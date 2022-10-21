Калужские депутаты помогают решить проблему кадрового дефицита в здравоохранении

В пятницу, 21 октября, председатель областного парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ провёл заседание Консультативного совета глав муниципальных образований Калужской области.

Обсуждались вопросы обеспечения кадрами наиболее чувствительных для жителей области сфер - здравоохранения и образования.

- Потребность в медицинских кадрах составляет без малого 800 человек, из них более 450 - во врачах, - отметил спикер парламента.

Законодательное собрание области вносит свою лепту в решение проблемы. К примеру, принят закон, предусматривающий ежеквартальное возмещение затрат по ипотечным кредитам медицинским работникам, переехавшим в городские населенные пункты с населением до 50 тысяч человек и сельские населенные пункты.

В итоге по программе «Земский доктор» врач может получить миллион рублей и заплатить его в качестве первоначального взноса по ипотечному кредиту, а потом в течение пяти лет получать компенсацию по оставшейся части кредита из областного бюджета.

Геннадий Новосельцев обращался к Губернатору области Владиславу Шапше с просьбой о выделении более 20 миллионов рублей на развитие ординатуры в медицинском институте КГУ им. К.Э. Циолковского. Средства нужны на оснащение симуляционного центра, где выпускники-ординаторы смогут сдавать квалификационный экзамен. Они выделены. Стоит задача закупить оборудование.

Отчасти помочь в решении проблемы может целевое обучение. Всего на данный момент этой формой воспользовались 723 студента. Однако не все молодые специалисты возвращаются в муниципальные образования.

Необходимо внести законодательные инициативы по ужесточению мер ответственности в случае неисполнения обязательств по договорам целевого обучения, а также принять дополнительные социальные гарантии, которые будут способствовать закреплению медицинских кадров в регионе. К таким выводам пришли участники обсуждения.

Председатель комиссии по здравоохранению Законодательного собрания области Елена Алёшина считает, что для подготовки медицинских специалистов недостаточно квотированных бюджетных мест. По этому поводу необходимо обратиться в Минздрав РФ.

- Что касается социальных гарантий, то первое и самое главное – это жилье, - предложила Алёшина. - Давайте рассмотрим вопрос строительства служебного жилья с последующей возможностью его приватизации.

Прозвучали также призывы к главам районов и главврачам больниц чаще бывать в учебных заведениях и пытаться заинтересовать студентов, предлагая муниципальные преференции.

- Все предложения возьмем в работу, - заверил спикер парламента Геннадий Новосельцев.

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