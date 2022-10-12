Психолог о тревожности в связи с мобилизацией: «Проблема не усилилась, а вспыхнула, как трава. Все иллюзии о безопасности этого мира исчезли»

С калужским клиническим психологом Андреем СКАТОВЫМ мы обсудили, с какими психологическими проблемами сейчас, в период частичной мобилизации, СВО сталкиваются люди.

Не повлияет ли на уровень тревожности отмена новогодних мероприятий? Как можно справится со страхом и стрессом? Правда ли, что алкоголь помогает справиться со стрессом в такой ситуации?

Об этом и многом другом - в нашем интервью.

Иллюзий нет

- Андрей, многие сейчас переживают за своих мужчин. Тревога усилилась. Вы в своей работе сталкиваетесь с этим?

- Да, очень много людей обращается! Проблема не усилилась, а вспыхнула, как трава. У людей есть личностные характеристики, связанные со сверхконтролем, тревожностью. А происходящие события ещё сильней их напитали. Все иллюзии о безопасности этого мира, его предсказуемости, прогнозируемой жизни, исчезли.

- Как на людей повлияли последние события?

- Такие события влияют по-разному. На психику одних людей они оказывают деструктивное, негативное влияние, а других, наоборот, организуют, формируют более стойкое отношение к жизни.

Люди осознают ценность жизни, важность моментов здесь и сейчас, важность присутствия рядом близких людей.

Если задуматься, с людьми в жизни происходят разные неприятности: заболевания, ДТП и т.д. Но теперь стало ещё страшней. Потому что есть элемент неожиданности и вероятность неприятных событий.

- В ковиде тоже была непредсказуемость.

- Да, непредсказуемость была. Многие не верили в ковид, несмотря на то что вирус бушевал, и мы видели заболевших своими глазами. Но люди думали: «Я -хороший, я себя защищаю, со мной ничего не должно произойти».

В ковиде иллюзий у людей было больше. Сейчас иллюзий нет, люди воспринимают реальность такой, какая она есть.

Многие вещи не замечаем

- Как спокойно отпустить мужа, если пришла повестка?

- Спокойно отпустить не получится. Таких волшебных методов в психологии нет. Обманом заниматься не надо. Не надо внушать себе позитивные нотки. Надо прожить эти эмоции.

Наша жизнь состоит из разных событий, как счастливых, так и печальных. Бывает, что родные умирают, дети болеют, случают неприятности. И жизнь мы ощущаем на контрасте. Это так устроено.

Есть статистика, что в период мобилизации возросло количество пар, подавших заявление в загс. Люди пытаются успеть узаконить свои отношения. Это связно с тем, что ценность человека, который рядом с тобой, стала значительно выше.

В предсказуемый и более понятный период, когда люди находятся в самообмане, они недооценивают и даже обесценивают тех, кто рядом.

- Нужно ли женщинам сдерживать свои эмоции, чтобы не напугать слезами мужчин?

- Здесь вопрос, как справится, восстановится психика женщины. Поэтому ни в коем случае свои эмоции скрывать не надо. Если есть страхи, надо их выговорить, обсудить с родными и близкими. Потому что, когда страх проговаривается, человеку становится легче.

Можно с друзьями обсудить, если настоящая дружба и страхи не будут обесценены. Потому что между людьми могут быть разные позиции. И жесткое разделение во взглядах с другими, к сожалению, может привести не к помощи, а к обиде, тревожности, агрессии.

Поэтому здесь всё индивидуально. Мы не можем дать читателям универсальных рекомендаций. Если у людей общность взглядов, позиций, безусловно, такая поддержка произойдет.

- Как сейчас общаться с родными, которые тревожатся, как поддержать друг друга?

- Постараться, чтобы человек проговорил свои страхи, не держал их в себе. Постараться рационально мыслить, посмотреть на ситуацию более объёмно, не обязательно с позиции, что произойдет какое-то несчастье.

Мы не говорим о каком-то оптимистичном коллективном мышлении, но должен быть баланс. Да, неизвестно, что будет происходить в период таких событий и вообще в течение нашей жизни.

С другой стороны, было уже много таких периодов. В относительно предсказуемом и стабильном мире мы живем только последние 20 лет, и то были серьёзные конфликты, например на границе Грузии, тогда тоже всё могло быть не совсем по хорошему сценарию.

Мы просто многие вещи не замечаем, нам кажется, что это всё далеко. А когда видим в своём городе людей, друзей, которым приходят повестки, которые уезжают на подготовку, понимаем, что это реальность, в которой мы существуем.

- Можно снимать стресс алкоголем?

- Алкоголь считается в течение двух часов самым эффективным антидепрессантом. Но по прошествии этих двух часов становится самым сильным депрессантом.

Сначала стимулируется выработка гормонов радости, человек чувствует эйфорию, приподнятость, у него появляется смелость, уверенность. Но когда рецепторы опустошаются, наступает ещё более худшее состояние: похмелье, абстинентный синдром, истощение, состояние, схожее с депрессией. Человеку в два раза сложней контролировать мысли, которые в этом состоянии лезут ему в голову. Он чувствует уныние из-за того, что рецепторы истощены под действием алкоголя.

И у некоторых людей восстановление происходит долго, наступает эмоциональная нестабильность. Там очень много проблем. Поэтому ни в коем случае нельзя считать алкоголь средством, которое как-то положительно может повлиять на состояние.

Без праздников

- Сейчас отменили новогодние мероприятия, финансируемые из бюджета, фейерверк. Насколько нашей психике вообще нужны праздники?

- По-разному. Есть люди, которым нужны тусовки, общение, нахождение в обществе. Но многим людям это совершенно не нужно, для них, наоборот, находиться в большой компании, выйти на массовое мероприятие, где толпа, все толкаются - стресс.

Им спокойней провести вечер в кругу родных и близких. Если подумать, какое количество народу собирается на фейерверк? А сколько всего населения в городе. Какой это процент?

Может, некоторым и важно, чтобы праздничная программа была, тогда – да, для них это будет необычный Новый год. Остальные празднуют в семейном кругу, или на природе.

С другой стороны, есть элемент сознательности. Не очень хорошо, когда происходят определенные события, даже далеко от нас, находиться в чрезмерно праздничном состоянии.

Возможно вечером 31 числа и неплохо пройтись по городу, завернуть на Театральную площадь, в парк культуры и отдыха, но вполне вероятно, что-то в городе будет, просто без излишеств. Не будет приглашенных звезд, новых декораций, гирлянд, ну и ладно.

Я, как человек, имеющий отношение к культурной жизни Калуги, могу сказать, что у наших земляков есть предубеждение, что калужские коллективы, концерты – это ни о чем, вот в Москве – да!

В Калуге есть классные артисты, крутые ребята, но на них придёт 50, ну в лучшем случае, 100 человек. А вот если из Москвы приедет даже неизвестная группа, просто на афише будет указано, что она – из столицы, сразу придёт заметно больше народу. Мы это видим.

Многие говорят: «Лучше посмотрим «Голубой огонек» по телевизору, там - настоящие артисты». А куда-то идти на улицу, чтобы посмотреть калужские коллективы – нет. Такое отношение в нашем городе.

- Не повлияет ли отсутствие новогодних мероприятий на то, что большинство будет сидеть дома и пить.

- На людей может повлиять информационный фон. На какой информации делается акцент, какое освещение этих вопросов. Потому что большую часть уныния и упадничества формируют негативные новости.

Если не будет пару лишних новогодних ёлок в некоторых районах, не будет немыслимых салютов, концертная программа будет чуть меньше, это сильно на людей не повлияет. Вряд ли кто-то из-за этого побежит покупать лишнюю бутылку.

Практика украшения города важна лишь для какой-то части населения, в неё вкладывают деньги. Наверное, есть смысл, мы к этому постепенно идём, чтобы допускать население к обсуждению финансирования, как есть голосование за объекты благоустройства, комфортную среду.

И здесь можно обсудить, например, вы хотите новую ёлку в городе, которую потом ещё нужно будет хранить, обсуживать, реставрировать, или сделаем красивый сквер, который на постоянно основе будет радовать жителей.

- Для детей важен Новый год.

- Детям праздник обычно устраивают родители, приезжают Дед Мороз и Снегурочка. Всё это возможно. Кроме этого, в нашем городе есть театр, ТЮЗ, кукольный театр. Там спектакли не отменены.

- Праздники это всё-таки возможность немного отвлечься.

- Чем больше люди так пытаются отвлечься, тем больше потом проблем. Мы в последние 20 лет стараемся окружить себя иллюзорными условиями, какими-то приятными вещами, людьми, стараемся не замечать какие-то моменты.

Но, чем больше человек отвлекается, изолируется, тем больше в какой-то момент эти иллюзии могут разрушиться.

Это не значит, что нужно во всё это погружаться, вникать, надо находить адекватные источники информации, где-то сопереживать, это же не в параллельной Вселенной происходит, а в нашей реальности.

Психологическая защита

- Почему одних трудности укрепляют, а других наоборот, ломают?

- Это зависит от того, что человек для себя выделяет. Если исторически посмотреть, у нас в стране стабильности нет: вторая мировая закончилась, Афганистан начался и т.д. Постоянно какие-то конфликты.

А с другой стороны, после таких катаклизмов происходила внутренняя мобилизация, развитие: человека в космос отправили, научно-технические открытия делали.

Если посмотреть с позиции не только здесь и сейчас, то есть две стороны: одна - трагическая, а вторая сторона может потом дать определенные возможности и для конкретных людей, и для государства в целом.

Но обычно, люди не смотрят на историю, не проводят параллелей, а живут, исходя из капиталистического общества, в котором мы находимся: я в чем-то пострадал, мне что-то урезали, я недополучил. И теперь всё плохо.

- Как выработать психологическую защиту от неприятностей?

- Можно, но трудно. Здесь необязательно работать с психологом. Важна работа над собой, формирование адекватного отношения к реальности, когда человек не требует от реальности, чтобы она соответствовала его ожиданиям.

Чем большем мы обижаемся на реальность, что она не соответствует, чем больше пытаемся её контролировать в тех аспектах, которые не поддаются контролю, тем больше негативизм, тем больше мы себя чувствуем пострадавшими.

Всё познаётся на контрасте. Вот когда человека кладут на долгое время в больницу, я ему объясняю: подумайте, как потом вернетесь домой, будет радоваться этому, своим родным, близким.

Это важно. Потому что, когда всё приедается, мы перестаем это ценить. И, по факту, от этого тоже большие психологические проблемы. Ведь количество психологов росло не в кризисные моменты, а в стабильные, потому то люди начинали в себе копаться. А сейчас ситуация, которая, если правильно к ней относится, организует человека.

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