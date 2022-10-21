История одного экспоната: калужские археологи откопали уникальную вещь ХII века

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Когда мы попросили известного калужского археолога, заведующего научно-исследовательским отделом областного музея-заповедника Игоря БОЛДИНА рассказать об интересных находках, кладах и старинных монетах, он сказал:

- Да что монеты! Монет много, а вот древнерусская лопата ХII века одна на всю Калужскую область! Уникальная вещь!

Сохраняются редко

Казалось бы, просто лопата, обычная, не золотая, что же в ней такого особенного? Почему она так ценна для историков и археологов?

- Находки из органических материалов (ткани, дерево, кожа) при археологических раскопках древнерусских памятников очень редки. Территории Верхнего Поочья, к которой относится и большая часть нашей Калужской области, не являются исключением, - объясняет Игорь Болдин. - Причина крайне малого наличия таких предметов заключается в процессах, связанных с гниением под воздействием кислорода и воды.

Причем, необходимым условием является именно наличие этих двух компонентов: кислород, входящий в состав воздуха, и влага.

Игорь Болдин на раскопках.

- Нам известны примеры, когда изготовленных две-три тысячи лет назад деревянные скульптуры сохранялись из-за отсутствия влаги, например, в Египте. Другой пример – Новгород Великий.

Здесь, напротив, переувлажненные пласты грунта предотвратили доступ воздуха и, соответственно, процесс гниения. По этой причине самая представительная коллекция древнерусских изделий из органических материалов, известная нам, происходит из раскопок Новгорода.

Что касается Калужской области, то древнерусские памятники археологии, как правило, сложены слоями сухими.

При их исследовании, если и удаётся проследить, ткани, дерево, кожу, то по едва заметным следам в слое или, что бывает очень редко, сохранившимся фрагментам органики в окислах цветных металлов.

Исключением являются только изделия из кости. Поэтому для калужской археологии было большой удачей обнаружить в 2011 году в историческом центре Козельска древнерусский слой, насыщенный влагой.

Раскопки в Козельске.

- В процессе изучения территории крепости, всемирно известной своей героической обороной в 1238 году, были обнаружены фрагменты изделий из кожи, войлока, дерева, - продолжает Игорь Болдин.- Но наиболее важной находкой с территории древнерусского Козельска является деревянное изделие, изготовленное в ХII веке! Этот предмет был найден при раскопках в 2019 году.

Археолог Галина МАССАЛИТИНА в момент извлечения деревянной лопаты.

- Важно, что дошёл он до нас практически целым! - говорит Игорь Болдин - Предмет выполнен из единого массива дерева и представляет собой рукоятку и рабочую часть в виде плоской лопасти. Его полная длина - около 70 см.

Сравнить с другими

- При описании и атрибуции в археологии используется сравнительный метод. Он основан на поиске известных науке аналогий. То есть исследователь ищет аналогичные предметы, полученные и атрибутированные при раскопках других археологических объектов.

Это связано с традиционностью обществ, которые археологи изучают по материальным остаткам. Как уже отмечалось, сильно увлаженных древнерусских слоёв в ближайшей округе, к сожалению, нет.

Поэтому поиск аналогий ведётся как на объектах, удалённых от нашей территории (Новгород Великий), так и на объектах, отстоящих во времени (например, деревянные лопаты ХVI века, найденные при раскопках в Туле).

В настоящее время работы по атрибуции этого изделия не закончены. Однако уже сейчас можно определенно сказать, что выбор назначения деревянного предмета ХII века определяется между лопатой (землеройный заступ) и веслом.

Так выглядела деревянная лопата в ХII веке.

Сейчас на выставке «Связь времен и поколений. 175 лет Калужскому объединенному музею-заповеднику», которая проходит в Палатах Коробовых, можно увидеть эту уникальную деревянную лопату из раскопок, проходящих в Козельске. Выставлена она в специальном герметичном футляре.

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