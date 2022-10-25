Калужане узнали, когда реконструируют северный въезд в город

В понедельник, 24 октября, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

На набережной Оки уложат асфальт на следующей неделе

Руководитель управления капитального строительства Калуги Виталий ЛЕОНОВ на совещании прокомментировал сроки завершения работ компанией, занимавшейся благоустройством набережной Оки

- Были объективные факторы, влияющие на сроки производства работ, в том числе – устройство песчаного пляжа, расчистка старых иловых отложений на территории пляжа, — сказал Леонов.

Как отметил чиновник, подрядчик будет оштрафован. При определении размера штрафа будут учитываться действия, которые подрядчик выполнял и незаконтрактованные работы.

- Но мы с подрядчиком определились, что он на следующей неделе должен завершить работы по асфальтированию и выполнению первого этапа запланированных работ, — продолжил Виталий Леонов.

Городской голова Дмитрий Денисов также дал поручение разобраться с деформационными швами на забетонированных променадах.

- Может быть, частота неправильно выбрана, - отметил градоначальник. - В таком виде, естественно, никто не бросит объект. У нас там были планы по ударогасящему покрытию на одном из променадов. Чтобы бегуны могли в меньшей степени травмировать свои суставы и мышцы. Функция этой набережной – защита от подтопления. Мы восстановили сети, которые были разрушены. Город, по сути дела, отремонтировал старое сооружение. Дали вторую жизнь этому объекту. Это основа для будущего благоустройства набережной.

Калужане спрашивают

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, Сергей Проничев проинформировал об огромной луже, которая образуется в поселке Яглово на улице Пейзажной.

Дмитрий Денисов дал поручения специалистам выехать на место и дал комментарий по этому вопросу.

- В Яглово очень плотная застройка. 550 участков на 82 гектаров, - сказал градоначальник. – Там воду просто вывести некуда. Система ливневой канализации не работает. Воду отвести куда-то очень сложно. Мы подтопим чей-то участок.

Ирина Маркова спросила, почему в микрорайоне «Терепец» в минувшие выходные батареи в домах были еле теплыми.

- К сожалению, не выходим мы на температурные графики, - ответил Дмитрий Денисов. – Это происходит в связи с тем, что вся гидравлика рассчитана на определенные температуры. Если бы вы адрес указали, мы бы более детально разобрались.

Виталий Майков поблагодарил за то, что контейнерные площадки убираются от стихийной свалки.

Северный въезд в Калугу реконструируют только в 2023 году

Реконструкция дороги, соединяющей поселок Северный с окружной, завершится не 19 декабря, как было предусмотрено контрактом, заключенным с компанией «Руслан-1», а в следующем году.

- Связано это с дополнительным объемом работ и изменением границ проектирования данного объекта, — отметил руководитель управления капитального строительства Калуги Виталий Леонов.

В ближайшее время планируется приступить к процедуре заключения дополнительных соглашений, предусматривающих перенос сроков исполнения контракта.

27 октября на северном въезде в Калугу планируется сделать переврезку газовых сетей. Сразу после этого начнется переврезка водопроводов. Сети теплоснабжения уже переврезаны. Завершен также весь комплекс земляных работ по левому ходу, обустроена насыпь. В ближайшее время начнется укладка щебня, до 15 ноября планируется уложить асфальт.

- Мы будем калужан информировать калужан о ходе работ каждую неделю. Этим въездом пользуются многие, - сказал Дмитрий Денисов. – В ходе выполнения работ мы нашли некоторые недочеты, поправили зону проектирования, чтобы был более комплексный подход к этому проекту.

Контракт с компанией «Руслан-1», который стоит 717,4 миллиона рублей, был заключен в феврале. Он предусматривает расширение проезжей части до четырех полос, строительство развязки, уличного освещения, разделительных ограждений, тротуаров, ливневой канализации, а также установку шумозащитных экранов.

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