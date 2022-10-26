Психолог Наталья Архипова рассказала, почему нас долго мучают тяжелые переживания

Бывают серьёзные стрессовые ситуации, которые сильно влияют на нашу психику, например, война, смерть близкого человека, аварии и катастрофы, домашнее насилие.

Кто-то справляется с этим, а кто-то застревает в своих переживаниях, начинает снова и снова анализировать то что произошло. Событие из прошлого может вызывать острую реакцию и в настоящем.

Под воздействием раздражителей (триггеров) воспоминания в какой-то момент возвращаются.

У всех ли после тяжелого момента возникает посттравматическое стрессовое расстройство, разбираемся с психологом калужского областного центра медицинской профилактики Натальей АРХИПОВОЙ.

- Посттравматическое стрессовое расстройство – это отсроченная реакция на тяжелое травмирующее событие, - поясняет Наталья. - Такое расстройство может вызвать как разовое сильное эмоциональное потрясение (авария), так и систематическое воздействие травмирующих факторов.

Травмирующей может стать любая ситуация, в которой жизни человека что-то угрожало (катастрофа, нападение, болезнь) или человек видел, как переживают травматическое событие другие.

В чем проявляется?

- Посттравматическое стрессовое расстройство проявляется в повторном проживании травмы (интрузии), перевозбуждении и в стремлении избегать воспоминаний о тяжелом переживании.

Человек отдаляется от людей, с которыми раньше общался, кто-то пытается забыться в алкоголе, чтобы не думать, не вспоминать о пережитом. Но психика все помнит и стремится пережить травму через кошмарные сновидения, флешбеки.

Флешбек – это внезапно возникнувшее воспоминание, спровоцированное каким-то фактором: ощущением, запахом, словом, образом, звуком. Человек, как бы возвращается в прошлое и переживает все заново, как будто это происходит «здесь и сейчас».

А, придя в себя, он опять стремится избегать воспоминания, людей, событий, деятельности, связанных с травмой. При этом не происходит переработки травмирующего события в опыт.

Часто воспоминания прошлого заставляют человека чувствовать страх, вину, грусть, беспомощность, ощущение «опустошенности», происходит эмоциональное обеднение (утрата яркости чувств, равнодушие к окружающим).

Человеку постоянно кажется, что он должен защищаться, он пребывает в состоянии тревоги и проявляет сверхбдительность.

Потеря памяти

- Случается, что в тяжелых ситуациях мы не смогли вести себя так, как бы нам этого хотелось. Но это не значит, что мы всегда были такие. Это произошло именно в той ситуации, заставшей врасплох.

Возможно, вы находились в условиях дефицита времени, информации, эмоционального дискомфорта или отсутствия опыта. И бывает так больно, что мозг пытается защитить человека, вытеснив травму частичной потерей памяти.

Человек, не может вспомнить всех деталей травмирующей ситуации.

Доводит до разрушения

- Посттравматическое стрессовое расстройство само по себе не пройдет, оно будет ухудшать качество жизни.

Оно может нарушать социальную адаптацию, приводить к появлению вторичной депрессии, навязчивым мыслям и действиям, фобиям (например, социофобия, когда человек боится взаимодействовать с другими людьми), а также грубым изменениям в поведении со склонностью к возникновению зависимостей и саморазрушающих действий, вплоть до суицида.

Может проявляться и в соматических заболеваниях непонятной этиологии.

Пережить за месяц

- Далеко не у всех, кто перенес травмирующее событие, возникает посттравматическое стрессовое расстройство. От чего это зависит? От нескольких факторов:

- самого человека (его опыта, типа нервной системы, требований к себе, принципов);

- травмирующего события (насилие, сопричастность к причинению насилия, авария);

- отношения социального окружения: поддержки или осуждения.

Соответственно, каждый по-своему переживает травматическое событие и далеко не у всех развивается посттравматическое стрессовое расстройство.

После встречи с тяжёлым переживанием сначала развивается острое стрессовое расстройство, у многих людей в течение месяца происходит переработка, принятие неприятной ситуации психикой.

Появляется понимание, осознанность того, что произошло, даже если было очень больно.

По статистике, примерно 80% людей, перенесших психотравму, адаптируются к ней и относительно нормально функционируют.

У некоторых людей возможен даже травматический рост, который проявляется по-разному: путём осознания ценности жизни, укрепления межличностных отношений, возросшего ощущения собственной силы, трансформации жизненных приоритетов, обогащения духовной и смысловой составляющей.

Среди психологов есть мнение, что страдание перестает быть страданием, когда становится понятен его смысл. Процессы посттравматического роста соотносятся с жизненной мудростью человека, обогащают и упорядочивают его жизненный опыт.

Сложная терапия

- Если за месяц человеку не стало легче, а боль усиливается и проявляется через вышеописанные симптомы, то, скорее всего можно говорить о посттравматическом стрессовом расстройстве.

Терапия при посттравматическом стрессовом расстройстве нелегка, может быть неприятно и даже больно, особенно сначала. Но избегание воспоминаний, мыслей, людей, чувств, ситуаций, деятельности, объектов и связанных с травмой является временным снятием симптомов, но не излечивает.

Ни один психолог не сможет дать гарантии, что возможно полностью восстановить жизнь до травмы. Но получить значительное облегчение, а то и решение своей проблемы возможно.

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