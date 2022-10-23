«Терпела, терпела и дотерпелась»: односельчане погибшей в аварии с Анной Большовой в Калужской области обвиняют в трагедии сожителя погибшей

Самая обычная сводка МЧС и МВД России по Калужской области об аварии поздним вечером в пятницу, 14 октября, в деревне Грачевка Жуковского района уже через неделю стала сенсацией. На улице Садовой автомобиль «Ауди» сбил женщину. Пострадавшая скончалась на месте до приезда медиков. За рулем автомобиля по роковой случайности находилась российская актриса театра и кино Анна Большова.

Заслуженная артистка России находилась в машине одна и была абсолютно трезва. Более того, она сама вызвала скорую и полицию.

Не прошло и пары дней, как новость обросла слухами, сплетнями и предположениями. Но самой интересной из них было то, что жители деревни Грачевка в происшествии обвинили сожителя пострадавшей, а не Анну Большову. Дело в том, что 31-летняя Олеся Борисенко вместе с гражданским мужем проживала в Обнинске и ни как не должна была в это время находиться в деревне.

- У неё сожитель был, не муж, она не расписана была, - рассказывает местный житель Александр Метюлов. - Бил её. Однажды позвонил её сестре, сказал, что она ему надоела и он везёт её к ней, по месту прописки. Позже родня сказала, что у неё голова была проломлена. Рёбра все тоже сломаны.

В общем, дело ясное, что дело темное. Что же заставило Олесю оказаться на месте происшествия и какова роль Анны Большовой в этой трагедии, мы решили разобраться самостоятельно и выехали в Грачевку.

Правда или фейк?

Первый вопрос, который не давал покоя нашей редакции - что же все-таки делала знаменитая столичная актриса Анна Большова в забытой богом деревне, да еще ночью? Некоторые издания предположили, что поклонялась Солнцу вместе с сектантами. Все разом вспомнили о разводе отца Анны с её матерью, а также его женитьбе на некой женщине по имени Асмито, которую считают создательницей секты «Долина Солнца». Именно Асмито некоторые СМИ подозревают в том, что она втянула в секту и саму Анну. Поговаривают также, что в этом доме часто собираются какие-то люди, чтобы поклониться светилу. И не только. Опять же по слухам, здесь не гнушаются не только эзотерикой, но и сексуальной раскрепощенностью и даже насилием. Все оказалось намного прозаичнее.

- Мы с самой Анной не знакомы, но знаем, что отец ее здесь живет, академик, физик-ядерщик, со своей женой, - ответил хозяин одного из домов напротив Дмитрий. – Они купили дом где-то полтора – два года назад. Мы иногда проходим мимо, машин много бывает, но тихо, спокойно живут, не шумят. Да и, вообще, деревня у нас такая спокойненькая, для нас этот случай нонсенс. Прославились на всю страну.

- А говорят, что у вас какая-то секта собирается, - задали мы свербящий вопрос.

- Да чушь, - засмеялся Дмитрий. – Ерунда какая-то. Тут все на виду. Здесь даже церкви нет. У нас народ, чтобы просто погулять-то, не собирается.

Другая жительница Грачевки, Ирина, тоже удивилась. По имеющимся у нее сведениям, на участке Анны Большовой в полном разгаре идет стройка. Она рассказала, что её двоюродный брат работает там прорабом и облагораживает усадьбу знаменитости.

- Где там секте-то собираться, - удивляется женщина. – Там строители из Узбекистана и Таджикистана целыми днями шастают. Сколько раз там мимо проходила, никогда сборищ машин не видела. Обычно машина самой Анны стоит, каких-нибудь работяг и УАЗик какой-то сломанный возле забора уже в землю врос. Это, однозначно, вранье. Если бы там какая-нибудь секта собиралась, по деревне давно бы уже слух прошел.

- Там спокойно, даже музыку громко не включают, - заметила женщина. - А саму Анну, проходя мимо, во дворе или в огороде увидишь и не узнаешь. Выглядит как обыкновенная деревенская женщина в спортивном костюме, только очень ухоженная.

Засим оставим личную жизнь актрисы в покое и перейдем к осмотру места происшествия.

Туман и серпантин

Дорога, где произошла судьбоносная встреча Анны и Олеси находится перпендикулярно улице, на которой живет отец актрисы, и ведет аккурат к его дому. Она очень узкая, встречные машины разъезжаются, если не с трудом, то аккуратно. К тому же извилистая и огибает густые заросли леса. Асфальт свежий, ям нет, но трезвый водитель гонять на ней вряд ли осмелится, можно въехать в дерево или встречную машину на повороте. Света, по классике жанра, на серпантине, конечно же, нет, но фары машин хорошо его освещают, он же узкий.

- Я сам в прокуратуру писал, чтобы сделали дорогу и освещение на нашей улице, - рассказал сосед отца актрисы Дмитрий. – Но видимо средств не хватило. Я сам водитель и не представляю, как здесь можно не заметить человека. Фары-то включены, скорость здесь большая не может быть.

А жительница Грачевки Ирина утверждает, что часто видит машину Анны и она всегда ездит аккуратно:

- Я ее часто вижу. Она каждый выходной приезжает и скорость никогда не превышает. Да там и разогнаться-то негде было, получается, она шла на поворот. И в тот день у нас туман еще сильный был. Мой муж еле доехал до дома в девять часов вечера. На расстоянии пяти метров ничего не было видно. Очень сильный был туман.

Соседей также мучает вопрос, как оказалась Олеся на этой дороге. Там никто обычно не гуляет. Сестра потерпевшей живет на другом краю деревни.

По словам соседей, по деревне прокатился слух, что в крови девушки нашли четыре промилле алкоголя, а это считай бутылка водки. Для некоторых людей такая доза сама по себе может оказаться смертельной.

Жизнь пошла по наклонной

Пришло время навести справки о самой Олесе Борисенко. Как жила женщина перед смертью и какие такие роковые случайности толкнули ее под колесами автомобиля на безлюдной проселочной дороге?

О девушке нам рассказала жительницы Грачевки, Ирина. Нам повезло достучаться до неравнодушного человека. Несмотря на протесты своих детей, она не побоялась поделиться тем, как жила Олеся накануне трагедии и какие издевательства ей пришлось вытерпеть.

- Я была на похоронах, у Олеси все лицо было в шрамах от старых побоев, - рассказывает, чуть не плача, Ирина. – Они проступали под гримом, их не удалось замаскировать. Вся бочина у нее синяя была. Когда Юля, старшая сестра Олеси, разговаривала с врачом, ей сказали, что на теле обнаружили множественные кровоподтеки. Официальной причиной смерти, судя по заключению медиков, стали травмы несовместимые с жизнью. А каким образом она получила травмы пока не понятно.

- И сестры, и братья, и соседи уверены, что сожитель забил ее до смерти, - продолжает рассказ Ирина. - Все знали, что он ее избивал. За неделю до случившегося Олеся у всех просила помощи. Она собиралась переехать к своей тетке в Корсаково. Здесь недалеко тоже в Жуковском районе. Хотела от него уйти, но ей было просто некуда. У них здесь есть квартира, но дом в аварийном состоянии, жить невозможно.

- А сожителя Олеси как зовут?

- Вроде бы Алексей, но я его никогда не видела, - ответила Ирина.

- Мы бы хотели с ним тоже пообщаться.

- О! Вы знаете, там такая агрессивная семья, - предостерегла нас женщина. – После происшествия он угрожал сестрам Олеси. Даже не он, а сестра его, говорила, что если они начнут под него копать, то пожалеют об этом.

Мне Олесины сестры рассказали, что на них оказывают давление. Они уверены, что это он настоящий виновник. В это день, перед тем, как привезти Олесю в Грачевку, он одной из сестер сказал, что она его, мягко говоря, замучила и он везет ее по месту прописки.

- А в какой семье Олеся выросла?

- Вся школьная, подростковая пора девушки прошла здесь в двухэтажке, - вспоминает односельчанка. - Вместе с родителями, сестрами и братьями, Олеся приехала из Казахстана еще в 90-х. У них на тот момент благополучная семья была. Отец хорошо зарабатывал, в доме была современная техника.

Вот только мать держала детей в черном теле. Она их, как бы, рихтовала. Очень своеобразная женщина была. Вносила раздор между дочерьми. Они не ладили между собой только из-за неё.

Их мать считала, что дети сами должны зарабатывать на свои желания. У Олеси есть сестра двойняшка, Оксана. Они учились в одном классе с моей младшей сестрой. Девочкам пришлось самостоятельно зарабатывать деньги на выпускной. Помощи от родителей никакой не было.

Потом девчонки замуж повыходили и уехали в город, родили там детей.

- Каким был первый муж Олеси?

- У нее официальный муж только один был. С Алексеем Борисенко в браке Олеся прожила лет пять. Она дождалась его из армии и они сыграли свадьбу. Семья у ребят хорошая была. Развелись, потому что не могли иметь общих детей. Врачи сказали, несовместимость. Он буквально во вторник ушел служить на Украину.

- А кто тогда отец детей Олеси?

- С отцом первого ребенка она познакомилась после развода. Он нормальный парень. Живет в Обнинске в общежитии. Как только узнал о случившемся, сразу забрал шестилетнего сына. Правда в свидетельстве о рождении мальчика в графе «Отец» стоит прочерк, поэтому отцовство парню придется доказывать.

- А где второй ребенок Олеси?

- Его забрала ее младшая сестра Вика. Она вместе со старшим братом Русланом и их отцом снимают двухкомнатную квартиру в Обнинске. Мальчику около трех лет сейчас.

Но ей не дадут опекунство, она не замужем и у нее нет своего жилья. Органы опеки разрешили только на время забрать мальчика.

- Часто Олеся выпивала?

- Пить начала, наверное, когда с первым сожителем разошлась. Олеся с молодости очень хорошей девчонкой была. Она и красивая, и добрая, очень хорошая девочка. Только бесхарактерная, не могла сказать твердое «нет». Терпела, терпела и дотерпелась.

- Жалко, на самом деле, когда такие ситуации происходят и наши правоохранительные органы ничего не делают, пока такие ситуации не случаются. Никто ведь пальцем не шелохнул, пока она не умерла, - сделала вывод наша собеседница.

Со слов Ирины мы поняли, что после развода жизнь Олеси пошла по наклонной. У нее было несколько гражданских браков. В одном из них она родила второго сына или нет, история умалчивает. А от последнего сожителя убежать она не успела.

Так ли это на самом деле, нам бы хотелось спросить у самого гражданского мужа Олеси Борисенко. Мы просим вас связаться с нашей редакцией по координатам в подвале сайта.

Думаю, нашим читателям будет интересно услышать вашу версию, откуда на теле Олеси застарелые и свежие шрамы и кровоподтеки.

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