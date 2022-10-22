Психолог из Калуги Михаил Обухов: «Если человек перестает быть системой противоречий, тогда это параноик или психопат»

Каждый из нас постоянно делает выбор, начиная от решений на бытовом уровне, например, что сегодня надеть, какие макароны купить, до важных моментов, которые влияют на нашу дальнейшую жизнь.

Почему некоторые могут быстро принять решение, а другие будут долго его обдумывать, советоваться с близкими и друзьями.

Сегодня о том, как сделать правильный выбор, поговорим с калужским клиническим психологом Михаилом ОБУХОВЫМ.

Кто виноват?

- Михаил, почему нам бывает трудно сделать ответственный выбор, принять решение, возникает куча сомнений?

- Не факт, что это на самом деле решение. То есть это такая языковая игра, чтобы объяснить происходящее с человеком. Поэтому для простоты говорят, что человек делает выбор.

На эту тему есть две крайние позиции и третья усреднённая.

Первая про то, что выбор есть всегда, и человек - это самостоятельный субъект, который свободно своей волей принимает решение и действует.

Эта позиция вытекает из европейского сознания, где ещё со времён античных философов эксплуатировали идею про самостоятельность, свободу человека и т. д. И получается перекос: если, например, женщина из раза в раз оказывает в браке с алкоголиком, а ей говорят, что это её выбор, её решение.

Раз у человека есть выбор, значит он принимает решение, за это решение наступает ответственность, а наряду с ответственностью потом и вина. И тем, кто раз за разом попадают в такую ситуацию, а им говорят: «Сам виноват», становится обидно.

Получается, что он с каждым выбором делает только хуже. Жизнь некоторых людей напоминает то, что в шахматах называется цугцванг. Это когда любой следующий ход, какой бы он ни был, ухудшает положение.

Есть другая крайность, которая называется детерминизм. Это ровно наоборот, решений у нас нет. Всё, что мы называем решением, это следствие огромной кучи обстоятельств.

Например, женщина выбрала кофточку в магазине. Но по этой теории, она ничего сама не выбрала, просто в ней заранее сформировались предпочтения по моде, финансовые ожидания и т.д., которые привели её к этой ситуации.

Если занять такую позицию, то раз нет выбора, значит, нет решения. И логично, что нет ответственности и вины. Был такой европейский ученый Лаплас, который говорил, что, если знать все исходники, можно вычислить, в какую сторону развернётся ситуация.

Но классического европейского, в том числе русского, человека это перепугает. Это выбивает почву из-под ног в плане: где тогда я в этой истории. Нет субъективизма. Но лично мне, эта точка зрения больше симпатична.

- А какая третья теория?

- Усреднённый вариант: выбор и решение есть, но не у всех. То есть для того, чтобы что-то назвать выбором, должно быть совмещение трёх составляющих. У каждого из нас есть три сферы: мыслительная, эмоциональная и волевая.

Перекос чаще бывает в сторону ментальной сферы, реже - в эмоциональную. В волевую сферу перекос совсем редок.

Обычно люди страдают от того, что в голове они что-то наметили, но это не подкрепляется ни чувствами, ни волей. Поэтому можно говорить, что ответственность и вина есть у того человека, который эти три компонента в себе соединил.

На языке психологии это называется целостностью. Только целостный человек имеет право сказать: «Это я выбрал, я решил, я действую». В остальных случаях что-то у человека в данный момент превалирует. Это классика жанра.

Например, человек думает: «Отправиться мне на вечеринку или нет». Если сейчас сильна семейная составляющая:«Лучше бы я остался дома, поиграл с детьми», то он не пойдёт. Но будет потом грызть себя: «вот, там без меня веселятся».

А если в нём возобладала усталость от семьи, интерес к тому, что будет происходить на вечеринке, он пойдет туда. Но, опять же, будет себя грызть: «Ты взрослый, солидный человек, зачем тебе всё это».

И в обоих случаях это будет называться решением и выбором. Но, по факту, не будет ни одним, ни другим.

Собственно говоря, всё что крутится вокруг выбора и решения, крутится вокруг этих трех концепций. Многие ошибочно приписывают себе субъектность там, где её нет.

А некоторые отказываются от своей субъектности и пускают всё на волю случая. И такой подход имеет право быть.

А есть третий, небольшой процент людей, которые всерьёз озабочены свое целостностью.

- Как взрослому человеку воспитать волю к действиям?

- Воля - одно из самых странных понятий в психологии. Никто особо не дал ответ, что это такое и когда возникнет.

На практике то, что подразумевают под развитием воли, вытекает в ломку себя, попытку заставить себя. Война человека с самим собой. И это никакая не воля, а скрытый или явный мазохизм, жизнь на преодолении.

Но в нормальном смысле воля - это хороший подбор аргументов для мозга, основанный на ценностной и смысловой сфере. Когда у человека есть смысл жизни, работы, семьи, тогда воля подключается сама собой, находятся аргументы.

Но у многих ли она развита? Нет! Начиная с 1990 годов из-под людей выбили систему формирования ценностей. Не везде, конечно. Есть и хорошие примеры, но нельзя сказать, что они массовые.

У кого развиты предпосылки? Это в хорошем смысле интеллигентные семьи, образованные, эрудированные, думающие, правильно чувствующие, заимствовавшие откуда-то систему ценностей, философскую, религиозную, эстетическую.

Тогда и воля не нужна: захотел и сделал, потому что знает, на чём основывается.

Критерии есть не у всех

- Почему в нас сидит страх ошибки? Можно ли понять, когда мы ошибаемся?

- Это европейская идея о то, что мы заранее знаем, вернее, предполагаем, какое решение правильное, а какое - нет. А если брать более уравновешенное учение, там заранее исходят из предпосылки того, что мы не знаем, к хорошему или плохому развернётся ситуация.

В уравновешенном сознании нет идеи, что любое решение однозначно хорошее или однозначно плохое.

Таже история про кофточку: женщина её выбирает и считает, что это крутой выбор, а потом расстраивается, что коллега по работе пришла в такой же. Оказывается, что выбор был не очень хороший.

- То есть не бывает правильного или неправильного выбора?

- Смотря какие критерии. Всё зависит о того, какой системой координат человек пользуется. Он может пользоваться философской системой, религиозной, нравственной, или, исходя из неких убеждений, которые ему даны с детства. Тогда есть способ оценить.

Но критерии есть не у всех. Когда у человека нет четкой позиции, ему сложно говорить: туда или не туда он пошёл. В наше либеральное время люди чаще упрощают картину, обычно ориентируются на нравится - не нравится.

Но и тут они попадают в неприятную ситуацию, потому что не факт, что то, что они выбирают сегодня, понравится им завтра.

- Почему нам необходимы подтверждения своего выбора?

- Потому что на раннем этапе развития человека в него вложили такую модель: чтобы двигаться дальше, надо чтобы некоторое количество значимых людей это одобрили.

Вот я купил какую-то вещь, и ничьё мнение мне не нужно, почему я допускаю, что снаружи лучше видно. Почему для меня это значимо? Потому что так научили.

И в некоторых случаях это оправдано, а в некоторых нет.

- Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть?

- Есть фраза антидот: чтобы понять, что яйцо тухлое, необязательно есть его целиком. Это как в анекдоте: решил говорить только правду, и в первый же день лишился жены, работы и получил в глаз.

Нужна дисциплина

- Надо ли ребенка приучать делать выбор?

- Если это делать, надо знать, когда. Фронтальная кора начинает формироваться к концу шестого года жизни. До поры до времени воля ребенка - это воля его родителей.

Другое дело, когда ребенок маленький, смотреть за его реакциями, наблюдать, какой вид деятельности его больше оживляет, когда у него загораются глаза – это элемент будущего выбора.

Например, на футбол глаза горят, а к танцам отвращение. Но чётко обозначить, что до определенного момента нужно прислушиваться ко мне.

А чтобы это не стало самодурством, надо смотреть на встречные реакции, и иной раз говорить: «Да, дружок, пожалуй, ты прав, давай сделаем так».

Но не злоупотреблять этим, потому что в основном это превращается в противоположное, ребёнок будет подстраивать под себя ситуацию, начинаются манипуляции.

Сейчас, к сожалению, баланс качнулся в сторону вседозволенности. И его надо сместить в сторону дисциплины. Этого многие не понимают. И потом удивляются, что что-то не так.

Система противоречий

- На что нужно обращать внимание, когда делаешь выбор?

- Задать себе вопрос: какова моя стратегия в жизни, что я себе намыслил на перспективу, как это связано со мной вообще и как укладывается в контекст жизни.

Потому что люди ошибаются тогда, когда пытаются принять решение вне контекста. Например, человек работает бухгалтером на одной и тоже работе много лет, это его не устраивает.

И он решил стать дизайнером или блогером, не важно, умеет он это делать или нет, есть у него художественный вкус или нет, просто он знает, что они много зарабатывают.

А за кадром остаются вопросы: действительно ли все они много зарабатывают, что для этого нужно сделать и т.д.

Одно время была волна, все пошли в SMM, а сейчас ресурсы, ради которых они туда пошли, заблокированы. Но, опять же, это заранее невозможно было предусмотреть.

Или в конце 1990-х человек открыл пейджинговый салон, и кто тогда знал, что это на полтора года максимум. Вся беда в том, что люди хотят гарантий. А с этим сейчас сложновато.

- Может, принимая решение, надо прислушаться к своим ощущениям?

- Это называется калибровка эмоций, ощущение. Но многие ли этим владеют? Вот человеку предлагают куда-то пойти, а у него под ложечкой сжимается, и он говорит: «Нет, не пойду».

А почему он уверен, что это внутреннее ощущение тревоги говорит то том, что не нужно идти.

А вдруг, это не тревога, а ажиотаж, который подтолкнет его к действию. Пока человек не разобрался во внутренних ощущениях, это лотерея.

- Как принять правильное решение? Некоторые выписывают на листок плюсы и минусы.

- Это, по мне, не очень адекватный способ. Проблема в том, что на любой плюс найдется минус. А на любой минус – плюс. И ещё у этих плюсов и минусов разный вес. Поэтому попытка интеллектуального способа принятия решения ограничена.

- Что делать, если бывает сложный выбор, человек не знает, как лучше поступить?

- Можно на этот случай написать мантру и повесить себе на холодильник: человек - это онтологическая антиномия. Я на полном серьёзе. Человек – это система противоречий.

И ничего в этом катастрофического нет. Благодаря этому человек и есть человек. Когда он перестает быть системой противоречий, тогда это, частенько, параноик или психопат, вот у них нет противоречий.

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