Футболисты «Калуги» возглавили чемпионскую гонку

За прошедшую неделю наша команда провела сразу два матча. Соперники были достаточно необычными для калужского болельщика – «Динамо-Владивосток» и «СКА-Хабаровск-2».

На выезде пару месяцев назад подопечные Дмитрия Хомухи провели хорошо. Во Владивостоке в меньшинстве наши футболисты сыграли вничью. А хабаровчан удалось победить.

И все же главный поединок недели был с «Динамо». Дальневосточники также идут в первой части турнирной таблице. Поэтому очки, добытые в этом матче, были золотыми. Весной они станут определяющими.

Напомним, что из двух подгрупп, где выступает «Калуги» и «Квант», выходят по шесть лучших команд. Они разыграют медали и место в Первой лиге. При этом в весеннюю часть клубы выходят с очками, которые набрали в поединках с соперниками из первой шестерки.

Игра 17-го тура разделилась на две части. В первом тайме калужане владели инициативой. «Динамо» лишь изредка огрызалось контратаками. А хозяева транжирили моменты. Хорошо, что на 30-ой минуте калужанам удалась хорошая атака. Артем Самсонов пробил мяч с линии штрафной. А игрок дальневосточников Подпругин отметился автоголом.

Гол в матче «Калуги» и «Динамо-Владивосток».

После перерыва игра сильна изменилась. Подопечные Дмитрия Хомухи отошли всей командой на свою половину поля. «Динамо» атаковало много, но сравнять счет так и не смогло.

1:0 – важная победа «Калуги».

Пресс-конференция Дмитрия Хомухи после матча с «Динамо-Владивосток».

- Сегодня у нас был очень сложный соперник, который также находится в лидирующей группе и борется за золотые очки. Матч был очень сложным со всех точек зрения. В очередной раз мы создали большое количество моментов, - отметил после победы над командой «Динамо-Владивосток» главный тренер ФК «Калуга» Дмитрий Хомуха. – К сожалению, реализация оставляет желать лучшего. Над этим будем работать. Во втором тайме была игра по счету. Мы увидели, что наши футболисты уже не так эффективно выбегают в атаку, у них не было ресурса. Поэтому приняли решение просто побороться за результат.

ФК «Калуга» - «Динамо-Владивосток» - 1:0 (1:0)

Гол: Подпругин, 30 (автогол).

ФК «Калуга»: Шебанов, Гузь, Демин, Ермилов, Абрамов (Елисеев, 59), Самсонов, Новиков (Коробов, 46), Егурнев (Азаренко, 59), Пустозеров (Саидов, 75), Суханов, Хлебородов.

«Динамо-Владивосток»: Алексеев, Сергеев, Подпругин, Пытлев, Первушин (Бондарь, 87), Котов (Чуфыров, 71), Машнев, Смородский (Полищук, 78), Дудкин, Крамаренко, Гиголаев.

Вратарь Денис Шебанов в каждом матче доказывает свой высокий уровень.

Через два дня в 18-ом туре на тренировочной площадке «Спутник» футбольный клуб «Калуга» принимал команду «СКА-Хабаровск-2».

Зрители увидели в этом матче два быстрых гола. Уже на четвертой минуте первый мяч с пенальти забил калужанин Артем Самсонов.

Но гости вскоре отыгрались, поразив ворота Дениса Шебанова.

На 32-ой минуте Артем Самсонов начал новую голевую атаку, которую сам же и завершил.

А уже на старте второго тайма преимущество нашей команды увеличил Николай Суханов.

Голы в матче «Калуги» и «СКА-Хабаровск-2».

3:1 – ФК «Калуга» добивается 13-ой победы.

Пресс-конференция Дмитрия Хомухи после матча со «СКА-Хабаровском-2».

- Очень сложный матч получился. Футболисты отдохнули всего два дня после последнего поединка. Поэтому физически уже команда испытывает проблемы. Чтобы обыгрывать соперника, надо прикладывать максимальное количество усилий, поддерживать интенсивность игры. Поэтому матч получился непростым. Рад, что сегодня смогли забить три мяча и набрали важные очки, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Калуга» Дмитрий Хомуха. – Сегодня была ротация в составе. Вышли молодые футболисты. Хотелось бы, чтобы они вносили больший вклад в успех команды. Но пока все же разницу делают более опытные игроки.

ФК «Калуга» - «СКА-Хабаровск-2» - 3:1 (2:1)

Голы: Самсонов, 4,32, Суханов, 46 – Наумов, 9.

ФК «Калуга»: Шебанов, Гузь, Демин, Абрамов (Ермилов, 65), Елисеев, Самсонов, Коробов (Кортяев, 75), Егурнев (Романюк, 46), Пустозеров (Новиков, 65), Суханов, Гончаров.

«СКА-Хабаровск-2»: Цапурин, Быков, Верещак, Трощенков, Андямов, Маковей (Путилов, 63), Наумов (Абрамов, 69), Максименко (Мягков, 63), Андреев, Дмитриев, Хашкулов (Коршунов, 63).

В параллельном матче белгородский «Салют» уступил команде «Динамо-Владивосток». Теперь калужане возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

Турнирная таблица подгруппы 3.2 Второй лиги чемпионата России по футболу.

30 октября наши футболисты сыграют в Подмосковье с командой «Химки-М».

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