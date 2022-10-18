Калужане останутся без троллейбусов во время реконструкция «Синих мостов»

В понедельник, 17 октября, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

Восьмой троллейбус перестанет ходить

На совещании вновь обсуждали реконструкцию путепровода «Синие мосты». В это время в работу общественного транспорта Калуги внесут изменения. Троллейбусный маршрут №8 будет остановлен. Сколько не будет ходить электрический общественный транспорт – пока неизвестно. Поэтому могут пострадать льготники.

— Будем взаимодействовать с управлением городского хозяйства, чтобы перезапустить движение общественного транспорта. Чтобы оно осуществлялось не троллейбусами, а автобусами, — сказал руководитель управления капитального строительства Виталий ЛЕОНОВ.

Как отметил городской голова Дмитрий Денисов, реконструкция путепровода начнется в первых числах ноября. Все работы должны быть завершены за 16 месяцев.

За воспитание школьников возьмутся мужчины

Не обошли стороной на планерке тему патриотического воспитания молодежи. В школах Калуги сейчас функционируют 269 патриотических объединений, в которых занимаются 14887 учащихся. В 7 учебных заведениях созданы кадетские классы и различные объединения — ГИБДД, казачьи, ФСБ, пожарные, общевойсковые, ДОСААФ, авиационно-космической направленности, кадетско-дипломатические, Росгвардии, юнармейские.

— Не менее насыщенно организована работа юнармейских отрядов: проходят акции и проекты «Физкультмиллион», «Юнармия помнит», «Память жива», «На зарядку становись», смотр строя и песни; Всероссийские конкурсы, флэш-моб «Мы вместе!», посвященный годовщине воссоединения Крыма и России, флэш-моб «Поехали!», посвященный Дню космонавтики, — отметила заместитель начальника управления образования Альбина БОБРОВА.

Также набирает популярность добровольческая деятельность. Во всех школах города созданы волонтерские отряды.

Школьники активно участвуют в массовых всероссийских спортивных мероприятиях: «Лыжня России», соревнования по мини-футболу «Мишка», в военно-патриотических — «Орленок» и «Зарница».

— Нужно усилить педагогические коллективы до конца этого года новыми людьми с новыми современными подходами, - сказал городской голова Дмитрий Денисов. - Привлекать мужчин-новаторов, имеющих педагогическое образование. Я знаю, что в последнее время в сфере образования стало больше мужчин-директоров школ. И это хорошая тенденция.

Калужане спрашивают. Мобилизация проходит в плановом режиме

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, Елена Французова спросила про ход мобилизации в областной столице. Дмитрий Денисов ответил на этот вопрос.

- Мобилизация проходит в плановом режиме, - сказал городской голова. – Губернатор высказался по этому поводу. Никакой «штурмовщины», все проходит в рабочем порядке, организовано. Вопросы снимаются. Город Калуга является частью единой областной системы обеспечения материально-техническими ресурсами. Они необходимы как дополнение для исполнения своих служебных обязанностей калужанами, которые примут участие в специальной военной операции. Большая их часть сейчас еще находится в центре подготовки. Мы об этом неоднократно говорили.

Ирина Никишкина попросила решить проблему на улице Строителей. Там образовалась несанкционированная свалка возле мусорных контейнеров. С каждым днём кучи увеличиваются. Данный мусор перегородил проход по тротуару и частично проезжую часть возле детского сада.

- Все несанкционированные свалки, а их больше сотни в нашем городе, в рабочем порядке будем вывозить, - отметил Дмитрий Денисов. – Начнем от центра города и перейдем впоследствии к окраинам. О причинах возникновения таких свалок будем разбираться позже.

Михаил Романовский поблагодарил городские власти за преображение набережной Оки, но посетовал на большое количество мусора.

- Действительно, мусор там появляется. Это свидетельствует о том, что место там популярное среди калужан, - сказал городской голова. – К сожалению, в сметном расчете, по которому выполнялись работу в этом году, не было лавочек и урн. Это все появится за счет городского бюджета. Мы обязательно приобретем.

Пожар на 906-ой базе

Заведующая отделом по организации защиты населения Калуги Наталия ЕГОРОВА подтвердила, что возгорание произошло вечером на закрытой территории. Она принадлежит министерству обороны. Сгорели 4 заброшенных казармы.

О происшествии моментально сообщили диспетчерам экстренных служб. На место возгорания были направлены три спецмашины и 15 огнеборцев Главного управления МЧС России по Калужской области. К трем часам ночи пожар был потушен.

— Что касается пожароопасной ситуации в городе за последнюю неделю. На территории муниципалитета произошло десять пожаров, погибших и пострадавших нет, - отметила Наталия Егорова. - В основном пожары носили локальный характер, они касались возгорания мусора.

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