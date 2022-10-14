В Калуге первый санитарный врач боролся с болезнями и отказывался от денежного вознаграждения

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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В этом году санитарно-эпидемиологической служба отметила свой 100-летний юбилей. Мы решили рассказать вам о первом санитарном враче Иване Ивановиче МОЛЛЕСОНЕ, который в начале ХХ века пять лет возглавлял Санитарное бюро Калужского земства.

Родился Иван Моллесон 22 февраля 1842 года года в Иркутске в семье исправника горного ведомства. Закончл с золотой медалью медицинский факультет Казанского университета. Работал земским врачом в Самарской губернии, потом заведовал больницей в Вятской губернии.

В июне 1871 года председатель Пермской земской управы Дмитрий СМЫШЛЯЕВ пригласил Моллесона в Пермь на должность ординатора в губернской больнице. А через год в Перми была учреждена санитарная комиссия, куда вошли все врачи города.

Но просуществовала она недолго. Комиссия решила организовать в городе филиал Казанского научного общества врачей, не согласовав это со Смышляевым. Поэтому комиссию закрыли, врачей уволили.

После этого Моллесон переехал в Шадринск и организовал там первый в России врачебно-санитарный совет. Настаивал на необходимости профилактики. Но так как просил у властей денег на различные санитарные мероприятия и медицинские нужды, его невзлюбили, создали тяжелые условия работы, а потом и вовсе уволили.

Организовал ясли

Моллесон был назначен заведующим Ольховским врачебным участком Шадринского уезда, который, по его словам, «утопал в грязи, центр был заполнен лужами зеленого цвета, а сам город окружен кучами навоза».

Иван Иванович призывал строить участковые больницы в сёлах, создал санитарную организацию. Одним из первых в России организовал детские ясли.

Разработал профилактические мероприятия, вел санитарную статистику, боролся с эпидемиями холеры, дифтерии, туберкулёза. Но власти и местные жители не шли на контакт.

Моллесон писал: «Медик, наконец, прибывает в какую-нибудь деревню и оповещает об этом старосту или выборного, чтобы те – в свою очередь – оповестили об этом больных, которые могут ходить…

Старосты употребляют на это обстоятельство очень много времени. Однако вот больные…начинаются раздумья: «идти али не идти? Будет в пользу, или нет?»

Это очень расстраивало врача: «Остается только удивляться, как люди не умирают поголовно. Нечего и говорить, что аптечные снадобья не имеют ни малейшего смысла и значения, потому что лекарства далеко не питательны, а крестьян нужно не лечить, а кормить…

Жилище, воздух, одежда, занятия, пища, бедность, пожары, неурожаи, обычаи и предрассудки. Все это…становится злейшим врагом, укладывающим известное число жертв в могилу…

Исследуйте… двор, амбары, погреба мужика, садитесь вместе с ним за стол, ложитесь с ним спать, отправляйтесь шаг за шагом в поле, на работу и т.д., и вы увидите везде одно и то же: болезнь и болезнь.

Словом, куда бы ни взглянуть – на устройство ли отдельных жилищ или целых деревень, на качество или количество пищи, на нравы и привычки народа, на отношения мужа к жене, старшего к младшему, сильного к слабому, короче – на всё то, что в совокупности называется русским бытом, можно увидеть только одно, что все как бы нарочно направлено к тому, чтобы родить болезнь и поддерживать ее».

С 1883 года Моллесон вновь работал в Перми. Здесь у него опять случился конфликт с губернской управой из-за открытия первой в России санитарной станции.

У её директора не было медицинского образования, и врачи потребовали его поменять. Земская губернская управа отказалась выполнить их требование. А организаторы протеста, среди которых был Иван Моллесон, были уволены.

Молленсон написал около 300 работ, посвященных заболеваемости, санитарному состоянию мест, борьбе с эпидемиями, демографии, школьной гигиене, истории медицины.

Денег не взял

В 1905 году из-за испортившихся отношений с властями, Моллесон переезжает в Калугу.

Здесь с конца ХIХ века земские врачи ведут массовый осмотр крестьян.

Так, по отчетам Козельского земства врачом было осмотрено почти 700 человек, почти 600 из них страдали от болезней «зависящих от местных климатических условий и других вредных влияний – дурного устройства жилища, скудной и грубой пищи».

Моллесон становится заведующим санитарным бюро. В его задачу входит изучение климата и окружающей среды, почвы, урожайности, цен на продукты, источников воды, жилищ, занятий крестьян, тяжести их работы, величины дохода и образа жизни. Это всё нужно было для выяснения причин болезней.

Иван Иванович пишет «Очерк организации и распределения земской врачебной помощи в Калужской губернии», «Краткий очерк рождаемости и смертности православного населения в Калужской губернии в трёхлетие 1901, 1902 и 1903 гг.», «Краткий очерк отхожих промыслов Калужской губернии в санитарном отношении».

С 1907 года под его руководством издается журнал «Калужский санитарный обзор», где рассказывается о работе уездных врачей.

Моллесон отмечал: «Из числа 50 губерний Европейской России Калужская стояла в 1900 году по общей смертности на втором месте, выше нее была только одна Тульская губерния, а в 1901 году Калужская губерния продвинулась даже на первое место.

Следовательно, имея ввиду, что Россия по смертности стоит выше всех государств, в которых ведутся статистические подсчеты, нужно признать, что Калужская губерния, в свою очередь, в 1901 году имела самую большую смертность среди всех стран».

Тогда детская смертность в Боровском уезде была 47,1%, в Калужском, Перемышльском, Козельском уездах - 34,7%.

Иван Иванович делает такое заключение: «Сокращение числа заболеваний и смертей, конечно, зависит и от улучшения питьевых источников, и от очистки почвы, и от поднятия материального положения населения, потому что бедный человек не в силах ни лучше питаться, ни теплее одеваться, ни благоустроеннее жить в своем доме.

Но центр тяжести заключается все же не в этом, а в просвещении. Если перенести любое наше село в безукоризненно здоровую местность с безупречно чистой водой и хорошей природой и хозяйственной обстановкой, но оставить тех же людей с их понятиями и бытовыми привычками, то, вследствие непонимания и незнания, эта местность с первого же часа начнет загрязняться.

И если занести в такое село хотя бы один случай оспы, дифтерита, скарлатины или тифа, то они разовьются в такие же эпидемии, как и при убогих санитарных и экологических условиях и поглотят не менее жертв, чем теперь».

В 1910 году в Калуге появляются санитарно-благотворительные попечительства, в которые входили помещики, сельские священники, учителя и крестьяне.

Организуются лекции врачей о питьевой воде, о кормлении детей, о борьбе с заразными болезнями. Моллесону за его деятельность даже выдали вознаграждение - тысячу рублей.

Но он от него отказался и перечислил по 500 рублей селам Боровского и Калужского уездов – на улучшение водоснабжения.

Провожали все врачи

Осенью 1911 года Иван Моллесон оставил службу в Калужской губернии по состоянию здоровья, ушел в отставку и переехал в Воронеж.

4 октября его провожали представители губернской управы, земской больницы и все санитарные врачи Калужской губернии.

А доктор Свешников даже посвятил этому событию статью в «Калужском земском обзоре».

Умер врач в 1920 году, ему было 78-лет. Но некролог был опубликовал лишь через два года в юбилейном номере журнала Пироговского общества.