждения, – этого мало, – сказал Юрий Иванович. – Мы выезжаем на соревнования только за свой счет. В этом году я возил ребят лишь один раз, потому что финансовый вопрос стоит остро. Важно как можно чаще устраивать областные соревнования, где бы детям вручали достойные призы за их труды и достижения, это создаст для ребят дополнительную мотивацию.

Мнения

Родители, ожидавшие в фойе детей, тоже поговорили с нами.

Многодетная мама Анна РОМАНОВА:

— У меня трое детей. Сыну 12, средней дочке 5 и младшей 2 года. Сын ходил сюда на подготовку к школе, сейчас средняя дочка ходит. Еще занимались здесь физкультурой для малышей с обеими дочками.

Всех здание не вмещает. Например, нередко столы для настольного тенниса вынуждены выносить в фойе, где раздевалка. Ребята там и занимаются, чтобы дать возможность провести в зале другие занятия. Расписание очень плотное.

Вызывает волнение состояние здания: оно плачевно. Боковая стена в фойе и кабинете вокала в дождь всегда намокает. Во время сильных дождей видим, как педагоги ведра подставляют, с потолка капает.

Подход к клубу один, в дождь вокруг грязь, дорога разбита. Приходим – обувь вся в грязи, даже обойти негде. Переношу ребенка на руках.

Площадка перед клубом после дождей.

Жительница Правобережья Елена МОИСЕЕВА:

— Моей дочке Алене 6 лет, ходим в клуб с годика, посещали группу «Умка +». В 5 лет пошли на аэробику, второй год вожу на подготовку к школе. Пользуемся таким благом, как бесплатное обучение у хороших педагогов. Кто знает про это место, обязательно ходит.

Состояние клуба, думаю, у всех вызывает тревогу. Хочется, чтобы здесь провели капитальный ремонт. Это же детский клуб, а многие не знают, что он здесь есть, потому что видят серое здание, которое снаружи выглядит как разрушенное. А на контрасте выделяется садик «Лукоморье», его недавно построили напротив клуба.





На Правобережье через дорогу от новенького детского сада и строящейся поликлиники доживает свой век детский клуб.

Официально

Мы обратились в различные ведомства, чтобы узнать о перспективах клуба. Оперативно получили ответ от центра «Содружество».

— Помещение детско-подросткового клуба «Правобережье» передано в оперативное управление МБОУДО «Детско-подростковый центр «Содружество» в августе 2019 года.

Ежегодно в заявке на предоставление из бюджета субсидий запрашивается финансирование на проведение капитального ремонта ДПК «Правобережье». Ввиду отсутствия финансирования капитальный ремонт не произведен. Обследований здания на степень изношенности основных конструкций не производилось.

В заявке на предоставление из бюджета субсидий в 2023 году на проведение капитального ремонта ДПК «Правобережье» запрошена сумма в 4 000 000,00 рублей.

В бюджете МБОУДО «Детско-подростковый центр «Содружество» не предусмотрено финансирование на командировочные расходы и оплату участия творческих и спортивных коллективов в конкурсных мероприятия и соревнованиях, – прокомментировали нам в ведомстве.

Послесловие

Мы обратились с запросом в управление физической культуры, спорта и молодежной политики, чтобы узнать, заявлено ли здание в какой-либо программе по капитальному ремонту. Но к моменту выхода материала ответ так и не получили.

Спасет ли кто-то единственный оплот бесплатного дополнительного образования на Правобережье? Возьмут ли, наконец, городские власти на себя ответственность за городское учреждение? Покажет время.

А пока здание разрушается, коллектив педагогов по-прежнему ежедневно встречает своих воспитанников.

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