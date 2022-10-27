10 дней на Камчатке: что увидела калужанка Екатерина Ленева на краю страны

Калужанка Екатерина ЛЕНЁВА 10 дней провела на Камчатке.

И это путешествие стало для неё полной перезагрузкой.

Калужанка поделилась с нами впечатлениями и рассказала про инопланетные пейзажи, невероятную рыбалку, восхождение на вулкан в тумане и встречу с медведями.

- Муж давно мечтал побывать на Камчатке, и меня к этому подталкивал, - говорит Екатерина. - Но мне больше нужна была Европа: архитектура, живопись, дворцы, музеи.

А потом - коронавирус, Европа закрылась. Пляжный отдых, конечно, тоже радует, но недолго. Потому что хочется движения, разнообразия, общения, а не лежать под пальмами.

Тогда мы решили кардинально поменять направление в сторону природных туров. Выбирали между Карелией, Алтаем и Камчаткой. Готовится стали за полгода.

И так сложилось, что муж нашёл недорогие билеты на Камчатку и сказал: «Пока есть возможность, надо ехать». Купили билеты, связались с местным турагентством, которое предлагает разные маршруты. И в последние дни августа улетели на край света.

Екатерина и Валерий Ленёвы к поездке на камчатку готовились полгода.

Юбилей в бухте

- Летели мы через Сахалин. С пересадкой было в два раза дешевле, чем прямым рейсом. В воздухе проводишь примерно 8 часов Самолеты шикарные: широкие проходы, удобно, телевизоры, кормят несколько раз. Мы вылетали в ночь, поэтому подремали немного.

На Сахалин прилетели 30 августа. Это был юбилей нашей свадьбы – 20 лет. Погуляли по Южно-Сахалинску. Город тихий, симпатичный, уютный.

Времени у нас было немного, поэтому успели только посетить краеведческий музей. Нашли таксиста, который нас повозил по городу, показал живописные места.

А вечер мы провели в бухте Тихой на Охотском море. Там с ума сойти какая красота! И воздух потрясающий. Дышишь и не веришь, что так можно дышать. И если горы чем-то похожи на крымские, то воздух другой. Мы купили свежесваренного краба. Расположились в бухте на камнях и отметили годовщину свадьбы. Краб был даже с икрой. Таксист научил нас разделывать его. Это, кстати, не так легко, краб довольно жесткий, разламывать тяжело. Но мясо – нежнейшее.

Где ещё попробуешь такую экзотику!

Морская прогулка

- На следующий день в обед мы вылетели в Петропавловск-Камчатский. Там у нас был забронирован отель. Нас встретил гид. Мы познакомились со всей нашей группой. В ней было 26 человек. Но сначала не все прилетели, а человек 7-8.

И уже на следующий день этой маленькой группой мы поплыли на яхте в Тихий океан к бухте Русской. Такие пейзажи я только в кино видела! Первые три часа все стояли на палубе, открыв рот, как замершие. Потому что такого нигде нет!

Плывешь, а вокруг – горы. Впереди в море - скала, за ней - ещё и ещё, оплывешь их. Морские львы - сивучи, жирные, блестящие. Неподалёку нерпа пропрыгала. Птички ныряют за рыбой.

Смотришь - исчезла в воде и нет её, а через минуту выныривает. Гид шутит: « Не бойтесь, не утонет».

Солнце, синее небо, чистые цвета. Скалы, а на них тысячи птиц. Гвалт стоит.

Хотели посмотреть касаток, но их не было, хотя нам сказали, их недавно видели. Но рыба ушла от берега, и они ушли. Уже не сезон.

Морская прогулка у нас была весь день, с утра до вечера. Ловили рыбу в Тихом океане: окунь, ленок, яркие, с красивыми плавниками. Ребята два ведра за час наловили. Уху сварили, и ещё пожарили на ужин.

На Камчатке отличная рыбалка.

Без улова здесь не останешься.

В первый же день мы здорово сдружились нашей маленькой группой. Потом постоянно были вместе. Я думаю, что эта поездка не была бы такой восхитительной, если бы не коллектив.

Мы все - из разных городов: Архангельск, Новосибирск, Ханты-Мансийск, Москва, Питер, Калуга. Возраст разный – от 40 до 65. Разный статус: директор, физик, врач, военный… Но все как-то совпали по мировоззрению, отношению к жизни, по чувству юмора.

Мы преодолевали трудности, смеялись, делились впечатлениями. Нам было интересно, весело вместе.



Суслики практически ручные.

Рядом с медведями

- Во второй день мы взяли вертолетную экскурсию. Полетели на озеро смотреть медведей. Это заповедник. Там есть запрудина, где стоит на нересте лосось. И туда приходят мишки. Они живут в природе, это не зоопарк.

А рядом живут люди, которые от медведей отгорожены столбиками с двумя натянутыми под небольшим током проволочками. Это - так, на всякий случай. Но случаев не бывает. И там жёсткие правила: мы не видим медведей, они не видят нас.

Мы не должны к ним приближаться, не должны кидать даже кусочка яблочка, оставлять что-то после себя. Потому что у медведя острый нюх, он учует вас на расстоянии 50 км.

И если он поймет, что от вашей руки идёт запах еды, пойдёт за этой рукой, куда угодно. А это опасно. Поэтому там, даже если видят умирающего медвежонка (а такое у них было), к нему не подходят, не лечат, не помогают, в природу не вмешиваются.

Медведи все чистые, упитанные, красивые.

И медведи здесь не обращают внимания на людей, они не знают, что человек - это человек. Для них это просто кто-то, часть природы. Поэтому мишки ходили в трёх метрах от нас, бултыхались в речке. Огромные, пушистые, чистые, красивые.

Они нас не замечали, мы, как стеклянные, прозрачные. Это невероятно! И совсем не страшно. Мы все просто затаили дыхание. Говорить можно, но тихо, никаких шумов, резких движений.

Мы садились на моторки, нас катали по озеру, а рядом плавали медведи. Они, то уплывали от нас, то подплывали, ныряли за рыбой. Потом на мостике, где запрудина, мы наблюдали, как медведи добывают себе еду.

Туристической группе всегда есть охранники, но они без оружия, только с отпугивателями.

- Медведи залезают на мостик, сидят минуту, две и вдруг видят рыбу, падают на неё в воду, резко хватают и выходят на берег. Разделывают и съедают за две минуты. Рычат друг на друга, если на их место приходят конкуренты.

Нам рассказали, что ловить рыбу медведи учатся сами, это не врожденное качество. Поэтому они ловят, как умеют: кто-то прыгает на неё, кто-то зубами хватает, а кто-то - лапой. Интересно за ними наблюдать!

От людей медведей отделяешь лишь проволока.

Приходила и медведица с медвежатами. Они ползают по ней, бегают по берегу. Один медвежонок на лапу ей наступил, она ему по уху дала. Настоящие жизненные моменты.

Два часа мы там пробыли - как одна минута. Просто стояли за проволочкой, и так хотелось за неё вылезти, мишку погладить.

Не успевали проголодаться

- Потом у нас была рыбалка на реке. Там уже рыба, которая начинает идти на нерест. Мы поймали кижуча с икрой, принесли поварам, они нам рыбу пожарили. А в нашей группе был парень из Архангельска, он икру посолил.

И на утро мы её ели. Это нечто! У нас такой не найти. Потому что икру невозможно транспортировать без консервантов, от этого и горечь, и другая консистенция.

Свежую икру даже на Камчатке не всегда удаётся попробовать. она быстро портится, поэтому её сразу консервируют.

В свежей, только что выловленной, икре нет посторонних привкусов. Она не жестко лопается, а нажимаешь языком - она нежная, как крем.

И, конечно, рыбой нас там закормили! Вообще питание было на высшем уровне.

Рыба в разных видах: котлеты, супы из лосося. Мы ночевали в трёх разных отелях, потому что брали восхождения на вулканы, и нас отвозили ближе к месту подъёма, где-то был шведский стол, где-то - порционно. Но кормили так, что мы не успевали проголодаться.

Дойти до кратера вулкана

- Сильные впечатления остались от подъема на действующий вулкан Мутновский. Он - живой, дымок коптится. Но вулкан мы не рассмотрели.

Вообще нам с погодой повезло, всё время, что мы провели на Камчатке, было тепло, только один раз дождик морозил. Но в день подъёма на Мутновский стоял густой туман. Было пасмурно, сильнейший ветер. А туман такой, что даже чувствовался: мокрый, как изморозь.

Это как раз в то время сорвалась с Ключевского вулкана и погибла группа. А мы в горах были без связи, ну и поволновались за нас родственники, узнав в новостях о происшествии, потому что подробностей тогда ещё не было.

Было рисковано в сильном тумане подниматься на вулкан.

- До места, с которого начинается восхождение, мы ехали на вездеходе с высокими колесами по камням кальдеры. Было такое ощущение, что это Луна, неземные пейзажи. А потом поднимались в тумане, и пятый человек за нами уже не был виден.

Шли с проводниками: один впереди, другой - сзади. У нас было хорошее снаряжение, нам дали треккинговые палки. Научили, что идём след в след, никаких прогулок. За бабочками никто не бегает. Было тяжело.

Там, где ледники, нога скользит, а где снег подтаивает, идёшь по слякоти, и тоже скользко, уклоны 20-30 градусов, камни ссыпаются. Было даже страшновато, ты же не видишь, что вокруг - туман! Идёшь в сплошной серой мгле.

Идти нужно строго след в след.

- Одна женщина поскользнулась, коленку разбила, помогали ей идти. Одна семья была с двумя взрослыми дочерями и сыном, примерно лет десяти. Они шустрые, вперед всех бежали. Но одеты были по-летнему. Пришлось их утеплять, достали, у кого что есть: кто-то шапку дал, кто-то перчатки.

Там было ужасно холодно. Но мы это знали, нас предупреждали, что надо взять толстовки, куртки непромокаемые. Поднимались 2,5 часа вверх с остановками, попить, перекусить. Нам давали с собой сухофрукты, орехи. Проводники тащили на себе по 5 литров горячего чая.

Дошли до кратера. В него можно было заглянуть. А – туман, ничего не видно. Но как же мы были счастливы, что пришли, ничуть не пожалели! Это было трудно, дыхание сбивалось, потому что перепад давления, ветер в глаза (шли в специальных очках). Но это такое испытание, преодоление.

За поездку у Екатерины было несколько походов на вулканы.

- Побыли на верху 15 минут, поели и пошли назад. И спуск оказался трудней, чем подъем, потому что ноги едут. Зато столько эмоций! Когда мы спустились к нашей «вахтовке», нас ждал фуршет с горячей едой.

Организаторы всё в больших термосах с собой привезли. Были накрыты столы. Накормили нас котлетами из лосося, блинами с икрой, компоты налили ягодные. Там же тундра, ягоды свежие. А мы пришли, у нас руки и ноги трясутся…

И как было здорово вернуться в отель, и отдохнуть в термальных бассейнах с горячей водой: 38, 39, 40 градусов (они есть в каждом отеле). И ты из одного в другой переходишь.

Вечер, холодно +10°С, а ты после трудного подъема лежишь в горячей воде с бокалом вина. Это такой релакс! Ну какие франции, италии, кипры могут такое дать? Только Россия!

Такое впечатление, что озеро гелевое.

Все здороваются

- Ещё у нас был подъём на вулкан Горелый. И была другая погода: солнце, тепло, безветренно. Тропинка там одна довольно крутая, ходит много групп. Все идут вверх - вниз, уважительно уступая дорогу, здороваются и спрашивают:

- Ну что, как там?

- Там вообще!

- Имеет смысл идти?

- Имеет!

Это такое интересное ощущение: ты приезжаешь, никого не знаешь, на горе куча народу, они тебе никто. Но через минуту они все уже кто-то, потому что всех один интерес объединяет и эмоции.

Кругом - потрясающие пейзажи.

- Поднимались мы и на привычные для нас горы с перелесками, а там тоже мишки гуляют. Они там, собственно, везде гуляют. На Камчатке есть даже поговорка: видишь медведя? Нет? А он есть!

И вдруг наш гид говорит: «Без паники, подойдите ко мне. У меня за спиной мишка. Ваша задача не орать, фотки делать тихо. Просто идём своей дорогой, а он - своей». Мы встали кучкой, достали фотики и ждали.

Из-за куста вышел мишка, метрах в двадцати, и стал что-то копать, потом посидел, посмотрел на нас, развернулся и ушел. Медведи - подслеповаты. Когда они видят что-то большое, даже боятся.

И есть рекомендация: если идёшь один и видишь медведя, твоя задача взять сумку или что есть, и поднять над собой. А если вас двое, трое, вы кучкуетесь. Медведь видит перед собой большого «зверя». И вы ему уже не интересны.

Танцующий лес

- Побывали мы и на шикарном водопаде. Переходили вброд речку по камушкам, а они скатываются. И хотя там по колено, упасть в ледяную воду не хотелось. Водопад называется Фата невесты, потому что красиво спадает и заканчивается бурлящей пеной, будто оборками.



Были на Тихом океане. Муж, конечно, искупался, хотя вода там +9°С, волны. Ребята серфингом занимаются. И чёрный песок, мелкий, горячий, на солнце сильно нагревается. А ветер сильнейший, холодный. Мы гуляли по берегу в куртках и босиком, так уютно в нагретом песке.

Очень красивая тундра! Много ягод. Карликовые растения, всего 20-30 см от земли. Огромные поля карликового шиповника, усыпанного красными плодами.

Местные говорят, поскольку лето у них короткое, там много низких растений, а цветки у них крупные, для лучшего опыления. И, соответственно, ягоды большие. И когда тундра цветёт, это ковёр сиреневых оттенков из шиповника.

Танцующие берёзы.

- Ещё есть карликовая ива, кедровый стланик: шишки маленькие, орешки крошечные. Берёзы все закрученные. Танцующий лес. Белая береза – это молодая, серая – постарше и черная – старая. Они называются каменными, потому что очень твёрдые, ногтем не продавишь. Природа на Камчатке просто потрясающая, пейзажи сумасшедшие!

После этого путешествия у меня произошла полная перезагрузка. Я две недели в Калуге ещё жила воспоминаниями, столько впечатлений было. Постоянно списывались с попутчиками, фотки друг другу кидали. Камчатка - это просто чудо какое-то!



На Камчатке стоит побывать хотя бы раз в жизни.

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