Геннадий Новосельцев: «Родственники мобилизованных могут рассчитывать на помощь депутатов»

В четверг, 20 октября, на заседании сессии Законодательного собрания председатель Геннадий Новосельцев напомнил о том, что и мобилизованные граждане и их семьи могут рассчитывать на помощь депутатов всех уровней.

- Хочу напомнить всем жителям Калужской области, что в регионе работает штаб поддержки мобилизованных и их семей #МЫВМЕСТЕ. Реквизиты штаба для перечисления средств, контакты для связи с оператором размещены на сайте Законодательного Собрания. Штабом оказывается помощь, как военнослужащим, которые находятся в зоне боевых действий, так и их близким, - отметил он.

Поступают, по его словам, обращения и в региональный парламент.

– Мы оказываем бесплатную юридическую помощь. Наш аппарат и дальше будет этим заниматься, потому что не менее важно помочь семьям мобилизованных, не обойти их поддержкой, - подчеркнул Геннадий Новосельцев. - Вопросы могут быть разные – от простых, бытовых до помощи в оформлении документов по выплатам и пособиям. Мы готовы тут оказывать всестороннее содействие. Каждый депутат в этом направлении уже работает. Уважаемые жители, можете обращаться к депутатам и через соцсети. У нас есть связь и с муниципальными штабами, которые созданы в каждом районе. Местные депутаты также готовы поддержать эту работу.

Напомним, что на сессии Законодательного собрания был принят закон, согласно которому все мобилизованные получат выплату в размере 100 тысяч рублей.

- Настоящим законом устанавливается единовременная выплата гражданам, которые призваны в рамках мобилизации с территории Калужской области в размере 100 тысяч рублей, - пояснил председатель Геннадий Новосельцев.

Кроме того, дети мобилизованных, добровольцев и всех, кто участвует в СВО, будут получать в школах бесплатное двухразовое горячее питание.

Также на заседании депутаты увеличили размер выплат льготным категориям гражданам на газификацию домовладений. Она составит 100 000 рублей.

Средства можно будет направить на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков - строительство наружных сетей.

- Есть задача, поставленная Президентом РФ перед органами власти, - социальная догазификация домовладений наших жителей, - отметил председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев. - Эта мера поддержки необходимая. Дорожает оборудование, само производство работ, поэтому мы считаем, что увеличение суммы послужит росту числа участников данной программы.

Получить выплату, как и раньше смогут:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

- их вдовы; - инвалиды боевых действий;

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- бывшие узники концлагерей;

- родители, супруги военнослужащих, сотрудников ряда силовых ведомств, погибших при исполнении служебных обязанностей;

- многодетные семьи;

- инвалиды I, II группы;

- инвалиды III группы, достигшие возраста 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины).

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