Калужанам предлагают вернуться в советское время

В Доме музыки до 18 ноября можно вновь погрузится в советскую эпоху на выставке «Живопись 50-70 гг. Из коллекции калужан».

Пять калужских коллекционеров достали из запасников интереснейшие работы известных и неизвестных художников.

Представлено около 80 полотен. Зрителей ждут открытия.

Распродать невозможно

22 работы для выставки предоставила Вера ЩЕРБАКОВА-БЕЛОВА.

- Два года назад мне досталась коллекция моей родственницы, друга Валентины ВОЛКОВОЙ. Более 200 работ, - рассказывает Вера. - Валентина Борисовна - художник, более 15 лет она была директором картинной галереи «Образ». И всю жизнь собирала понравившиеся ей работы.

Вера Щербакова-Белова любит традиционное искусство и ценит старинные вещи.

Некоторые картины из коллекции Веры представлены здесь. Это работы 1950-60 годов. И они совершено разные. Есть типичное советское искусство: соцреализм, суровый стиль, идеология того времени.

Но, несмотря на то что мы - периферия, и у нас в то время были бунтари, которые искали что-то новое в живописи. Днём они выполняли госзаказы, а после захода солнца искали вдохновение, новые формы. И были суперпопулярны.

За одним из таких художников - Анатолием ВОЛКОВЫМ - и была замужем Валентина Борисовна. И мы можем видеть такие бунтарские работы. Поэтому выставка получилась очень интересной.

Работа художника Соловьева «Ньюфаундленд», 1972 год. Из коллекции Владимира Шахрая.

- Вера, вы тоже художник?

- Я искусствовед, художник. Родилась в семье художников Беловых. Училась в Санкт-Петербурге, оттуда привозила работы, которые мне были дороги. И от отца мне перешла коллекция. Так, волей судьбы я стала коллекционером.

- Не хотелось всё распродать?

- Распродать это невозможно. Потому что ты, как собака на сене или кот с золотом: и на стенку не повесишь – некуда, но и продать нельзя, потому что такая потрясающая вещь, что аж руки трясутся.

Я воспитана в традициях советского искусства, традициях хорошей живописи. Я это всё ценю, люблю. И сын, хотя он ещё маленький, такие вещи любит.

Работа художника Котельникова «Ленин с делегацией арапов». Из коллекции Веры Щербаковой-Беловой.

Напоминают детство

- Какой стиль вам близок?

- Как ни странно, соцреализм. Люди, которые старше меня по возрасту, им наоборот, нравится всё бунтарское, необычное - это их молодость.

А моё детство – 1980–1990 годы, и это память о каком-то настоящем, добром. Нам же всегда нравится то, чего у нас нет. А то, что есть, ценится потом.

Работа Кузьмина, 1975 г., пуантилизм, масло (из коллекции художника Владимира Арепьева)

Работа художника Коняшкина «Зимка», 1967 г. Из коллекции Дениса Гирина.

- На выставке какие работы вас зацепили?

- Нравится работа КУЗЬМИНА «Лида моет окно», представленная Владимиром АРЕПЬЕВЫМ. Это и что-то монументальное, и в тоже время новое.

Очень люблю ПАВЛИШАКА, это – метр. И отмечу работы ЛЮБИМОВА из коллекции Дениса ГИРИНА, портреты того времени.

А из моей коллекции очень нравятся две работы: одна – КОТЕЛЬНИКОВА «ЛЕНИН с делегацией арапов», другая – Калашникова «Беседа со Сталиным». Это эскизы к большим заказным полотнам.

Многие в нашем городе их помнят, их часто печатали. А мне они напоминают детство. И приятно, что они в моей коллекции, весомые работы. На стенку не повесишь точно, но - ценность.

- На стенку не повесишь, а где их храните?

- В мастерской, в студии, где я преподаю взрослым рисование. Мы же, художники, все плюшкины. И это наш мир, сложно что-то у нас отобрать. Я такая, какая есть. И родственникам приходится меня принимать со всем моим миром.

Работа художника Худякова «Дворик» (на ул. Рылеева). Из коллекции Дениса Гирина.

Подписан Петром I

- В вашей коллекции только картины?

- Я обожаю старинную мебель. Папа приучил, он коллекционировал. Я привыкла жить среди старинных зеркал, часов.

Отец много отдал вещей, мебели в музей Чижевского, в Полотняный завод, Краеведческий музей.

И сейчас у меня достаточное количество старых вещей. Мы этой мебелью пользуемся, она функционирует.

«Письмо», 196 г. Из коллекции Дениса Гирина.

- А гармонично смотрится в вашем интерьере?

- В квартире у родителей она точно гармонично смотрелась, в моей мастерской тоже. В деревне у меня есть стол, подписанный Петром I, рояль из слоновой кости, столик эпохи рококо ХVII века.

Когда была маленькой, у нас в квартире стояла старинная мебель, а мне хотелось, чтобы как у всех было: стенка, софа калужская, ковер. Я так мечтала. Вот какие глупости!

А сыну сейчас ничего не навязываю, ему всё нравится. И хотя он ценитель современного искусства, любит эмаль, приверженец Михаила МАНТУЛИНА, но обращает внимание на старинные дома.

Мы с ним идём по Калуге, разглядываем старинные здания, он говорит: «Мама, как бы я хотел жить в таком доме!»

Работа художника Щербакова «Март в деревне», 1979 год. Из коллекции Дениса Гирина.

На выставке есть советская фотозона.

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