Внук художника пытается узнать, что за девушка из Тарусы изображена на портрете

В южном флигеле Калужского музея изобразительных искусств до 18 ноября можно увидеть выставку «Открывая эпоху», посвященную 100-летию Ассоциации художников революционной России (АХР).

Эта Ассоциация появилась в 1922 году, в год, когда произошло образование СССР, и была мощной художественной группой с развитой сетью областных и республиканских филиалов.

Просуществовала она 10 лет, организовала 11 масштабных выставок в Москве и ряд выставок в других городах, даже за границей.

Судя по названию выставки, многие думают, что она – про революцию, но нет.

- На нашей выставке вы увидите, какие направления творческого поиска, какие стили, темы были затронуты. Это, безусловно, и героический реализм – картины, связанные с революционными и историческими событиями, но большая часть работ – людях, которые жили в то время, о простых, понятных вещах: пейзажи, жанровые сцены из жизни, - говорит куратор выставки, искусствовед Юлия ЗАЛОЖНЫХ.

Татьяна или Анна?

С одной из картин на выставке связна интересная история. Работа Василия Васильевича ЖУРАВЛЁВА «Девушка из Тарусы» заинтересовала краеведов.

И сейчас они вместе с внуком художника Василием РЕДЕЧКИНЫМ пытаются разузнать, кто на ней изображён.

Этюд «Девушка из Тарусы» подкинул краеведам новую загадку.

В 1916 году Василий Журавлёв купил дом с усадьбой. С тех пор художник проводил там каждое лето.

Про этот портрет Василий Васильевич рассказывал, что как-то он пришел к своему знакомому писателю КАСАТКИНУ, который жил на проспекте Пушкина, возле опушки леса и увидел красивую девушку, сидящую на лужайке. Ему захотелось написать её.

Возникла идея: девушка едет на телеге с покоса, сидит на скошенной траве. Этюд был создан в 1924 году. А полная картина показана в 1947 году.

- Некоторое время назад, когда была выставка в Тарусе, пришла керамист Елена СЕМЯШКИНА и рассказала, что много лет назад она, пока не получила жильё, жила у женщины, которая однажды показала ей репродукцию, сказав: «Вот это – я». Художник увидел её попросил попозировать, она согласилась.

Так у «Девушки из Тарусы» появилось имя - Татьяна Ивановна ЧУРИЛОВА. Её уже нет в живых, но её дети живут в Тарусе, - говорит Василий РЕДЕЧКИН. - Казалось, все предельно понятно, прототип найден.

На выставке много и других интересных работ. Вот, картина Бориса Рыбченкова «Улица Горького в Москве», 1941 год. Оказывается, в то время в столице были двухэтажные троллейбусы.

- А сейчас, когда картину достали из запасников, и в Калужском музее изобразительных искусств её перевернули, там рукой Василия Васильевича Журавлёва написано: «Этюд «Девушка из Тарусы» (ПОЗДНЯКОВА Анна Васильевна)». Я позвонил в тарусский краеведческий музей и рассказал об этой находке.

А с Поздняковыми в Тарусе много чего связано. Местный краеведческий музей – это, так называемый Дом Поздняковых. И среди представителей этой семьи был нотариус, который заключал договор о покупке Василием Журавлёвым дома в 1916 году.

Краеведы загорелись раскопать эту историю. Известно, что есть два подготовительных этюда и три большие композиции.

Василий Сварог «Сталин и Ворошилов в ложе театра», 1940 г.

Рудольф Френц «Артиллерия выходи на огневой рубеж», 1947 г.

После революции

Василий Редечкин - тоже художник. Назвали его, кстати, в честь деда.

- У нас большая династия художников: дед закончил Строгановку, бабушка, её брат - друг дедушки. Мой отец - выпускник Строгановки, я сам тоже заканчивал это учебное заведение, потом - мой сын Игнат. Сохраняется преемственность, - рассказывает внук художника. - Дед родился на Урале, учился в Москве, в Строгановском училище, где преподавал Константин КОРОВИН, Константин ПЕРВУХИН, Сергей ВИНОГРАДОВ.

В революционное и после революционное время художественную власть в стране взяли формалисты, которые доказывали, что старое искусство уныло, ему пришло на смену новое и оно лучше соответствует революции.

Заказчиком стало государство, и реалисты оказались на грани существования. Мой дед в начале 1920 годов был деканом изобразительного факультета Пречистинского практического института. Это такое заведение, где могли получить высшее образование представители пролетариата.

Там продолжали преподавать основы реализма. Дед пригласил в институт Константина Коровина, Николая КРЫМОВА. Когда в 1922 году возникает Ассоциация художников революционной России, дед был одним из её основателей.

Художники пошли на завод, делали зарисовки с натуры. Они убеждали представителей власти, что именно это направление актуально, потому что основным зрителем искусства является народ, а формалистическое направление не понятно народу.

Эта инициатива была воспринята, хотя искусство и было зажато социальным заказом. Но и среди представителей власти встречались интеллектуалы, эстеты, например ЛУНАЧАРСКИЙ.

Василий Журавлев был хорошо с ним знаком. И есть серия портретов семьи Луначарского: его жены Натальи РОЗЕНЕЛЬ и дочери Ирины.

Александр Покровский «Уборка сена», 1926 год. Работа когда-то экспонировалась на выставке, устроенной Ассоциацией художников революционной России.

Дом не сохранился

Василий Журавлёв похоронен в Тарусе, поблизости от Ариадны ЭФРОН. Художник любил этот город. А в этом году одна из тарусских улиц была названа в честь Василия Журавлёва. К сожалению, дом художника не сохранился.

- Между моей мамой и Галиной Георгиевной – последней женой Василия Васильевича Журавлёва были хорошие отношения, - объясняет Василий Редечкин. - Но Галина Георгиевна была связана с диссидентами.

В Тарусе их было много, они стали аккумулироваться вокруг вдовы. И с ее стороны возникло предложение разделить усадьбу пополам. Родители согласились.

Но потом отношения осложнились, и мама решила продать нашу половину. Тем более, что у нас была ещё одна даче в посёлке художников под Волоколамском.

И продали её известным диссидентам Анатолию МАРЧЕНКО и Ларисе БОГОРАЗ. Марченко очень радикально вел себя по отношению к режиму. Дома, где он пытался поселиться, после этого сносили бульдозером.

Такая же участь постигла и нашу дачу через пару лет после того, как мы продали свою часть. Сейчас на этом месте новый дом, там живет дантист Сергей КРИВОВ, мы с ним дружим, я приглашаю его на выставки.

А это работа Фёдора МОДОРОВА «Портрет Вали Соколовой» 1943 г.

Василий Мешков «Весна идёт», 1901 год.

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