Загадочные полотна Куинджи привезли в Калугу

Эту выставку очень ждали многие калужане. В день её открытия на входе в музей изобразительных искусств даже образовалась небольшая очередь, а в зале не было свободных мест.

КУИНДЖИ называют художником света и, действительно, ощущение такое, будто с его картин льётся свет. Удивительный эффект!

Таинственные пейзажи на закате, в лунном свете, в тумане и в яркие в лучах солнца… Такое впечатление, что картины хитрым образом подсвечены. Но нет, художник потрясающе передает игру света. Очень необычно. Казалось бы, простые пейзажи, но от них просто не оторваться.

В двух залах Калужского музея изобразительных искусств вы увидите известные полотна «Ночь на Днепре», нарисованная в 1890-х годах (это авторское повторение полотна «Лунная ночь на Днепре» 1880-го года), «Березовая роща», «Ладожское озеро», «Солнечные пятна на инее», «Закат в лесу» и эскизы.

«Осенняя распутица», 1970 год.

Айвазовский не взял в ученики

Интересны не только полотна Архипа Куинджи, но и его биография. Родился он Мариупольском уезде в семье сапожника-грека. Точный год его рождения не известен, исследователи склоняются к 1842 году.

После смерти родителей Куинджи воспитывался у тёти и дяди по отцовской линии. Он плохо учился, зато хорошо рисовал. По словам его товарищей, рисовал он на всё, что оказывалось под рукой: стенах, заборах, клочках бумаги.

«Крыши. зима», 1876 год.

Семья жила бедно, поэтому с детства Куинджи работал: пас гусей, помогал при постройке церкви, где ему было поручено вести учёт кирпича, служил у хлеботорговца.

По одной из версий, именно хлеботорговец увидел талант Архипа и посоветовал ему поехать в Крым к знаменитому живописцу АЙВАЗОВСКОМУ.

Куинджи прислушался к совету и приехал в Феодосию, но Айвазовский в ученики его не взял, посоветовал ехать учиться в Одессу или Петербург.

Куинджи вернулся в Мариуполь, стал работать ретушёром у местного фотографа. Потом жил в Одессе, Таганроге, работал ретушёром и продолжал рисовать. Хотел открыть и собственную фотостудию, но это ему не удалось.

На открытие выставки собралось мнодество калужан.

В 1865 году Архип Иванович уехал в Петербург поступать в Академию художеств, но только с третьей попытки стал вольнослушателем. В это время он познакомился с передвижниками, стал участвовать в выставках, к нему пришла популярность.

И Куинджи перестал посещать занятия в Академии. А через 10 лет порвал с передвижниками после того, как соратник по Товариществу Михаил КЛОДТ опубликовал в газете анонимную статью, обвинив Куинджи в однообразии, злоупотреблении особым освещением и стремлении к чрезмерной эффектности.

Куинджи потребовал исключения Клодта из Товарищества передвижников, однако это было невозможно - Клодт был профессором Академии художеств. Тогда Куинджи сам объявил о выходе из состава Товарищества, что кстати, как отмечают исследователи, пошло ему на пользу.

Картины Куинджи притягивают какой-то волшебной красотой.

Что касается эффектов, то Куинджи любил оригинально представлять свои работы. Так, на выставке одной картины «Лунная ночь на Днепре» он задрапировал в зале окна и осветил полотно лучом света. Это произвело впечатление, публика была в восторге.

Очень любил Архип Иванович Валаам, рисовал его. И когда женился на дочери богатого мариупольского купца Вере КЕЧЕДЖИ-ШАПОВАЛОВОЙ, молодожёны отправились именно на этот остров.

Зрителей от картин не оторвать.

Интересно, что на пике популярности художник вдруг стал затворником. Некоторые исследователи предполагают, что он устал от публичности.

В 1886 году он купил участок в Крыму и сначала жил там с женой в шалаше. Потом построил небольшое имение Сара Кикенеиз, куда приезжал со своими учениками на плэнер.

Летом 1910 года в Крыму Куинджи заболел воспалением лёгких. Его перевезли лечиться в Петербург. Но болезнь оказалась сильней, Архип Иванович умер.

В период затворничества

- Сегодня на выставке представлено 41 произведение Архипа Куинджи, - рассказала старший научный сотрудник Русского музея, куратор выставки Ирина ЧИСТЯКОВА. - Есть несколько работ, которые специально были сняты с постоянно экспозиции Русского музея. В том числе одна из заглавных - картина «Ночное».

Но, наряду с известными произведениями мастера вы откроете для себя массу новых работ. Представлены многочисленные этюды, эскизы Куинджи, которые помогают понять процесс создания того или иного художественного произведения.

Работая над составом выставки, мы показать все периоды творчества художника, проследить его 40-летний творческий путь.

«Солнечный свет в парке», 1890-е годы.

- В истории русского искусства трудно найти более уникальную творческую личность, чем Архип Иванович Куинджи, - говорит сотрудник калужского музея изобразительных искусств Юлия ЗАЛОЖНЫХ. - Каждая новая картина мастера, показанная на выставках Товарищества передвижников вызывала небывалый восторг и восхищение публики.

На выставке главным образом работы, которые создавал Куинджи в период так называемого затворничества, растянувшегося почти на тридцать лет: с 1882 года, когда он официально прекратил художественную деятельность, и до конца жизни.

«Закат», между 1876 и 1890 г.

- Несмотря на камерность экспозиции, выставка позволяет раскрыть во всей полноте творчество художника-новатора, который ставил перед собой смелые живописные задачи, экспериментировал в области композиции и колорита.

Куинджи обладал горячим восточным темпераментом, он умел отстаивать свое мнение, добиваться поставленной цели. Друзья пейзажиста отмечали его прекрасные душевные качества.

Он ценил дружбу, умел сострадать и вовремя оказывать помощь людям, проявлял заботу о своих учениках. Вместе с супругой Верой Леонидовной живописец вел тихий, уединенный и скромный образ жизни. Его особой страстью, кроме искусства, была музыка и природа.

«Казбек вечером», 1990-е годы.

Выставка будет работать до 12 марта, все посетители получат информационный буклет, будут проводиться экскурсии и детские интерактивные занятия. Так, уже 17 ноября состоится лекция сотрудника Русского музея о творчестве Куинджи.

«Сумерки, между 1890 и 1895 г.

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