Восьмиклассник из Калуги ударил электрошокером двоих шестиклассников

В конце сентября вооруженный 34-летний мужчина зашел в школу № 45 Ижевска и убил 13 человек, в том числе семерых детей. Также он ранил троих взрослых и 20 малолетних, после чего покончил с собой.

В этот же день министр образования Калужской области Александр Аникеев разослал директорам школ сообщение о необходимости принять меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях. Руководители некоторых школ сразу запретили взрослым, включая родителей, входить в здания и начали проверять рюкзаки учеников при входе.

Вот только в школе, про которую мы уже писали на прошлой неделе, о требовании усилить меры безопасности, похоже, не слышали. В ней восьмиклассник не только спокойно принес с собой оружие самообороны под названием «Электрический шокер», но и полдня открыто пугал им детей. И только после того, как он ударил током двух шестиклассников, учителя его обезоружили.

Наша редакция решила разобраться в случившемся и мы связались с родственниками участников конфликта.

Начало конфликта

Подробности происшествия наша редакция узнала из первых уст от одного из потерпевших. В связи с требованием законодательства, мы не разглашаем имена участников конфликта, хотя все они редакции известны.

- Мы шли с мои другом по коридору на урок физкультуры, - начал свой рассказ мальчик. - Нас обогнали старшеклассники. И одним из них, ученик восьмого класса, нам сказал, что мы зайдем в раздевалку только с его разрешения. До звонка оставалось десять минут, и мы не могли просто так стоять и ждать, пока он там переоденется, поэтому мы зашли.

Он начал нас обзывать, материть, а потом достал шокер, - говорит ребенок. - Сначала мы думали, что это шутка, но он ударил шокером моего друга, а затем меня. Моему товарищу стало очень плохо, он облокотился на дверь и начал сползать по ней вниз. Одноклассники его вытащили в коридор и посадили на скамейку.

Я же сразу побежал за подмогой и нашел завуча. Он пришел и закрыл раздевалку на ключ, а физрук, забрал у восьмиклассника шокер. Нас всех повели к исполняющему обязанности директора, чтобы рассказать, что произошло.

Далее началось школьное расследование. После уроков детей расспросили о происшедшем по раздельности. Пострадавшие дети нарисовали увиденный ими шокер, после чего были отпущены домой. Родителя хулигана, а точнее маму, вызвали в школу в тот же день.

Сами виноваты

- Пришла мама этого восьмиклассника, - продолжил рассказ мальчик. - Она утверждала, что ее сын не мог этого сделать. А сам хулиган обвинил нас в случившемся. Он сказал, что мы сами направили на себя этот шокер и выстрелили. Но это не правда. Его мама обещала жестко наказать сына. Вот только, когда мы все вышли на улицу, я слышал, как она ему сказала: «Ничего страшного, сынок, все хорошо». Потом я сел в машину к папе и обо всем ему рассказал.

Отец мальчика недолго думая, поехал в следственный комитет. Заявление приняли к производству. Одновременно оттуда направили пострадавшую сторону в подразделение по делам несовершеннолетних (далее - ПДН) отдела полиции №2 УМВД России по Калуге.

А вот родители второго мальчика испугались не на шутку и первым делом повезли ребенка в больницу, ведь у него от рождения больное сердце.

- От удара током дети испытали физическую боль, состояние шока и сильный испуг, - рассказал нам отец одного из пострадавших. - Один почти потерял сознание и почувствовал себя плохо. Для него, кстати, все могло реально закончиться несколько печально из-за проблем со здоровьем. У моего сына онемела рука - боль прошла лишь к вечеру.

Но самое странное, что возмущает родителей пострадавших детей, родителям хулигана вернули электрошокер и ограничились устным внушением.

Это дети просто шалят

По словам адвоката одного из потерпевших, в правоохранительные органы администрация школы об инциденте не сообщила. Они ограничились вечерним звонком с сожалением о произошедшем и на этом посчитали происшествие исчерпанным.

Поднятая в прессе шумиха сподвигла регионального министра образования Александра Аникеева выступить с официальным заявлением и успокоить калужан:

- Администрация школы сразу же вызвала родителей всех участников конфликта и оповестила инспектора по делам несовершеннолетних. Пострадавшие школьники проблем со здоровьем не испытывают, уже сегодня они были на уроках. Виновник происшествия поставлен на внутришкольный учет.

Вот только родителей детей такой подход министерства не устраивает. Они надеялись на исключение хулигана из этой школы.

- Мы настаивали на исключении, - рассказал нашему журналисту отец одного из потерпевших детей. - Сегодня шокер, а завтра что? Мы предложили родителям восьмиклассника решить вопрос так, чтобы он покинул учебное заведение, так как мальчик создает угрозу окружающим.

И только когда стало ясно, что этого не случится и дело попросту спустят на тормозах, родители обоих детей окончательно решили обратиться в следственный комитет.

Мы попытались выяснить версию другой стороны конфликта и позвонили отцу ученика восьмого класса, но он бросил трубку, едва услышав, что с ним хочет пообщаться корреспондент.

Последствия

Заявления приняты по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Это хулиганство с применением оружия. Преступление тяжкое. Сейчас проводится доследственная проверка. Уголовное дело на текущий момент не возбуждено.

- Подростки подлежат уголовной ответственности за ряд преступлений, в частности убийство, кража и хулиганство, с четырнадцати лет, - дала нашей редакции предварительный комментарий сотрудник пресс-центра регионального следственного комитета Лилия МОШКОВА. - А полноценная ответственность наступает с шестнадцати лет. Но то, что мальчик подпадает по возрасту, не означает, что подросток виноват. Мы будем выяснять какие у него были действия, какой он нанес вред потерпевшим, какой мотив им двигал и только после этого сможем дать юридическую оценку, сказать есть в этом происшествии состав преступления или нет. Это с точки зрения уголовной ответственности.

А вот для сотрудников полиции не имеет значения возраст, - продолжила Лилия Машкова. - За них я сказать не могу, но знаю, что ПДН тоже проводит свои проверки и принимает определенные меры реагирования: постановка на учет, проведение профилактических мероприятий, вплоть до административной ответственности родителей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Ну а пока, родственники пострадавших детей возлагают надежды на наши правоохранительные органы, от которых ожидают тщательной проверки всех обстоятельств произошедшего, их четкой и принципиальной квалификации содеянного, родители других учеников школы недоумевают и между собой обсуждают вполне резонные вопросы.

- Тут вопрос не в самом хулигане, а заботе о наших детях, - поделились калужане с нами своими переживаниями и вывалили на нас целый ворох вопросов, на которые, увы, ни министр, ни другие чиновники ответа не дают. - Как так школа умолчала? Для кого это молчание нужно и кому выгодно? Как этот ребенок с шокером ходил и тряс им целый день? Как работала с ним школа по коррекции поведения? И в итоге - кому мы оставляем детей? Что реально в школе с обстановкой? Школа для кого? Для учеников или для преподавателей?

Вопросы более чем обоснованные, только вот вряд ли на них нам дадут ответы. Проще родителям вход в школу запретить и рюкзаки учеников трясти. Да и то чисто на бумаге, судя по тому, что дети спокойно проносят в школу такие вещи, как электрошокер.

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