Геннадий Новосельцев прокомментировал выплату в 100 тысяч рублей мобилизованным калужанам

В среду, 12 октября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША утвердил выплаты мобилизованным калужанам.

- 14 октября планирую принять участие в Совете Законодателей ЦФО, где будут рассматриваться вопросы оказания помощи мобилизованным гражданам и их семьям, - сказал председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. - Несмотря на то, что санкции напрямую затронули экономику региона и сказались на поступлении доходов в бюджет области, в течение этой недели обсуждали с губернатором области Владиславом Шапшой, как изыскать возможность предоставления единовременных пособий мобилизованным калужанам. Сегодня глава региона принял итоговое решение - законопроект о выплате 100 тысяч рублей будет внесен на ближайшее заседание сессии. Уверен, что его одобрят все фракции областного парламента, так как мы консолидировано выступаем по вопросу поддержки мобилизованных граждан и их семей.

Планирую на Совете Законодателей поднять тему унификации выплат всем мобилизованным, так как несправедливо разделять их по региональному признаку. Все участники спецоперации должны быть в равных условиях и получать одинаковую поддержку из федерального бюджета, возможно, на условиях софинансирования с регионами.

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