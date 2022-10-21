В Калуге разваливаются спортобъекты сквера Волкова

18 июня в Калуге открылся после реконструкции спортивный комплекс в сквере Волкова.

На этом месте долгое время занимались физкультурой студенты калужского филиала МГТУ имени Баумана. Потом земля перешла из федеральной в региональную собственность. И даже планировалось строительство 10-тысячного футбольного городского стадиона. Ведь к тому моменту арена на Ленина уже прекратила свое существование.

Но хорошо, что один из самых красивых въездов в город в Центральном федеральном округе вообще получил новый спортивный объект.

Правда, в качестве реконструкции появились сомнения уже осенью 2021 года. Тогда чиновники очень спешили исполнить контрактные обязательства.

Работы продолжались вплоть до декабря 2021 года.

Реконструкция сквера Волкова

Напомним, что основными объектами обновленной спортивной точки притяжения для калужан стали футбольное поле с искусственным газоном, легкоатлетические дорожки и физкультурный оздоровительный комплекс открытого типа (проще говоря, мини-футбольное поле с хоккейными бортами?! и небольшие легкоатлетические дорожки).

Стоимость работ составила около 140 миллионов рублей. Забегая вперед, в сквере Волкова так и не появились секторы для толкания ядра и прыжков в длину, а также табло. Если погрузиться в ведомость объемов работ, то «недоделок» можно найти еще много.

Скажем, так и не понятно, что происходит в административном здании? Где теплые раздевалки для спортсменов со всеми удобствами?

Про благоустройство самого спортивного объекта мы уже рассказывали много раз. Даже покосить бурьян, который растет буквально везде, никто не удосужился. Но теперь перейдем к главному вопросу.

Виражи на стадионе устроены неправильно.

Ямочный ремонт

В ноябре прошлого года в сквере Волкова стали укладывать легкоатлетические дорожки.

На основном стадионе покрытие пока выдерживает нагрузку. Правда, есть один момент. Крайнюю дорожку почему-то строители уложили явно позже остальных. Скорее всего, материала не хватило. Визуально это смотрится не очень. Явно не так должен выглядеть новый стадион. Но ведь при этом еще образовался бугор между двумя крайними дорожками. А это уже критично.

- Место для стадиона хорошее. Но построено все просто отвратительно, - сказал нам на условиях сохранения анонимности один из тренеров Калужской области. – Профессионально легкой атлетикой там заниматься нельзя. А у нас ведь практически нет мест для тренировок спортивных школ. Просто безобразие. Работали в сквере Волкова непрофессионалы. Технология при укладке покрытия была нарушена. Так что долго эта дорожка не прослужит. Так есть еще и вероятность получения травмы. При выходе из виража тебя просто выносит на третью дорожку. Бегать нереально. Похабно все сделано. Тяп-ляп. Почему нельзя подойти к вопросу не формально, а с любовью? Далеко за примерами ходить не надо. Посмотрите, какие стадионы в Казани, Чебоксарах, в других городах. Я уже не говорю про страны СНГ. У нас же главное сдать, красивую картинку получить одномоментно, а как на этом тренироваться – всем наплевать.

Легкоатлетические дорожки ФОКОТа потрескались.

Грязи на дорожках тоже хватает.

Места с грязью наглядно показывают,, где скапливаются лужи, что лучше всяких слов говорит о качестве дренажа.

На стадионе покрытие еще держится, а вот легкоатлетические дорожки, если их так можно назвать, возле физкультурного оздоровительного комплекса открытого типа не выдержали даже года. Чуть больше недели назад появились сообщения о том, что после дождя покрытие вздулось и лопнуло.

Фотографии, сделанные нами в сквере Волкова 13 октября, ужаснули. Но городское управление физической культуры, спорта и молодежной политики 17 октября у себя в социальных сетях разместило позитивный, как им кажется, пост.

Вот такую красивую картинку видят калужские чиновники.

- Недавно в социальных сетях прошла информация, что в сквере космонавта Волкова (на новом ФОКОТе) калужанами были выявлены дефекты ударогосящего покрытия на беговых дорожках, - написали чиновники. - Информируем, что в рамках гарантийных обязательств подрядчик сразу устранил все дефекты. Спортивные мероприятия проводятся согласно плана, калужане тренируются в любое удобное для себя время.

Сообщение, конечно, хорошее. Но возникает вопрос, как принимали это покрытие?

При этом в некоторых популярных пабликах в социальных сетях с разницей в несколько минут 16 октября появились одинаковые и крайне позитивные новости. Текст – слово в слово. Даже фотографии одни и те же.

- Так вот, накосячивший подрядчик уже наклеил резинки еще раз за свой счёт по гарантии. Вчера там уже прошёл детский спортивный праздник. А рядом как обычно играли футболисты и тренировались бегуны, - гласят сообщения.

Самое интересное, что же произойдет с легкоатлетическими дорожками после зимы? Вновь вспомним про аналогию с дорожной темой. На свежем асфальте через короткое время появились ямы. Конечно, есть гарантия. Ямочный ремонт только в этом случае – какой-то варварский способ решения проблемы. 140 миллионов рублей ведь были заплачены за новое и целое покрытие для любителей легкой атлетики.

- То, что называются легкоатлетическими дорожками, вокруг ФОКОТа, на самом деле – неровные куски резины, которые непонятно как разбросали, - пояснила нам ситуацию мастер спорта по легкой атлетике из Калуги опять же на условиях сохранения анонимности

Увы, но в открытую спортивное сообщество говорить не готово. Люди попросту боятся. – Возможно, они подойдут для разминочного бега. Но проблемы не сейчас начались. Это покрытие было изначально уложено крайне некачественно. Стыки торчали там с первого же дня. Ливневка отвалилась. Ничего не было закреплено. Сейчас ситуация только усугубилась.

Кстати, и восстанавливать покрытие в такую погоду – дело крайне неблагодарное.

Все эти упреки к покрытию чиновники могут свести к одному простому знаменателю – ведь мы развиваем массовый спорт. Но и тут неувязочка.

Мачты освещения не включают для любителей спорта. Понятно, что это деньги. Но как осенью и весной можно бегать в темноте? Днем калужане работают, а вечером для спорта в сквере Волкова уже условия не созданы.

Мы еще раз отправились 20 октября на обновленный спортивный объект и увидели такую картину.

Это уже далеко не новое покрытие, за которое заплатили миллионы рублей. А ведь с момента открытия прошло меньше полгода.

Поле с изъяном

Футбольный газон, к сожалению, пока не занят любителями спорта от рассвета до заката. Как это должно быть. Полей в регионе в последнее время построили много, но их все равно не хватает.

Футбольное поле тоже вызывает массу вопросов.

Поговорив с футболистами, понимаем, что и тут проблем - тьма. Еще осенью 2021 года спортсмены говорили о том, что была нарушена технология укладки газона.

Сейчас же игроки жалуются на «провалы» в поле. Такое ощущение, что между газоном и нижним слоем есть пустота. Но поле не «закричит» о своих проблемах ближайший год. Хотя они очевидны.

В заключение

140 миллионов – это большая сумма для города. И распоряжаться ей, особенно в нынешних условиях, надо с умом и профессионализмом.

Спортивный объект, конечно, в сквере Волкова на первый взгляд получился красивым. Но даже при небольшой загрузке уже через четыре месяца после открытия его основные элементы начали сыпаться. Заплатки на новых легкоатлетических дорожках – это уже позор. Но то ли еще будет. Зима покажет, насколько именно плохи дела на самом деле. Ждем схода снега.

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